Το Innovation to Impact φέρνει το deep tech στην πράξη – Δείτε το πρόγραμμα! (16/6, Divani Caravel)

Όλες οι εξελίξεις σε τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία στο Google News! Ακολουθήστε το Infocom.gr για τις σημαντικότερες ειδήσεις της ψηφιακής αγοράς.

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του συνεδρίου Innovation to Impact: Deep Tech in Action, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, στο Divani Caravel, στην Αίθουσα Μακεδονία.

Το συνέδριο εστιάζει στη μετάβαση του deep tech από το εργαστήριο, το πιλοτικό έργο και την τεχνολογική δυνατότητα στην πραγματική εφαρμογή, αναδεικνύοντας πώς οι προηγμένες τεχνολογίες μπορούν να δημιουργήσουν αξία στην πραγματική οικονομία, τη δημόσια διοίκηση και την επιχειρησιακή λειτουργία.

Το Innovation to Impact: Deep Tech in Action συνδιοργανώνεται από το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε., την Intracom Telecom και τη Smart Press, με στόχο να αναδείξει πώς το AI, τα δίκτυα επόμενης γενιάς, το cloud, το edge computing, η κυβερνοασφάλεια και οι έξυπνες υποδομές μπορούν να μετατραπούν σε λειτουργικές λύσεις, μετρήσιμη αξία και πραγματικό αντίκτυπο.

Σε μια περίοδο όπου η τεχνολογική καινοτομία από μόνη της δεν αρκεί, το συνέδριο θέτει στο επίκεντρο το πώς οι τεχνολογίες αιχμής μπορούν να εφαρμοστούν, να κλιμακωθούν και να αξιοποιηθούν στην πράξη από επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς, ερευνητικά οικοσυστήματα και παρόχους υποδομών.

Οι θεματικές ενότητες και οι ομιλητές

Το πρόγραμμα ξεκινά στις 10:00 με χαιρετισμό από τον Χρήστο Βερυκούκη, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και Συνεργαζόμενο Ερευνητή του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά».

Η πρώτη θεματική ενότητα, Smart Networks, Smarter Applications, θα πραγματοποιηθεί από τις 10:15 έως τις 11:15 και θα εστιάσει στον ρόλο των δικτύων επόμενης γενιάς ως βάσης για νέες υπηρεσίες, εφαρμογές και επιχειρηματικά μοντέλα. Η συζήτηση θα αναδείξει πώς πιο έξυπνες, ευέλικτες και αξιόπιστες υποδομές μπορούν να υποστηρίξουν εφαρμογές σε τομείς όπως το smart manufacturing, το Industry 4.0, τα immersive environments, οι εικονικοί κόσμοι και οι βιομηχανικές εφαρμογές υψηλής ακρίβειας.

Στο panel θα συμμετάσχουν οι Γιώτα Παπαρίδου, Πρόεδρος, ΣΕΠΕ, Μάνος Μακρομάλλης, Πρόεδρος, ΣΕΚΕΕ, Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ, Διευθυντής Δικτύων για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα, τη Βουλγαρία και την Αλβανία, Ericsson, Γιάννης Τενίδης, Διευθυντής Marketing Ασύρματων Λύσεων, Intracom Telecom, Γιώργος Γαρδίκης, R&D Director, Space Hellas, και Παναγιώτης Παπαγιαννόπουλος, Commercial Director, Fasmetrics.

Από τις 11:45 έως τις 13:00 θα ακολουθήσει η θεματική Governing the Digital Future with AI, η οποία θα αναδείξει τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στη νέα γενιά ψηφιακής διακυβέρνησης και στη διαχείριση προηγμένων υποδομών. Η ενότητα συνδέεται με την ανάγκη για πιο έξυπνες, ασφαλείς και προσαρμοστικές δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και με εθνικές προτεραιότητες όπως το AI, οι ψηφιακές υποδομές, οι εκπαιδευτικές τεχνολογίες και η κυβερνοασφάλεια.

Στο πλαίσιο της ενότητας θα πραγματοποιηθεί fireside chat με τον Μιχάλη Μπλέτσα, Διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Θα ακολουθήσει panel με τη συμμετοχή των Σταύρου Καλαφάτη, Υφυπουργού Ανάπτυξης αρμόδιου για την Έρευνα και την Καινοτομία, Δημήτριου Τερζή, Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, Δημήτρη Κατσιάνη, Αναπληρωτή Προέδρου της ΕΔΥΤΕ, Νίκου Ρωμανού, Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, Όμηρου Τσάπαλου, Εκπροσώπου Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και Λάζαρου Καραούλη, Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΑΕΜ Α.Ε. Δήμου Αθηναίων.

Η τρίτη θεματική ενότητα, Deploying Intelligence Anywhere, θα πραγματοποιηθεί από τις 13:45 έως τις 14:45 και θα εστιάσει στη δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών AI σε διαφορετικά περιβάλλοντα, από το private cloud και το centralized cloud μέχρι το edge, το far edge, τα drones, τα robots και τις συσκευές πεδίου. Η βασική ιδέα της συζήτησης είναι ότι η αξία του AI αυξάνεται όταν μπορεί να λειτουργεί κοντά στα δεδομένα, κοντά στη δράση και κοντά στην απόφαση.

Στο panel θα συμμετάσχουν οι Χρήστος Βερυκούκης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και Συνεργαζόμενος Ερευνητής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», Συμεών Παπαβασιλείου, Καθηγητής Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Άννα Τζανακάκη, Καθηγήτρια Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιωάννης Χοχλιούρος, Head of R&D Labs Section, ΟΤΕ, και Ιωάννης Νεοκοσμίδης, CEO, InCites Consulting. Τις συζητήσεις θα συντονίσει ο Χρήστος Κοτσακάς, Δημοσιογράφος, Smart Press.

Από την έρευνα στην αγορά

Επί του θέματος μίλησε και ο κ. Χρήστος Βερυκούκης στο νέο επεισόδιο των SmartTalks, με τίτλο «Από την έρευνα στην αγορά!». Στη συζήτηση ανέλυσε τον ρόλο των πανεπιστημίων, των ερευνητικών κέντρων και των επιχειρήσεων στη διαμόρφωση των ψηφιακών υποδομών επόμενης γενιάς, υπογραμμίζοντας ότι η μετάβαση από το εργαστήριο στο προϊόν αποτελεί κρίσιμο ζητούμενο για να αποκτήσουν οι νέες τεχνολογίες πρακτικό αντίκτυπο στην οικονομία και στις υπηρεσίες.

Όπως ανέφερε, το Innovation to Impact: Deep Tech in Action έρχεται να απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα του πώς η βασική έρευνα μπορεί να περάσει στην αγορά, στο προϊόν και στην επιχειρησιακή πράξη, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ουσιαστικό διάλογο γύρω από την πραγματική εφαρμογή του deep tech στην Ελλάδα.

Το Innovation to Impact: Deep Tech in Action απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, δημόσιους φορείς, ερευνητικά ιδρύματα, τεχνολογικές εταιρείες, παρόχους υποδομών, startups και decision makers που αναζητούν πρακτικούς τρόπους αξιοποίησης των τεχνολογιών αιχμής.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ: Πρόγραμμα Innovation to Impact: Deep Tech in Action

Μάθετε περισσότερα και πραγματοποιήστε την εγγραφή σας εδώ: Innovation to Impact: Deep Tech in Action