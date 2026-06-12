Future Skills Sphere – International Conference: το μέλλον των δεξιοτήτων αρχίζει σήμερα

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Στις 16 & 17 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο διεθνές συνέδριο στην Ελλάδα για το μέλλον των δεξιοτήτων, της κατάρτισης και της διά βίου μάθησης. Δύο ημέρες που θα αλλάξουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε τις δεξιότητες, την εργασία και τη μάθηση στην Ελλάδα.

Το νέο Ινστιτούτο του Ιδρύματος Ευγενίδου διοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο Future Skills Sphere, που συνδέει όσους διαμορφώνουν το μέλλον των δεξιοτήτων, από τη χάραξη στρατηγικής έως την εφαρμογή στην πράξη.

Ένα σημείο συνάντησης όπου:

– Διεθνείς οργανισμοί μοιράζονται στρατηγικές που λειτουργούν στην πράξη

– CEOs αποκαλύπτουν τι πραγματικά χρειάζεται η αγορά εργασίας

– Ακαδημαϊκοί μετατρέπουν την έρευνα σε εφαρμόσιμες λύσεις

– Εκπαιδευτικοί αποκτούν εργαλεία που μπορούν να αξιοποιήσουν άμεσα

Το Future Skills Sphere Conference πραγματοποιείται στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων 70 χρόνων αδιάλειπτης προσφοράς του Ιδρύματος Ευγενίδου στην εκπαίδευση, τη γνώση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην Ελλάδα. Από το 1956 έως σήμερα, το Ίδρυμα παραμένει πιστό στο όραμα του εθνικού ευεργέτη Ευγένιου Ευγενίδη, επενδύοντας στη γνώση, την τεχνική εκπαίδευση, την επιστήμη και τη δημιουργία ευκαιριών για τη νέα γενιά. Επτά δεκαετίες μετά, συνεχίζει να συνδέει την εκπαίδευση με τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση των δεξιοτήτων του μέλλοντος.

Θεματικές Ενότητες Συνεδρίου

Το μέλλον των δεξιοτήτων και της εργασίας

Τεχνητή Νοημοσύνη και εκπαίδευση

Microcredentials και διά βίου μάθηση

Σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας

Μαθητεία και τεχνική εκπαίδευση

Κεντρικοί Ομιλητές Συνεδρίου

El Iza Mohamedou , Head of OECD Centre for Skills

, Head of OECD Centre for Skills Achim Schmillen , Lead Economist and Program Leader for Human Development, World Bank

, Lead Economist and Program Leader for Human Development, World Bank Dr. Sara Ratner , Head of AI in Education (AIEOU), University of Oxford

, Head of AI in Education (AIEOU), University of Oxford Anastasia Pouliou , Expert in Qualifications and Credentials, Cedefop

, Expert in Qualifications and Credentials, Cedefop Athanasios Thanopoulos , Deputy Director-General, EUROSTAT

, Deputy Director-General, EUROSTAT Claudia Pompa, Programme Specialist, Youth, Literacy and Skills Development, UNESCO

Εξειδικευμένα Masterclasses

Παράλληλα με το συνέδριο θα πραγματοποιηθούν εξειδικευμένα Masterclasses με πρακτική εξάσκηση σε τεχνολογίες αιχμής και πιστοποιητικό παρακολούθησης από το αδειοδοτημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Ιδρύματος Ευγενίδου:

The Impact of Simulators in Maritime Training

Diving into Cybersecurity: Discovering Vulnerabilities through Gamification

Turning Technical Findings into Action: The Communication Skills Behind Effective Vulnerability Assessment

XR/VR for Safety Training & Emergency Response

AI in Education

Industrial Automation with Siemens Technology

Navigating Through Shipping Finances: Exploring Investment Strategies in International Maritime Trade

Για να δείτε το πρόγραμμα των Masterclasses, μπορείτε να πατήσετε εδώ. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας και γίνετε μέρος της συζήτησης που διαμορφώνει το μέλλον των δεξιοτήτων πατώντας εδώ.