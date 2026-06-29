Η εμπιστοσύνη κρίνει την επόμενη φάση της AI στον χρηματοπιστωτικό κλάδο

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Σε ευρύτερη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης περνούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, με την εμπιστοσύνη και διακυβέρνηση να αναδεικνύονται σε κεντρικές δοκιμασίες για την επόμενη φάση υιοθέτησης του AI. Νέα έκθεση του World Economic Forum εστιάζει στη μετάβαση από τις πιλοτικές εφαρμογές σε συστήματα που χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερη κλίμακα μέσα στους οργανισμούς.

Το «The AI Playbook for Financial Services», που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Accenture, βασίζεται σε μελέτες περιπτώσεων και σε 18 μήνες συζητήσεων με περισσότερα από 150 ανώτερα στελέχη από πάνω από 100 οργανισμούς. Οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν σε Χονγκ Κονγκ, Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Σιγκαπούρη. Η έκθεση συνδέει την επιτυχή κλιμάκωση του AI με την ασφάλεια, την αναδιοργάνωση των ροών εργασίας και τη διατήρηση της ανθρώπινης κρίσης στον πυρήνα των αποφάσεων.

Από τα πιλοτικά έργα στην κλίμακα

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, όπως σημειώνει η έκθεση, κινούνται πέρα από μεμονωμένα πιλοτικά έργα και επιχειρούν να δημιουργήσουν συστήματα που συνδυάζουν δεδομένα, διακυβέρνηση και εργαλεία AI, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια σε ευρύτερα τμήματα της δραστηριότητάς τους. Η διαφοροποίηση, σε ένα περιβάλλον όπου οι δυνατότητες AI γίνονται όλο και πιο προσβάσιμες, αποδίδεται λιγότερο στο ίδιο το μοντέλο και περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο κάθε οργανισμός το ενσωματώνει σε σχέσεις με πελάτες, διαδικασίες και εμπειρίες.

Ενδεικτικά, η έκθεση αναφέρεται στην Kasikorn Business-Technology Group, η οποία δημιούργησε ειδικό χώρο ώστε οι εργαζόμενοι να δοκιμάζουν ιδέες AI και να αναπτύσσουν δικά τους εργαλεία. Από αυτή τη διαδικασία προέκυψαν περισσότερες από 200 ιδέες και 60 MVP λύσεις, ενώ οκτώ έργα υψηλής επίδρασης κλιμακώθηκαν στη συνέχεια στην επιχείρηση. Οι προσεγγίσεις αυτές συνδέθηκαν με εξοικονόμηση περίπου 30.000 εργάσιμων ημερών και βελτίωση παραγωγικότητας 20%-59% σε διοικητικές εργασίες, τεκμηρίωση και προκαταρκτική ανάλυση.

Η εμπιστοσύνη ως κριτήριο διαφοροποίησης

Το WEF και η Accenture δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην εμπιστοσύνη, καθώς οι εφαρμογές AI επεκτείνονται σε λειτουργίες που επηρεάζουν άμεσα την εμπειρία του πελάτη. Η πρωτοβουλία Consumer Clarity της Mastercard χρησιμοποιεί AI για να κάνει σαφέστερες τις πληροφορίες ψηφιακών πληρωμών, βελτιώνοντας την ακρίβεια των ονομάτων εμπόρων και των περιγραφών συναλλαγών. Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης, η πρωτοβουλία οδήγησε σε 15% υψηλότερη ακρίβεια δεδομένων, μείωση του χρόνου επεξεργασίας κατά 87% και μείωση κόστους κατά 92%.

Ο David Parker, Global Industry Lead, Banking and Capital Markets της Accenture, συνέδεσε την επόμενη φάση με την ικανότητα των οργανισμών να κερδίζουν εμπιστοσύνη, καθώς οι AI agents αρχίζουν να ενεργούν αυτόνομα για λογαριασμό πελατών. Ανέφερε ότι, όταν τέτοια συστήματα θα μπορούν να μετακινούν καταθέσεις, να εκτελούν συναλλαγές και να λαμβάνουν χρηματοοικονομικές αποφάσεις, οι οργανισμοί που θα επικρατήσουν θα είναι εκείνοι τους οποίους οι πελάτες εμπιστεύονται περισσότερο να ενεργούν προς το συμφέρον τους.

Νέα ερωτήματα για λογοδοσία και εποπτεία

Η ανάπτυξη agentic AI συστημάτων δημιουργεί, κατά την έκθεση, πρόσθετες απαιτήσεις γύρω από τη λογοδοσία, την εξηγησιμότητα και την ανθρώπινη εποπτεία. Στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπου οι αποφάσεις μπορούν να έχουν άμεσο αντίκτυπο σε πελάτες, συναλλαγές και λειτουργικούς κινδύνους, το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η έκθεση αναφέρει την Allianz Partners, η οποία χρησιμοποίησε εργαλείο AI για αποζημιώσεις, ανεπτυγμένο με την Taktile, μειώνοντας τον χρόνο επεξεργασίας από ημέρες σε λεπτά, με ανθρώπους να παραμένουν στη διαδικασία εποπτείας.

Ο Andre Belelieu, Head of Financial Services Industries του World Economic Forum, τόνισε ότι η μακροπρόθεσμη επιτυχία με το AI δεν καθορίζεται μόνο από την τεχνολογία. Κατά τον ίδιο, οι οργανισμοί που δημιουργούν βιώσιμη αξία είναι εκείνοι που συνδυάζουν καινοτομία με εμπιστοσύνη, υπεύθυνη διακυβέρνηση και μετασχηματισμό του ανθρώπινου δυναμικού. Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης από πελάτες, εργαζομένους και ρυθμιστικές αρχές παρουσιάζεται ως κρίσιμη προϋπόθεση για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του AI.

Το πλαίσιο για υπεύθυνη κλιμάκωση

Η έκθεση εισάγει ένα Framework for Transformational AI, το οποίο περιγράφει τέσσερις βασικές κατευθύνσεις για τη μετάβαση από την υιοθέτηση του AI σε μετασχηματισμό με βάση το AI. Περιλαμβάνει τον καθορισμό οράματος και στρατηγικής με λογοδοσία σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου, την ανάπτυξη συστημάτων δεδομένων, τεχνολογίας και διακυβέρνησης για ασφαλή χρήση σε κλίμακα, την ισορροπία μεταξύ άμεσων βελτιώσεων και μακροπρόθεσμου μετασχηματισμού, καθώς και την προετοιμασία του ανθρώπινου δυναμικού, των διαδικασιών και της κουλτούρας.

Το WEF ζητά επίσης μεγαλύτερη συνεργασία ανάμεσα σε επιχειρήσεις, φορείς χάραξης πολιτικής και ρυθμιστικές αρχές, ώστε να αντιμετωπιστούν κοινοί κίνδυνοι καθώς το AI ενσωματώνεται βαθύτερα στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Το νέο playbook έρχεται ως συνέχεια του white paper του Forum για το AI στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες το 2025 και εντάσσεται στην ευρύτερη εργασία του οργανισμού γύρω από την τεχνολογία, τον χρηματοπιστωτικό κλάδο και τον υπεύθυνο μετασχηματισμό των βιομηχανιών.