BEYOND 2026: Ανακαλύψτε λύσεις, συνεργασίες και ευκαιρίες ανάπτυξης!

Η BEYOND 2026 επιστρέφει στις 17, 18 και 19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo, φέρνοντας στο επίκεντρο την τεχνολογία, την καινοτομία και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα της αγοράς. Ένα σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να δουν από κοντά πώς οι νέες τεχνολογίες περνούν από τη θεωρία στην πράξη!

Σε μια περίοδο όπου η ψηφιακή μετάβαση δεν αφορά πλέον μόνο τις εταιρείες πληροφορικής, αλλά κάθε κλάδο της οικονομίας, η BEYOND 2026 έρχεται να συνδέσει τις νέες τεχνολογίες με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων. AI, δεδομένα, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακές υποδομές, data centers, αυτοματισμοί και έξυπνες πόλεις αλλάζουν ήδη τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις λειτουργούν, εξυπηρετούν τους πελάτες τους, λαμβάνουν αποφάσεις και αναπτύσσονται.

Όπως επισημαίνει ο Ευάγγελος Χαραλάμπους, Managing Director της Be Best, μέλος Δ.Σ. του ΕΒΕΑ και Γενικός Γραμματέας του ΣΟΚΕΕ, «η τεχνολογία δεν είναι πλέον ένα θέμα που αφορά μόνο τις εταιρείες πληροφορικής. Αφορά κάθε επιχείρηση που θέλει να παραμείνει ανταγωνιστική τα επόμενα χρόνια». Το μήνυμα είναι σαφές: η τεχνολογία αφορά πλέον κάθε επιχειρηματική απόφαση.

Αυτό ακριβώς επιχειρεί να αναδείξει η BEYOND 2026: πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες ώστε να γίνουν πιο παραγωγικές, πιο ανταγωνιστικές και πιο έτοιμες για το μέλλον. Πιο πρακτικά, πιο στοχευμένα, με έμφαση στις λύσεις που μπορούν να δημιουργήσουν πραγματική αξία.

Μέσα από τον εκθεσιακό χώρο, τα συνέδρια, τα roundtables, τα live demos, τα workshops και τις στοχευμένες B2B συναντήσεις, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν λύσεις, να ανακαλύψουν νέες τεχνολογίες, να εντοπίσουν ευκαιρίες συνεργασίας και να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους και οργανισμούς που επηρεάζουν την επόμενη ημέρα της επιχειρηματικότητας. Η αξία της συμμετοχής βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη συνάντηση γνώσης, δικτύωσης και επιχειρηματικής προοπτικής.

Σύμφωνα με τον κ. Χαραλάμπους, η BEYOND λειτουργεί ως «μια πλατφόρμα συνάντησης επιχειρήσεων, οργανισμών, startups, επενδυτών, πανεπιστημίων και decision makers που αναζητούν λύσεις, συνεργασίες και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης». Όπως τονίζει, δίνει σε κάθε επιχειρηματία τη δυνατότητα «να δει από κοντά πού κατευθύνεται η αγορά, να γνωρίσει τις τεχνολογίες που ήδη εφαρμόζονται διεθνώς και να συναντήσει ανθρώπους που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της επιχείρησής του».

Ιδιαίτερη θέση στη φετινή διοργάνωση έχει και το Beyond Tomorrow Start Up Village, το οποίο θα λειτουργήσει για δεύτερη συνεχή χρονιά ως ενεργός κόμβος δικτύωσης για νεοφυείς επιχειρήσεις, επενδυτές, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Startups και επενδυτές θα έχουν έναν ειδικό χώρο για νέες ιδέες, επαφές και συνεργασίες.

Παράλληλα, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας B2B matchmaking, οι συμμετέχοντες μπορούν να προγραμματίσουν στοχευμένες επαγγελματικές συναντήσεις πριν από την έναρξη της έκθεσης, αξιοποιώντας ακόμη περισσότερο την παρουσία τους στη διοργάνωση. Στοχευμένες B2B συναντήσεις σημαίνουν περισσότερες πιθανότητες για ουσιαστικές επαφές και πρακτικά αποτελέσματα.

«Η συζήτηση πλέον δεν αφορά το αν θα αλλάξει η αγορά. Η αλλαγή έχει ήδη ξεκινήσει. Το ζητούμενο είναι ποιοι θα βρίσκονται μπροστά στις εξελίξεις και ποιοι θα τις ακολουθούν», υπογραμμίζει ο κ. Χαραλάμπους. Η BEYOND 2026 απευθύνεται σε όσους θέλουν να βρίσκονται στην πρώτη κατηγορία.

Η BEYOND 2026 είναι το σημείο όπου η τεχνολογία, η καινοτομία και η επιχειρηματική προοπτική συναντούν την πραγματική οικονομία. Εδώ συναντώνται οι λύσεις, οι άνθρωποι και οι συνεργασίες που μπορούν να διαμορφώσουν την επόμενη ημέρα.

Από τις 17 έως τις 19 Ιουνίου 2026, στο Metropolitan Expo, επιχειρήσεις, επαγγελματίες, startups, επενδυτές, πανεπιστήμια, φορείς και decision makers θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις λύσεις, τις ιδέες και τις συνεργασίες που διαμορφώνουν το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επόμενη ημέρα της αγοράς θα παρουσιαστεί μέσα από τεχνολογίες, εφαρμογές και ευκαιρίες ανάπτυξης!

