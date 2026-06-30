AI Act: νέοι ρόλοι για ΕΕΤΤ και ΑΠΔΠΧ – έρχεται AI Sandbox

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Νέο μοντέλο εποπτείας της Τεχνητής Νοημοσύνης, με ενισχυμένο ρόλο για την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και τη δημιουργία Ρυθμιστικού Δοκιμαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Regulatory Sandbox) για την ανάπτυξη και δοκιμή καινοτόμων εφαρμογών, προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence Act – AI Act).

Το σχέδιο νόμου, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 6 Ιουλίου, εισάγει ακόμη μητρώο συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης του Δημοσίου, νέο μηχανισμό καταγγελιών και διοικητικές κυρώσεις.

Στην ουσία, το νομοσχέδιο συγκροτεί τον εθνικό μηχανισμό εφαρμογής του AI Act, καθορίζοντας τις αρμόδιες αρχές, τις διαδικασίες εποπτείας και τα εργαλεία που απαιτούνται για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού στην Ελλάδα. H παρέμβαση είναι αναγκαία, καθώς μετά την έναρξη ισχύος του AI Act κάθε κράτος – μέλος οφείλει να οργανώσει το δικό του σύστημα εφαρμογής, ενώ το ισχύον εθνικό πλαίσιο δεν καλύπτει πλέον τις νέες απαιτήσεις.

Κεντρική αρχή εποπτείας της αγοράς και ενιαίο εθνικό σημείο επαφής για την εφαρμογή του Κανονισμού ορίζεται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η ΕΕΤΤ αναλαμβάνει τον ρόλο της κοινοποιούσας αρχής, ενώ στην ίδια συστήνεται Κέντρο Συντονισμού και Τεχνογνωσίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Αποστολή του θα είναι να υποστηρίζει την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, τις αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς και τις κοινοποιούσες αρχές, παρέχοντας τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη για την εφαρμογή του νέου πλαισίου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ενίσχυση της καινοτομίας μέσω της θεσμοθέτησης του AI Regulatory Sandbox. Μέσω του νέου πλαισίου, νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να αναπτύσσουν και να δοκιμάζουν εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης σε πραγματικές συνθήκες, με την υποστήριξη της Πολιτείας. Προβλέπεται ακόμη η συνεργασία του Sandbox με το εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης, Φάρος AI Factory, και τους Ευρωπαϊκούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας (European Digital Innovation Hubs – EDIHs), ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη και η αξιοποίηση νέων εφαρμογών από τις επιχειρήσεις.

Μία ακόμη βασική πρόβλεψη είναι η σύσταση, στην Ειδική Γραμματεία Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων, ενιαίου μητρώου των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης που χρησιμοποιούν οι φορείς του δημόσιου τομέα. Το μητρώο αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Το νομοσχέδιο θεσπίζει επίσης ενιαίο μηχανισμό υποβολής και διαχείρισης καταγγελιών, καθώς και πλαίσιο διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις του AI Act. Παράλληλα, ενισχύεται ο ρόλος του Παρατηρητηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης στην παρακολούθηση της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής.

Η Ανάλυση Συνεπειών της Ρύθμισης συνδέει τις νέες παρεμβάσεις με τη ραγδαία εξάπλωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην οικονομία, στη δημόσια διοίκηση και σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η εργασία. Όπως επισημαίνεται, η εφαρμογή του AI Act απαιτεί πλέον ένα ολοκληρωμένο εθνικό σύστημα εποπτείας, το οποίο θα διασφαλίζει την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων χωρίς να λειτουργεί ανασταλτικά για την καινοτομία. Στόχος του νέου πλαισίου, σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι η συμμόρφωση με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό να συνδυαστεί με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.