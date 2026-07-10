Αλλαγή σκυτάλης στη Vodafone: Ο Νιέλ αποκτά το 16,21% και η e& αποχωρεί

Η εμιρατινή e& αποχωρεί από το μετοχικό κεφάλαιο της Vodafone, με τον Γάλλο επιχειρηματία των τηλεπικοινωνιών Ξαβιέ Νιέλ να αποκτά το ποσοστό της και να αναδεικνύεται στον μεγαλύτερο μέτοχο του βρετανικού ομίλου. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, η συμφωνία αποτιμάται σε περίπου 4,4 δισ. λίρες και αφορά την απόκτηση ποσοστού άνω του 16% μέσω της επενδυτικής εταιρείας Vega, που ελέγχεται από την οικογένεια Νιέλ.

Η Vodafone επιβεβαίωσε τη συναλλαγή, ανακοινώνοντας ότι η e& συμφώνησε να μεταβιβάσει το σύνολο της συμμετοχής της στη Vega. Παράλληλα, όπως ανέφερε σε σχετικής της ανακοίνωση, λύεται η συμφωνία στρατηγικής σχέσης που είχαν υπογράψει οι δύο πλευρές τον Μάιο του 2023, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της e&, Hatem Dowidar, αποχωρεί με άμεση ισχύ από το διοικητικό συμβούλιο της Vodafone, όπου συμμετείχε ως εκπρόσωπος της εμιρατινής εταιρείας.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας, η Vega θα αποκτήσει περίπου 3,94 δις. μετοχές της Vodafone. Η συμμετοχή αυτή αντιστοιχεί στο 16,21% του μετοχικού κεφαλαίου και στο 17,13% των δικαιωμάτων ψήφου. Το τίμημα διαμορφώθηκε στις 112,5 πένες ανά μετοχή, αποτιμώντας τη συναλλαγή σε περίπου 4,4 δισ. λίρες και προσφέροντας σημαντικό premium σε σχέση με την προηγούμενη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται μετά τις προβλεπόμενες κανονιστικές εγκρίσεις, ενώ έως τότε οι μετοχές θα διακρατούνται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Παρά την αποεπένδυση της e&, η συνεργασία των δύο ομίλων στους τομείς των προμηθειών, της τεχνολογίας και των επιχειρηματικών υπηρεσιών παραμένει σε ισχύ. Η Vodafone χαρακτήρισε τη Vega «υποστηρικτικό και μακροπρόθεσμο μέτοχο», επισημαίνοντας ότι η οικογένεια Νιέλ αναγνωρίζει την αξία των δραστηριοτήτων του ομίλου και στηρίζει τη στρατηγική που ακολουθεί.

Ο ίδιος ο Ξαβιέ Νιέλ χαρακτήρισε τη Vodafone ιδιαίτερα ελκυστική επενδυτική ευκαιρία. Όπως ανέφερε, μετά την αναδιάρθρωση των τελευταίων ετών ο όμιλος έχει αποκτήσει πιο απλή δομή και είναι έτοιμος να περάσει σε μια νέα φάση ανάπτυξης. Εκτίμησε ακόμη ότι η Vodafone διαθέτει ισχυρά περιουσιακά στοιχεία, ηγετική θέση στις αγορές όπου δραστηριοποιείται και σημαντικές δυνατότητες δημιουργίας ταμειακών ροών, στοιχεία που μπορούν να στηρίξουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της.

Η επένδυση έρχεται σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών για τη Vodafone. Τα τελευταία χρόνια ο όμιλος πούλησε τις δραστηριότητές του στην Ισπανία και την Ιταλία, προχώρησε σε αποεπενδύσεις από άλλες συμμετοχές και ολοκλήρωσε τη συγχώνευση των δραστηριοτήτων του στο Ηνωμένο Βασίλειο με τη Three. Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στη στρατηγική περιορισμού της παρουσίας του σε μη βασικές αγορές και ενίσχυσης των δραστηριοτήτων όπου διαθέτει ισχυρότερη θέση.

Ο Νιέλ είναι ιδρυτής της Iliad και συγκαταλέγεται στις πλέον γνωστές προσωπικότητες της ευρωπαϊκής τηλεπικοινωνιακής αγοράς, με παρουσία σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Ιρλανδία. Είχε αποκτήσει για πρώτη φορά μικρή συμμετοχή στη Vodafone το 2022 μέσω άλλου επενδυτικού οχήματος, την οποία στη συνέχεια ρευστοποίησε, πριν επιστρέψει τώρα ως ο μεγαλύτερος μέτοχος του ομίλου.

Η ανακοίνωση της συμφωνίας έγινε θετικά δεκτή από την αγορά, με τη μετοχή της Vodafone να καταγράφει διψήφια άνοδο στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου αμέσως μετά τη γνωστοποίηση της συναλλαγής.