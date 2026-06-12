Cyber Risk Readiness: το νέο expert talk της INGENIO για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

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Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον, οι σύγχρονες επιχειρήσεις καλούνται να προστατεύσουν τα δεδομένα, τις υποδομές και τη λειτουργία τους απέναντι σε ολοένα πιο σύνθετους ψηφιακούς κινδύνους. Ωστόσο, πολλές εξακολουθούν να υποτιμούν το πραγματικό εύρος του cyber risk ή να θεωρούν ότι η ασφαλιστική κάλυψη αποτελεί από μόνη της επαρκή απάντηση απέναντι στις κυβερνοαπειλές.

Με στόχο να ανοίξει τη συζήτηση γύρω από αυτή την κρίσιμη ανάγκη, η INGENIO διοργανώνει το 2ο online Expert Talk με τίτλο «Cyber Risk Readiness για σύγχρονες μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Μέσα από τη συζήτηση, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν γιατί η σωστή αξιολόγηση του ψηφιακού ρίσκου πρέπει να προηγείται κάθε επένδυσης σε εργαλεία ασφάλειας, αλλά και πώς η ποιότητα των IT υποδομών συνδέεται πλέον άμεσα με την ασφαλισιμότητα μιας επιχείρησης και τις προϋποθέσεις του cyber insurance.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Δήμητρα Τσαρπάλα, Account Manager στην INGENIO, φιλοξενώντας δύο έμπειρους επαγγελματίες από τον χώρο της τεχνολογίας και της ασφάλισης:

Ο Πολύκαρπος Ρεμούνδος, Co-Owner & Business Development της INGENIO, θα αναλύσει την προετοιμασία που απαιτείται πριν από την ασφάλιση μιας επιχείρησης έναντι κυβερνοαπειλών και τις προϋποθέσεις που εξετάζονται σε επίπεδο IT υποδομών και διαδικασιών ασφαλείας. Θα εξηγήσει επίσης γιατί το cyber insurance δεν λειτουργεί ως μια τυπική ασφαλιστική κάλυψη, αλλά συνδέεται άμεσα με την αξιολόγηση του ψηφιακού ρίσκου και το επίπεδο ετοιμότητας κάθε επιχείρησης.

Ο Aντώνης Aπέργης, Owner & CEO της ΑCΤΙUS Ιnsurance Services, θα παρουσιάσει πώς διαμορφώθηκε η ανάγκη για cyber insurance, ποια κριτήρια εξετάζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες κατά την αξιολόγηση μιας επιχείρησης και ποιος μπορεί να είναι ο πραγματικός επιχειρησιακός και οικονομικός αντίκτυπος μιας κυβερνοεπίθεσης.

Η παρακολούθηση του Expert Talk είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προεγγραφή.

Πότε: Τρίτη 16 Ιουνίου, 14:00 – 15:00

Τρίτη 16 Ιουνίου, 14:00 – 15:00 Πού: Online (Link κατόπιν εγγραφής)

Online (Link κατόπιν εγγραφής) Δηλώστε συμμετοχή εδώ: https://tinyurl.com/3ze68ht6

Τα INGENIO Expert Talks είναι μια σειρά σύντομων online συζητήσεων, που εστιάζουν σε κρίσιμα ζητήματα για τη λειτουργία, την οργάνωση και την ανάπτυξη των σύγχρονων επιχειρήσεων. Με δύο επεισόδια τον χρόνο, η σειρά έχει ως στόχο να προσφέρει εφαρμόσιμη γνώση, πρακτικές κατευθύνσεις και ουσιαστικές λύσεις που στηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Η INGENIO δραστηριοποιείται ως Managed Service Provider (MSP), προσφέροντας ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις και υποστήριξη στους τομείς των IT Υποδομών, ERP, WMS και Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ). Με έμφαση στη μεθοδική τεχνολογική καθοδήγηση, αποτελεί τον στρατηγικό συνεργάτη των επιχειρήσεων για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την ψηφιακή μετάβασή τους. Περισσότερες πληροφορίες: ingenio.gr.