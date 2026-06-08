GRECA E-commerce Networking Day

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Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου – GR.EC.A διοργανώνει την εκδήλωση-θεσμό για τη δικτύωση των στελεχών και επαγγελματιών του κλάδου του eCommerce.

Το eCommerce Networking Day θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, στις 18:00, στο Gazarte.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε στελέχη και επαγγελματίες από τον χώρο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, τόσο από ηλεκτρονικά καταστήματα όσο και από εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες προς αυτά. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν, να ανταλλάξουν απόψεις, να πραγματοποιήσουν νέες επαγγελματικές επαφές και να διερευνήσουν δυνατότητες συνεργασίας.

Η επιτυχία του eCommerce Networking Day οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στα στοχευμένα εργαλεία δικτύωσης που αξιοποιούνται (όπως “προξενητές”, “business boards”, “quick-meeting tables”) και διευκολύνουν ιδιαίτερα τις επαφές μεταξύ των στελεχών. Τα συγκεκριμένα εργαλεία έχουν ως βασικό στόχο την πραγματοποίηση νέων γνωριμιών, την προώθηση τόσο της καριέρας του στελέχους όσο και των προϊόντων & υπηρεσιών της εταιρείας του, καθώς και τη σύναψη επαγγελματικών συμφωνιών.

Πληροφορίες για τη Συμμετοχή:

Ηλεκτρονικά Καταστήματα:

Η εκδήλωση είναι ανοικτή προς όλα τα στελέχη των ηλεκτρονικών καταστημάτων, ανεξάρτητα με το αν η εταιρεία τους είναι (ή όχι) μέλος του GR.EC.A.

Τα στελέχη των ηλεκτρονικών καταστημάτων και τα ταμειακά ενήμερα μέλη του Συνδέσμου έχουν δικαίωμα ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (έως τρία άτομα ανά εταιρεία – κάθε εγγραφή πρέπει να γίνει ξεχωριστά).

Η συμμετοχή πέραν των 3 ατόμων ανά εταιρεία θα έχει χρέωση 25 ευρώ/για κάθε επιπλέον άτομο.

Πάροχοι Υπηρεσιών (Μέλη GR.EC.A ):

Τα ταμειακά ενήμερα μέλη του Συνδέσμου έχουν δικαίωμα ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (έως τρία άτομα ανά εταιρεία – κάθε εγγραφή πρέπει να γίνει ξεχωριστά).

Η συμμετοχή πέραν των 3 ατόμων ανά εταιρεία θα έχει χρέωση 25 ευρώ/για κάθε επιπλέον άτομο.

Μη μέλη του GR.EC.A:

Το κόστος συμμετοχής για τα μη μέλη του GR.EC.A. και τις υπόλοιπες εταιρείες είναι 69 ευρώ/άτομο.