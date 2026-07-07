Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα κριτήρια αξιολόγησης των δικτύων 5G

Σε διαφορετικά κριτήρια από την ταχύτητα λήψης μετατοπίζεται η αξιολόγηση των δικτύων 5G, καθώς οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης αυξάνουν τη σημασία του upload, της καθυστέρησης υπό φόρτο και της ποιότητας σύνδεσης με το cloud. Η έκθεση της Ookla «Beyond Download Speed: Benchmarking 5G Mobile Networks Against AI Workloads», η οποία βασίζεται σε δεδομένα Speedtest Intelligence 5G του 2025 από 22 αγορές και 86 παρόχους, διαπιστώνει ότι η ετοιμότητα για AI ακολουθεί διαφορετική κατάταξη από εκείνη των ταχυτήτων λήψης.

Τα σημερινά δίκτυα 5G ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις των εφαρμογών AI που βασίζονται σε κείμενο, αλλά εμφανίζουν κενά στα πιο απαιτητικά φορτία, όπως η συνομιλιακή φωνή, το multimodal AI και οι εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας. Οι 18 από τις 22 αγορές καλύπτουν τον στόχο καθυστέρησης κάτω από 50 ms για AI κειμένου και 13 βρίσκονται κάτω από 40 ms για συνομιλιακή φωνή. Καμία αγορά δεν φτάνει τον στόχο κάτω από 10 ms για AR και multimodal AI, ενώ μόνο η Σιγκαπούρη περνά το χαλαρότερο όριο των 30 ms.

Η καθυστέρηση αλλάζει την κατάταξη των αγορών

Η Σιγκαπούρη καταγράφει την καλύτερη βασική απόκριση με 24,6 ms και ακολουθούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 31,1 ms. Αντίθετα, η Ινδία φτάνει τα 51,6 ms και χάνει οριακά τον στόχο για AI κειμένου, παρότι βρίσκεται στην ένατη θέση ως προς την ταχύτητα λήψης μεταξύ των αγορών της έρευνας. Εκτός ορίου βρίσκονται επίσης η Νότια Κορέα με 53,0 ms, οι ΗΠΑ με 50,5 ms και η Ισπανία με 50,2 ms. Τα στοιχεία στηρίζουν το βασικό εύρημα της έκθεσης ότι η ταχύτητα λήψης από μόνη της προσφέρει περιορισμένη εικόνα για την πραγματική απόδοση εφαρμογών AI.

Η εικόνα επιδεινώνεται όταν τα δίκτυα λειτουργούν υπό πλήρη φόρτο. Η αναλογία υποβάθμισης, δηλαδή το πόσες φορές αυξάνεται η καθυστέρηση σε σχέση με τη βασική μέτρηση, κυμαίνεται από 3,7 φορές στο Ηνωμένο Βασίλειο έως 11,4 φορές στην Ταϊλάνδη, όπου η διάμεση καθυστέρηση υπό φόρτο φτάνει τα 960,3 ms. Η Σιγκαπούρη συνδυάζει τη χαμηλότερη βασική καθυστέρηση με αναλογία υποβάθμισης 9,2 φορές, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταγράφουν τη χαμηλότερη απόλυτη καθυστέρηση υπό φόρτο, στα 288,4 ms. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η EE εμφανίζει 119 ms και η O2 305 ms, διαφορά που αναδεικνύει τις αποκλίσεις ακόμη και μέσα στην ίδια αγορά.

Το upload παραμένει το ευρύτερο κενό

Η μεταβολή του προφίλ κίνησης αποτελεί βασική πρόκληση για τα δίκτυα κινητής. Η κίνηση AI κειμένου κινείται περίπου σε αναλογία 29% προς 71% μεταξύ uplink και downlink, ενώ οι συνομιλιακές και agentic εφαρμογές πλησιάζουν το 50% προς 50%. Παράλληλα, το uplink αντιστοιχεί περίπου στο 10% της συνολικής διακίνησης δεδομένων για τον τυπικό πάροχο. Σε περισσότερες από τις μισές αγορές, το μερίδιο του upload μειώθηκε από το 2023, παρότι οι απόλυτες ταχύτητες αποστολής αυξήθηκαν.

Η Ινδονησία προηγείται ως προς το μερίδιο upload με 23,9%, αλλά παρουσιάζει και τη μεγαλύτερη μείωση. Η Γερμανία αύξησε το μερίδιό της κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες, εξέλιξη που η έκθεση συνδέει με στοχευμένη χρήση φάσματος, 5G SA και carrier aggregation. Σε απόλυτη ταχύτητα, η e& στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φτάνει σε διάμεσο upload 57,50 Mbps, περισσότερο από τετραπλάσιο σε σχέση με οποιονδήποτε πάροχο στις ΗΠΑ. Στην αμερικανική αγορά, το upload αντιστοιχεί στο 5,1% της συνολικής διακίνησης δεδομένων, ενώ η T-Mobile προηγείται μεταξύ των αμερικανικών παρόχων με 13,94 Mbps. Η Νότια Κορέα φτάνει τα 45,27 Mbps, αλλά το μερίδιο upload περιορίζεται στο 7,5%.

Η διαδρομή προς το cloud μετρά

Η απόδοση μιας εφαρμογής AI επηρεάζεται και από το τμήμα της σύνδεσης που εκτείνεται από το άκρο του δικτύου έως το cloud όπου εκτελείται το μοντέλο. Στην Αυστραλία, η διαφορά μεταξύ του ταχύτερου και του βραδύτερου παρόχου cloud φτάνει τα 96,6 ms, αρκετά για να επηρεάσει εφαρμογές φωνής και agentic AI. Στη Γερμανία, η πρόσβαση στο AWS μετρήθηκε στα 42,2 ms, με απόκλιση μόλις 2,7 ms μεταξύ του ταχύτερου και του βραδύτερου παρόχου cloud. Στη Βραζιλία, η διάμεση καθυστέρηση κυμαίνεται από 149,7 έως 163,6 ms και η έκθεση τη συνδέει με τη συγκέντρωση υποδομών στο Σάο Πάολο και την περιορισμένη άμεση διασύνδεση.

Πρόσθετος παράγοντας αποτελεί το jitter, καθώς οι χειρότερες μετρήσεις στο 90ό εκατοστημόριο είναι τρεις έως έξι φορές υψηλότερες από τη διάμεση τιμή. Η Νότια Κορέα, η Νορβηγία και η Σιγκαπούρη εμφανίζουν τις σταθερότερες συνδέσεις, χωρίς να είναι πάντοτε οι ταχύτερες, ενώ οι μεγαλύτερες διακυμάνσεις καταγράφονται στις Φιλιππίνες και τη Μαλαισία. Η συνολική αξιολόγηση της ετοιμότητας των δικτύων για AI απαιτεί επομένως συνδυασμό χωρητικότητας upload, καθυστέρησης υπό φόρτο, σταθερότητας και ποιότητας της διαδρομής προς το cloud, αντί μιας κατάταξης που βασίζεται κυρίως στην ταχύτητα λήψης.