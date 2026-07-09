Φέρε το summer buddy σου στην Inalan

Το καλοκαίρι είναι γεμάτο στιγμές που θέλεις να μοιράζεσαι. Η πρώτη βουτιά, οι αυθόρμητες εκδρομές, τα παγωτά στην παραλία, τα ηλιοβασιλέματα που μοιάζουν ακόμη πιο όμορφα όταν τα βλέπεις με παρέα.

Και κάποιες φορές, ένας φίλος αρκεί για να αλλάξει τα σχέδιά σου. Εκείνος που θα σε πάρει τηλέφωνο ενώ είσαι ακόμη με το μαγιό στη θάλασσα και θα σε κάνει να επιστρέψεις στην πόλη νωρίτερα. Γιατί κάποια πράγματα αξίζουν περισσότερο όταν τα ζεις μαζί.

Στην Inalan πιστεύουμε ότι οι καλύτερες εμπειρίες μοιράζονται. Γι’ αυτό φέτος το καλοκαίρι φέρνουμε μια προσφορά για δύο.

Δύο Summer Buddies μπορούν να κάνουν αίτηση στην Inalan και να αποκτήσουν και οι δύο 300Mbps Upload/Download με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι και δωρεάν 500 λεπτά προς σταθερά και κινητά με μόλις 11€ τον μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο.

Η πιο όμορφη εξίσωση αυτού του καλοκαιριού δεν γράφεται με αριθμούς αλλά με ανθρώπους. Και κάπως έτσι, αυτό το καλοκαίρι στην Inalan, το 1+1 γίνεται 11. Όχι γιατί οι αριθμοί άλλαξαν ξαφνικά νόημα, αλλά γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες γράφονται πάντα μαζί.

Γιατί, όσο κι αν αλλάζουν τα χρόνια και οι συνήθειές μας, κάποια πράγματα μένουν πάντα ίδια. Οι πιο όμορφες στιγμές είναι εκείνες που έχεις δίπλα σου κάποιον να τις ζήσεις μαζί.

Κι ίσως αυτή να είναι η χρυσή συμβουλή κάθε καλοκαιριού: εγώ κι εσύ μαζί στην Inalan.