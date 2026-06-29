Οι αμερικανικοί έλεγχοι στα frontier models επηρεάζουν OpenAI, Anthropic και Ευρώπη

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Με περιορισμένη αρχική πρόσβαση σε περίπου 20 οργανισμούς ξεκινά η διάθεση της νέας οικογένειας GPT-5.6 της OpenAI, την ώρα που η αμερικανική κυβέρνηση επιτρέπει στην Anthropic να επαναφέρει το Mythos 5 σε επιλεγμένους αμερικανικούς οργανισμούς και η Αυστρία καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει τη φιλοξενία της Anthropic εντός του μπλοκ. Οι τρεις εξελίξεις συνδέονται με το ίδιο ζήτημα: την πρόσβαση στα ισχυρότερα frontier AI models και τον ρόλο που αποκτούν οι κυβερνήσεις στη διάθεσή τους.

Η OpenAI παρουσιάζει τα νέα μοντέλα GPT-5.6 Sol, Terra και Luna ως επόμενη γενιά frontier AI συστημάτων, με διαφορετικά επίπεδα ισχύος, κόστους και χρήσης. Η αρχική διάθεση γίνεται έπειτα από ενημέρωση της αμερικανικής κυβέρνησης για τα μοντέλα και το σχέδιο κυκλοφορίας τους. Η εταιρεία αναφέρει ότι, κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής πλευράς, ξεκινά με μικρή ομάδα εταίρων, πριν από ευρύτερη διάθεση που σχεδιάζεται για τις επόμενες εβδομάδες.

Τρεις εκδόσεις με διαφορετικό επιχειρησιακό ρόλο

Το Sol αποτελεί την ισχυρότερη έκδοση της σειράς και προορίζεται για σύνθετα προβλήματα, εκτεταμένες εργασίες κώδικα, προηγμένα agentic workflows και εφαρμογές κυβερνοασφάλειας. Το Terra απευθύνεται σε περιβάλλοντα παραγωγής μεγάλης κλίμακας, όπως υποστήριξη πελατών, εσωτερικά εργαλεία και ανάλυση εγγράφων. Το Luna τοποθετείται ως η ταχύτερη και οικονομικότερη επιλογή, για περιλήψεις, σύνταξη κειμένων και καθημερινές ροές αυτοματοποίησης.

Η διαφοροποίηση φαίνεται και στην τιμολόγηση. Το Sol κοστολογείται στα 5 δολάρια ανά εκατομμύριο input tokens και 30 δολάρια ανά εκατομμύριο output tokens, στο ίδιο επίπεδο με το GPT-5.5. Το Terra διατίθεται στα 2,50 και 15 δολάρια αντίστοιχα, ενώ το Luna στα 1 και 6 δολάρια. Η OpenAI συνδέει τη νέα ονοματολογία με διακριτές βαθμίδες δυνατοτήτων, απομακρυνόμενη από όρους όπως «mini» και «nano», που παρέπεμπαν περισσότερο σε μέγεθος μοντέλου παρά σε χρήση.

Οι περιορισμοί στην Anthropic αλλάζουν το πλαίσιο

Η διάθεση του GPT-5.6 γίνεται σε ένα περιβάλλον όπου η υπόθεση της Anthropic έχει ήδη αναδείξει το ζήτημα των κρατικών περιορισμών στα προηγμένα μοντέλα. Η Anthropic είχε αναστείλει την πρόσβαση στα Mythos 5 και Fable 5 στις 12 Ιουνίου, έπειτα από εντολή της αμερικανικής κυβέρνησης για αναστολή πρόσβασης ξένων υπηκόων στα μοντέλα, ακόμη και όταν βρίσκονταν στις ΗΠΑ ή εργάζονταν για την ίδια την εταιρεία.

Στη συνέχεια, η αμερικανική κυβέρνηση έδωσε άδεια στην Anthropic να επαναδιαθέσει το Mythos 5 σε οργανισμούς στις ΗΠΑ που λειτουργούν ή προστατεύουν κρίσιμες υποδομές. Η εταιρεία ανέφερε ότι προχωρά γρήγορα στην επαναφορά πρόσβασης και συνεχίζει τη συνεργασία με την κυβέρνηση για περαιτέρω επέκταση. Παράλληλα, βρίσκεται σε συνομιλίες για πιθανή επαναδιάθεση του Fable 5, χωρίς να έχει δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Η ευρωπαϊκή διάσταση της πρόσβασης στο AI

Το ζήτημα απέκτησε ευρωπαϊκή διάσταση όταν η Αυστρία πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει τη φιλοξενία της Anthropic εντός των συνόρων της. Σε επιστολή προς την Επίτροπο Τεχνολογίας Χένα Βιρκούνεν, ο Αυστριακός υφυπουργός Ψηφιοποίησης Αλεξάντερ Πρόελ υποστήριξε ότι η Ευρώπη πρέπει να εξετάσει στρατηγική εγκατάσταση της Anthropic στην ΕΕ, με νομική βεβαιότητα, πρόσβαση στην αγορά, κεφάλαια και ένα πλαίσιο αξιών συμβατό με την εταιρεία.

Ο Πρόελ αναγνώρισε ότι ένα τέτοιο βήμα θα προκαλέσει σκεπτικισμό ως προς την υλοποίησή του, όμως έθεσε το ζήτημα ως επιλογή για τον τεχνολογικό ρόλο της Ευρώπης. Η πρόταση έρχεται ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρουσιάσει νομοθετικές πρωτοβουλίες για ενίσχυση των ευρωπαϊκών κλάδων cloud, AI και ημιαγωγών, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από τη μεγάλη αμερικανική τεχνολογία.

Νέα τεχνικά όρια και μηχανισμοί ασφαλείας

Σε επίπεδο επιδόσεων, η OpenAI αναφέρει ότι τα Sol και Terra ξεπερνούν προηγούμενα μοντέλα σε σύνθετες εργασίες. Στο TerminalBench 2.1, το Sol φτάνει στο 91,91% σε ultra thinking mode και στο 88,76% σε max mode, έναντι 83,4% για το GPT-5.5 και 88% για το Claude Mythos 5. Στο Agent’s Last Exam, το Sol εμφανίζεται ως το μόνο μοντέλο που ξεπερνά το 50% στην ολοκλήρωση εργασιών σε code mode, με επίδοση 50,9%.

Οι τεχνικές αλλαγές εστιάζουν σε περισσότερο χρόνο και δομή κατά τη φάση του inference. Το GPT-5.6 Sol αποκτά νέο max reasoning setting για πιο σύνθετα προβλήματα, ενώ το ultra mode εισάγει subagents που μπορούν να μοιράζουν και να επιταχύνουν πολύπλοκα έργα. Παράλληλα, η API του GPT-5.6 φέρνει νέο πρωτόκολλο prompt caching, με ρητά cache breakpoints, ελάχιστη διάρκεια cache 30 λεπτών και έκπτωση 90% στις επαναλαμβανόμενες αναγνώσεις cached context.

Οι επιχειρήσεις μπροστά σε νέο καθεστώς

Για τις επιχειρήσεις, το λανσάρισμα συνοδεύεται από αυξημένες απαιτήσεις ασφαλείας και συμμόρφωσης. Η OpenAI κατατάσσει και τα τρία μοντέλα GPT-5.6 σε επίπεδο «High» για δυνατότητες κυβερνοασφάλειας και βιολογικές ή χημικές δυνατότητες, ενώ τα τοποθετεί χαμηλότερα από αυτό το επίπεδο στην αυτοβελτίωση AI. Η εταιρεία αναφέρει ότι αφιέρωσε περίπου 700.000 A100e GPU hours σε αυτοματοποιημένο red-teaming για τον εντοπισμό καθολικών jailbreaks.

Το σύστημα ασφαλείας περιλαμβάνει απορρίψεις σε επίπεδο μοντέλου, live misuse screening, activation classifiers για Sol και Terra, καθώς και παύσεις reasoning review όταν εμφανίζεται αυξημένος κίνδυνος. Η OpenAI αναγνωρίζει ότι νόμιμες αμυντικές εργασίες, όπως έλεγχοι κώδικα, εντοπισμός ευπαθειών και defensive testing, μπορεί να ενεργοποιούν false positives, επειδή χρησιμοποιούν συχνά παρόμοια τεχνικά μοτίβα με επιθετικές πρακτικές. Για τους εταιρικούς πελάτες, η χρήση των μοντέλων σε ευαίσθητες ροές θα συνοδεύεται από νέες διαδικασίες συμμόρφωσης και πιθανές καθυστερήσεις στην παραγωγή αποτελεσμάτων.

Η OpenAI σημειώνει ότι η διαδικασία κρατικής πρόσβασης και έγκρισης για νέα μοντέλα AI χρειάζεται να παραμείνει προσωρινό πλαίσιο και όχι μακροπρόθεσμη κανονικότητα. Η υπόθεση του GPT-5.6, οι περιορισμοί γύρω από την Anthropic και η αυστριακή πρόταση προς την ΕΕ μετατοπίζουν το βάρος από την τεχνική επίδοση των μοντέλων στο ερώτημα ποιος ελέγχει την πρόσβαση στα ισχυρότερα εργαλεία AI και με ποιους όρους.