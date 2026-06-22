Οι συνδρομές 5G ξεπέρασαν τα 3 δισ. παγκοσμίως στο πρώτο τρίμηνο

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Ξεπέρασαν τα 3 δισ. οι συνδρομές 5G παγκοσμίως το πρώτο τρίμηνο του 2026, καθώς προστέθηκαν 162 εκατ. νέες συνδρομές μέσα στην περίοδο, ανεβάζοντας το σύνολο στα 3,1 δισ., όπως αναφέρει η έκδοση Ιουνίου 2026 του Ericsson Mobility Report. Η έκθεση καλύπτει την περίοδο 2025-2031, με επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία και προβλέψεις, και προβλέπει ότι οι συνδρομές 5G θα φτάσουν τα 6,4 δισ. έως το τέλος του 2031.

Η εικόνα της αγοράς συνοδεύεται από την επέκταση των εμπορικών υπηρεσιών 5G και την αυξανόμενη σημασία του 5G Standalone. Περίπου 390 πάροχοι υπηρεσιών έχουν λανσάρει εμπορικές υπηρεσίες 5G, ενώ περισσότεροι από 90 έχουν λανσάρει 5G SA. Στο τέλος του 2025, τα δίκτυα 5G διαχειρίζονταν το 48% της συνολικής κίνησης δεδομένων κινητής, ποσοστό που, κατά την Ericsson, αναμένεται να φτάσει το 85% έως το τέλος του 2031.

Η εμπορική ωρίμανση του 5G SA

Στο ίδιο πλαίσιο, η έκθεση καταγράφει αύξηση στις διαφοροποιημένες υπηρεσίες συνδεσιμότητας που βασίζονται σε 5G SA network slicing. Οι εμπορικές προσφορές αυτού του τύπου αυξήθηκαν από 65 στην έκδοση Νοεμβρίου 2025 του Ericsson Mobility Report σε 84 στη νέα έκδοση Ιουνίου, καλύπτοντας όλες τις περιφέρειες. Η Ericsson συνδέει την εξέλιξη με τη μετάβαση των υπηρεσιών διαφοροποιημένης συνδεσιμότητας από το στάδιο της πρώιμης υιοθέτησης προς την ευρύτερη εμπορική αξιοποίηση του 5G SA.

Ο Erik Ekudden, publisher του Ericsson Mobility Report και CTO της Ericsson, αναφέρει ότι η μετάβαση προς το physical AI αναμένεται να αλλάξει τα πρότυπα κίνησης, καθώς η αγορά θα μετακινείται από κεντρικά μοντέλα σε data centers προς κατανεμημένους, αυτόνομους AI agents που θα ενσωματώνονται σε συσκευές, οχήματα και πόλεις. Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνει ότι τα δίκτυα κινητής εξελίσσονται σε κρίσιμη και ευφυή υποδομή, με δυνατότητα κάλυψης διαφορετικών αναγκών εφαρμογών.

Το FWA ενισχύει την εμπορική αξιοποίηση

Η έκθεση εστιάζει και στο fixed wireless access, όπου τα τιμολογιακά προγράμματα βάσει ταχύτητας εμφανίζονται ως δομημένη στρατηγική εμπορικής αξιοποίησης για διαφορετικά τμήματα της αγοράς. Το ποσοστό των παρόχων FWA που προσφέρουν την υπηρεσία μέσω 5G έφτασε στο 71%, από 57% τον Ιούνιο του 2025, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση των τελευταίων τεσσάρων ετών. Παράλληλα, τα προγράμματα βάσει ταχύτητας προσφέρονται από το 57% των παρόχων FWA, έναντι 51% έναν χρόνο νωρίτερα.

Η δυναμική αποτυπώνεται και σε νέα λανσαρίσματα 5G FWA σε Αλγερία, Αργεντινή, Μπανγκλαντές, Μαρόκο, Ταϊβάν, Τουρκία και Βιετνάμ. Η υιοθέτηση των συνδέσεων 5G FWA εμφανίζεται ισχυρότερη στη Βόρεια Αμερική, στις σκανδιναβικές χώρες, στις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και σε τμήματα της Ασίας. Η Ericsson σημειώνει ότι το ενδιαφέρον καλύπτει τόσο αγορές με πάνω από 95% των κατοικιών συνδεδεμένων με οπτική ίνα όσο και αγορές χαμηλού ARPU, όπως η Ινδία, ενώ η ανάπτυξη σε Λατινική Αμερική, Αφρική και τμήματα της Νοτιοανατολικής Ασίας παραμένει περιορισμένη.

Η άνοδος του uplink αλλάζει την κίνηση

Τα στοιχεία κίνησης δικτύου του Ericsson Mobility Report δείχνουν και μεταβολή στη συμπεριφορά των χρηστών. Η κίνηση uplink αυξάνεται ταχύτερα από την κίνηση downlink για τους περισσότερους παρόχους υπηρεσιών, σε ορισμένες περιπτώσεις με αισθητά μεγαλύτερο ρυθμό. Οι βασικοί σημερινοί παράγοντες είναι οι εφαρμογές επικοινωνίας και συνεργασίας μέσω smartphone, η διαμοίραση περιεχομένου που δημιουργείται από χρήστες και η αποθήκευση στο cloud.

Με βάση τις μετρήσεις κίνησης δικτύου της Ericsson, 43 από 55 παρόχους κατέγραψαν υψηλότερο ρυθμό αύξησης στο uplink σε σχέση με το downlink, ενώ 17 από 55 παρόχους εμφάνισαν ρυθμό αύξησης uplink πάνω από 1,5 φορά υψηλότερο από το downlink. Η μοντελοποίηση σεναρίων της Ericsson εκτιμά ότι η πρόσθετη κίνηση από AI θα μπορούσε να οδηγήσει το uplink σε επίπεδα τρεις φορές υψηλότερα ή και περισσότερο το 2031 σε σχέση με το 2025.

Οι πρώτες προσδοκίες για το 6G

Η συνολική κίνηση δεδομένων δικτύου, σε κινητή και FWA, αυξήθηκε κατά 22% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η αύξηση ξεπέρασε τις προσδοκίες, με την Ericsson να την αποδίδει κυρίως στη συνεχιζόμενη ισχυρή ανάπτυξη στην Ινδία και στη Βόρεια Αμερική. Παράλληλα, η Δυτική Ευρώπη, η Βόρεια Αμερική, η Βορειοανατολική Ασία και οι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου προβλέπεται να έχουν υιοθέτηση συνδρομών 5G κοντά ή πάνω από το 90% έως το τέλος του 2031.

Η έκθεση αποτυπώνει επίσης την αυξανόμενη εστίαση της βιομηχανίας στο 6G, με τις συζητήσεις τυποποίησης να βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι πρώτες προσδοκίες περιλαμβάνουν πλήρη υποστήριξη για integrated sensing and communication, ομαλή ενσωμάτωση επίγειων και δορυφορικών δικτύων για τη μείωση των κενών κάλυψης και ισχυρή έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στο πλαίσιο του AI-native 6G. Οι πρώτες εφαρμόσιμες προδιαγραφές 6G αναμένονται έως το τέλος του 2028 ή στις αρχές του 2029, ενώ οι πρώτες εμπορικές υπηρεσίες 6G αναμένονται γύρω στο 2030, με τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και τις χώρες του Κόλπου να αναφέρονται ως πρώιμοι υιοθετούντες.