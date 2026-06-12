WISP Forum 2026: από WISP Forum σε ISP Forum το 2027

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Με μια ισχυρή είδηση για το μέλλον έκλεισε το 2ο WISP Forum 2026, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου 2026 στο Ευγενίδειο Ίδρυμα στην Αθήνα: από την επόμενη χρονιά η διοργάνωση μετονομάζεται σε ISP Forum, αντανακλώντας τη μετάβαση των ασύρματων παρόχων σε ολοκληρωμένους παρόχους υπηρεσιών συνδεσιμότητας και όχι μόνο. Παράλληλα, αναδείχθηκε η ανάγκη συλλογικής εκπροσώπησης του κλάδου, με την πρόταση δημιουργίας του GRISPA (Greek ISP Association).

Η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε παρόχους, στελέχη επιχειρήσεων, τεχνολογικούς συνεργάτες και εκπροσώπους του ευρύτερου τηλεπικοινωνιακού οικοσυστήματος, επιβεβαιώνοντας τη θέση του Forum ως σημείο αναφοράς για την κοινότητα των Wireless Internet Service Providers στην Ελλάδα.

Στο επίκεντρο της ημέρας βρέθηκαν τρία panel discussions, στα οποία αναδείχθηκαν κρίσιμα ζητήματα γύρω από τις υποδομές, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του σύγχρονου παρόχου. Παράλληλα, οι χορηγοί παρουσίασαν νέες τεχνολογίες, με κοινό παρονομαστή τις απαιτήσεις και τις προβλέψεις για τα δίκτυα στην εποχή του AI, από την ασύρματη και οπτική υποδομή μέχρι το cloud, την ασφάλεια και τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Θεσμικό βάρος στη διοργάνωση έδωσε η παρουσία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), που συνέβαλε στον διάλογο γύρω από τις ρυθμιστικές εξελίξεις και τη διαχείριση του φάσματος. Σημαντικός ήταν και ο ρόλος των networking sessions, όπου δημιουργήθηκαν οι συνθήκες για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ανάπτυξη νέων συνεργασιών.

Το 2ο WISP Forum 2026 ολοκληρώθηκε αφήνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η πρόοδος της συνδεσιμότητας απαιτεί κοινή κατεύθυνση, στρατηγική συνεργασία και σταθερή επένδυση στις ψηφιακές υποδομές του αύριο. Η διοργάνωση ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες, τους ομιλητές, τους χορηγούς και τους συνεργάτες για τη συμβολή τους.

«Η μετονομασία σε ISP Forum και η ιδέα του GRISPA δείχνουν ότι ο κλάδος είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα: από μεμονωμένοι πάροχοι, σε μια οργανωμένη κοινότητα με κοινή φωνή», ανέφερε ο Event Host και Panel Moderator της διοργάνωσης, κ. Νίκος Ζαχαριάδης, COO της Lancom.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από το Connectivity Horizons, με την υποστήριξη των χορηγών και συνεργατών της:

Diamond Sponsor

Lancom

Lancom Platinum Sponsors

Grid Telecom, PartnerNET, Supervoice

Grid Telecom, PartnerNET, Supervoice Gold Sponsors

Adtran, Flash, Huawei, Intracom Telecom, Mercusys, Metiscon, Modulus, Vanco, Vantage Towers, Yuboto

Adtran, Flash, Huawei, Intracom Telecom, Mercusys, Metiscon, Modulus, Vanco, Vantage Towers, Yuboto Media Sponsor

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