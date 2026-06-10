Στα 200 εκατ. παραμένει το χάσμα γυναικών και ανδρών στο mobile internet

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Εκτός mobile internet παραμένουν 810 εκατ. γυναίκες σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, έναντι 595 εκατ. ανδρών, παρά τη μικρή μείωση του χάσματος φύλου στην υιοθέτηση των υπηρεσιών το 2025. Η GSMA, στην ένατη έκδοση του «Mobile Gender Gap Report 2026», αναφέρει ότι οι γυναίκες στις συγκεκριμένες αγορές εξακολουθούν να έχουν 12% μικρότερη πιθανότητα χρήσης mobile internet σε σχέση με τους άνδρες, διαφορά που αντιστοιχεί σε 200 εκατ. λιγότερες γυναίκες χρήστριες.

Η έκθεση εξετάζει την πρόσβαση και τη χρήση της κινητής τηλεφωνίας από γυναίκες σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν και τη σύγκριση με τους άνδρες. Το mobile internet αποτελεί τον βασικό τρόπο πρόσβασης στο διαδίκτυο σε αυτές τις αγορές, γεγονός που καθιστά το χάσμα φύλου κρίσιμο για την πρόσβαση σε υπηρεσίες, την οικονομική συμμετοχή και τη δυνατότητα αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων. Η GSMA συνδέει την πρόοδο με στοχευμένες παρεμβάσεις σε κόστος, δεξιότητες, ασφάλεια και σχεδιασμό υπηρεσιών.

Οι περιφερειακές ανισότητες παραμένουν έντονες

Περισσότερα από τα δύο τρίτα των 810 εκατ. γυναικών που εξακολουθούν να μη χρησιμοποιούν mobile internet ζουν στην Υποσαχάρια Αφρική και στη Νότια Ασία. Οι δύο περιοχές εμφανίζουν τα μεγαλύτερα χάσματα φύλου στην υιοθέτηση mobile internet, με 26% στην Υποσαχάρια Αφρική και 25% στη Νότια Ασία. Η εικόνα επιβαρύνεται περαιτέρω σε αγροτικές περιοχές, όπου η διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών τείνει να είναι δύο έως τρεις φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τα αστικά κέντρα.

Η GSMA αναφέρει ότι ευρύτερα χάσματα καταγράφονται επίσης στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στις αναπτυσσόμενες χώρες χωρίς πρόσβαση στη θάλασσα. Το εύρημα αναδεικνύει την ανομοιογένεια της προόδου, καθώς η συνολική μικρή βελτίωση του 2025 δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχη πρόοδο για όλες τις γεωγραφικές περιοχές ή για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Η πρόσβαση στο mobile internet παραμένει στενά συνδεδεμένη με το εισόδημα, την εκπαίδευση, τον τόπο κατοικίας και τις τοπικές κοινωνικές συνθήκες.

Κόστος, δεξιότητες και ασφάλεια ως εμπόδια

Ένα από τα βασικά εμπόδια αφορά την κατοχή smartphones. Το χάσμα φύλου στην κατοχή smartphones στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος φτάνει το 13%, που αντιστοιχεί σε περίπου 210 εκατ. λιγότερες γυναίκες με smartphones σε σχέση με τους άνδρες. Η διαφορά αυτή περιορίζει πρακτικά τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς η κινητή τηλεφωνία αποτελεί τον κύριο δίαυλο σύνδεσης για μεγάλο μέρος του πληθυσμού στις συγκεκριμένες χώρες.

Παρότι η ενημέρωση για το mobile internet παραμένει υψηλή και σχεδόν ισότιμη μεταξύ ανδρών και γυναικών, η έκθεση εντοπίζει ως βασικά εμπόδια το κόστος, κυρίως των συσκευών, καθώς και τον γραμματισμό και τις ψηφιακές δεξιότητες. Οι γυναίκες επηρεάζονται δυσανάλογα από αυτούς τους παράγοντες λόγω κοινωνικών προτύπων και διαρθρωτικών ανισοτήτων, όπως χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης και εισοδήματος. Ακόμη και όταν αποκτούν πρόσβαση, η χρήση συχνά περιορίζεται από ανησυχίες για την ασφάλεια, το κόστος των δεδομένων και την ποιότητα της συνδεσιμότητας.

Η GSMA ζητά ταχύτερη πρόοδο

Η Claire Sibthorpe, Head of Digital Inclusion στη GSMA, δήλωσε ότι, παρότι το χάσμα στο mobile internet έχει περιοριστεί αργά από το 2022, απαιτούνται περισσότερα για την αντιμετώπιση των επίμονων διαφορών στην υιοθέτηση και χρήση. Η ίδια συνέδεσε το θέμα με τη διεύρυνση των ψηφιακών ανισοτήτων σε έναν κόσμο όπου τεχνολογίες όπως η AI αποκτούν μεγαλύτερη παρουσία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να εξασφαλιστεί ψηφιακή ένταξη για όλους.

Η Sibthorpe ανέφερε ακόμη ότι η αντιμετώπιση των εμποδίων που περιορίζουν την πρόσβαση και τη χρήση mobile internet από τις γυναίκες είναι κρίσιμη και ζήτησε επιτάχυνση της προόδου μέσω ενημερωμένης και στοχευμένης δράσης. Κατά την GSMA, η προσπάθεια απαιτεί συνεργασία κυβερνήσεων, βιομηχανίας κινητής τηλεφωνίας και αναπτυξιακής κοινότητας, με παρεμβάσεις στο κόστος συσκευών και δεδομένων, στην εκπαίδευση ψηφιακών δεξιοτήτων, στην ασφάλεια και στον σχεδιασμό υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των γυναικών.

Οικονομικά οφέλη από τη μείωση του χάσματος

Η έκθεση αποδίδει στο κλείσιμο του χάσματος φύλου στο mobile internet και ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις. Για την περίοδο 2023-2030, η GSMA εκτιμά ότι η εξάλειψη της διαφοράς στην υιοθέτηση mobile internet στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος θα μπορούσε να προσθέσει 1,3 τρισ. δολάρια στο ΑΕΠ, ενώ το κλείσιμο του χάσματος στην κατοχή και χρήση κινητής θα μπορούσε να αποφέρει 230 δισ. δολάρια πρόσθετων εσόδων για τη βιομηχανία κινητής τηλεφωνίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, η GSMA αναφέρει ότι το πρόγραμμα Connected Women έχει ήδη κινητοποιήσει περισσότερους από 50 παρόχους κινητής, οι οποίοι έχουν δεσμευθεί σε επίσημους στόχους για την επιτάχυνση της ψηφιακής και χρηματοοικονομικής ένταξης των γυναικών. Από το 2016, η πρωτοβουλία έχει φτάσει σε περισσότερες από 90 εκατ. επιπλέον γυναίκες μέσω υπηρεσιών mobile internet ή mobile money, στοιχείο που η ένωση παρουσιάζει ως ένδειξη προόδου, αλλά και ως βάση για περαιτέρω δράση.