Η Ελλάδα αναζητά τις τεχνολογίες που θα ταξιδέψουν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Στην αναζήτηση ελληνικών τεχνολογιών που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε μελλοντική αποστολή προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (International Space Station – ISS) προχωρά το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δημοσιεύοντας πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Request for Information – RFI) προς πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και νεοφυείς εταιρείες.

Πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια καταγραφής των τεχνολογικών και ερευνητικών δυνατοτήτων της χώρας στον συγκεκριμένο τομέα. Όπως αναφέρεται στο ίδιο το RFI, η διαδικασία λειτουργεί ως εργαλείο χαρτογράφησης των εθνικών δυνατοτήτων και οργάνωσης του ελληνικού διαστημικού οικοσυστήματος, με στόχο να υποστηρίξει τα επόμενα βήματα της χώρας στις διαστημικές τεχνολογίες.

Η πρόσκληση δεν περιορίζεται στην αναζήτηση επιστημονικών πειραμάτων. Περιλαμβάνει ακόμη τεχνολογικές επιδείξεις, εκπαιδευτικές δράσεις και δράσεις ενημέρωσης, ενώ απευθύνεται τόσο στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα όσο και σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν τεχνολογίες με πιθανές εφαρμογές στο Διάστημα αλλά και στη Γη.

Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως σε λύσεις που έχουν ήδη ξεπεράσει το αρχικό στάδιο της έρευνας. Η πρόσκληση αφορά τεχνολογίες με επίπεδο τεχνολογικής ωριμότητας (Technology Readiness Level – TRL) 5 έως 7, δηλαδή εφαρμογές που έχουν ήδη δοκιμαστεί και μπορούν να εξελιχθούν περαιτέρω αξιοποιώντας το περιβάλλον μικροβαρύτητας του ISS.

Δεν αρκεί, ωστόσο, μια καλή επιστημονική ιδέα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τεκμηριώσουν γιατί η τεχνολογία ή το πείραμά τους απαιτεί τις συνθήκες μικροβαρύτητας, ποιο πρόβλημα επιλύει, ποιοι θα αξιοποιήσουν τα αποτελέσματά του και αν μπορεί να εξελιχθεί σε προϊόν ή υπηρεσία μετά την ολοκλήρωση της αποστολής. Παράλληλα, ζητείται να παρουσιαστούν οι προοπτικές εμπορικής αξιοποίησης, ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος, καθώς και πιθανές πηγές χρηματοδότησης για τα επόμενα στάδια ανάπτυξης.

Μεταξύ των ενδεικτικών τεχνολογικών πεδίων που περιλαμβάνονται στο RFI είναι η ρομποτική, οι προηγμένοι αισθητήρες, οι τεχνολογίες αλληλεπίδρασης ανθρώπου – μηχανής, τα νέα υλικά, οι προηγμένες τεχνολογίες παραγωγής, η τηλεϊατρική, οι εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (Virtual Reality – VR / Augmented Reality – AR), τα ψηφιακά εργαλεία για διαστημικές αποστολές, καθώς και εφαρμογές που σχετίζονται με τη ναυτιλία, τις νησιωτικές περιοχές και την παρατήρηση της Γης.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πρόγραμμα Hellas Space 2.0 και συνδέεται με την προετοιμασία της ελληνικής συμμετοχής σε επανδρωμένη αποστολή προς τον ISS. Υποψήφιος είναι ο ιατρός διαστημικών αποστολών και εκπαιδευόμενος αστροναύτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European Space Agency – ESA), Αδριανός Γολέμης.

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι το RFI έχει αποκλειστικά διερευνητικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί διαγωνισμό, διαδικασία χρηματοδότησης ή επιλογής προτάσεων για πτήση, ούτε δημιουργεί οποιαδήποτε σχετική δέσμευση από την πλευρά του Δημοσίου. Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 26 Ιουλίου, ενώ η αξιολόγησή τους αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Σεπτεμβρίου.