Η CBS διοργάνωσε με τη Cisco την εκδήλωση Cyber Resilience & Business Continuity

Η Cosmos Business Systems διοργάνωσε με επιτυχία, σε συνεργασία με τη Cisco, την εκδήλωση “Cyber Resilience & Business Continuity: Από την πρόληψη στην ανθεκτικότητα της επόμενης ημέρας”, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου 2026, στην Εθνική Πινακοθήκη.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε εκπροσώπους της Πολιτείας, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς τεχνολογίας, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία της κυβερνοασφάλειας, της επιχειρησιακής συνέχειας και της ανθεκτικότητας των οργανισμών απέναντι στις σύγχρονες ψηφιακές απειλές.

Σε μια περίοδο όπου οι κυβερνοεπιθέσεις εξελίσσονται συνεχώς και οι οργανισμοί καλούνται να διασφαλίσουν όχι μόνο την προστασία των δεδομένων τους αλλά και τη συνέχεια της λειτουργίας τους, το Cyber Resilience αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα στρατηγικού σχεδιασμού.

Μέσα από τις θεματικές ενότητες της εκδήλωσης, τονίστηκε ότι η κυβερνοασφάλεια δεν αποτελεί πλέον ένα απομονωμένο τεχνολογικό πεδίο, αλλά βασική προϋπόθεση για τη διαθεσιμότητα κρίσιμων υπηρεσιών, την επιχειρησιακή συνέχεια και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης πολιτών, πελατών και συνεργατών. Η συμμόρφωση με τα νέα κανονιστικά πλαίσια, η ετοιμότητα απέναντι σε περιστατικά, η διαχείριση κινδύνων από τρίτους και η ανάγκη για μετρήσιμη ανθεκτικότητα βρέθηκαν στο επίκεντρο του διαλόγου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο του Disaster Recovery, ως αναπόσπαστου μέρους της κυβερνοανθεκτικότητας.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου: «Δεν πρέπει να ξεχνάμε το κομμάτι του Disaster Recovery. Όσο καλά κι αν έχουμε σχεδιάσει τα συστήματά μας, όλοι ξέρουμε ότι πάντα μπορεί κάτι να ξεφύγει. Το σημαντικό είναι, αν συμβεί μια μικρή ή μεγαλύτερη κυβερνοεπίθεση, οι κρίσιμες υποδομές μας να μπορούν να επανέλθουν γρήγορα και με ασφάλεια.»

Στο πλαίσιο της συζήτησης, αναδείχθηκε επίσης ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί, εάν δεν συνοδεύεται από την κατάλληλη ομάδα, τεχνογνωσία και σχέση εμπιστοσύνης με τον οργανισμό. Όπως σημείωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ, κα Τσούμα: «Η τεχνολογική λύση είναι πολύ σημαντική, αλλά δεν αρκεί από μόνη της. Εξίσου σημαντική είναι η ομάδα που θα σε υποστηρίξει, που θα γνωρίσει τον οργανισμό, θα καταλάβει τις ανάγκες του και θα χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης. Ειδικά σε κρίσιμες υπηρεσίες, αυτό κάνει τη διαφορά.»

Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς στελεχών κυβερνοασφάλειας. Η σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με τις πρακτικές δεξιότητες και τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς αναδείχθηκε ως βασικός άξονας για τη δημιουργία ενός ισχυρότερου και πιο ανθεκτικού ψηφιακού οικοσυστήματος.

Η Cosmos Business Systems, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της σε έργα κυβερνοασφάλειας, υποδομών και διαχείρισης κρίσιμων ψηφιακών περιβαλλόντων, συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον διάλογο γύρω από την πρόληψη, την ετοιμότητα και την επιχειρησιακή συνέχεια. Στη σημερινή ψηφιακή πραγματικότητα, η ανθεκτικότητα δεν αποτελεί απλώς τεχνολογική επιλογή, αλλά βασική προϋπόθεση βιωσιμότητας, εμπιστοσύνης και συνέχειας για κάθε οργανισμό.