ΟΤΕ: μετάφραση κλήσεων, AI assistant και call summary στα δίκτυα κινητής

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Υπηρεσίες μετάφρασης σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών κλήσεων, αυτόματης δημιουργίας περίληψης συνομιλιών και υποστήριξης χρηστών μέσω ψηφιακού βοηθού Τεχνητής Νοημοσύνης ετοιμάζεται να φέρει ο ΟΤΕ στην ελληνική αγορά.

Στο περιθώριο της τακτικής γενικής συνέλευσης του Ομίλου χθες, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Κώστας Νεμπής, αναφέρθηκε στο AI Calling, μια νέα υπηρεσία που αναπτύσσει η Deutsche Telekom σε συνεργασία με την ElevenLabs και η οποία αξιοποιεί δυνατότητες ΤΝ πάνω από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Η υπηρεσία θα επιτρέπει αρχικά μετάφραση σε πραγματικό χρόνο μεταξύ χρηστών που μιλούν διαφορετικές γλώσσες χωρίς τη χρήση ξεχωριστής εφαρμογής, αποστολή περίληψης της συνομιλίας μετά το τέλος της κλήσης, καθώς και πρόσβαση σε λειτουργίες ψηφιακού βοηθού κατά τη διάρκειά της.

Σύμφωνα με τον κ. Νεμπή, η Ελλάδα θα είναι από τις πρώτες αγορές του ομίλου Telekom όπου θα διατεθεί εμπορικά το AI Calling, στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027.

Ο επικεφαλής του ΟΤΕ υπογράμμισε παράλληλα ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί βασικό στοιχείο του μετασχηματισμού του ομίλου, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει στην αυτοματοποίηση διαδικασιών και στη βελτίωση της αποδοτικότητας των λειτουργιών του.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τον ανταγωνισμό στην αγορά τηλεπικοινωνιών και ειδικότερα αναφορικά με τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από το ενδεχόμενο εισόδου της ΔΕΗ στην κινητή τηλεφωνία, ο κ. Νεμπής χαρακτήρισε τα σχετικά μηνύματα της επιχείρησης «συγκεχυμένα». Όπως ανέφερε, στο ενημερωτικό δελτίο της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ δεν υπάρχει αναφορά σε σχέδιο εισόδου στην κινητή τηλεφωνία, ενώ αντίθετα στη διαβούλευση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για την εκ νέου διάθεση φάσματος η επιχείρηση περιγράφει αναλυτικά τη δημιουργία τέταρτου δικτύου κινητής.

«Το τοπίο είναι ακόμα θολό» σημείωσε, καθώς η σχετική διαδικασία της ΕΕΤΤ δεν έχει ολοκληρωθεί, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει ήδη ένα από τα καλύτερα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη. Παράλληλα υποστήριξε ότι σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές εξελίσσεται συζήτηση για μείωση του αριθμού των παρόχων κινητής, από 4 σε 3, προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα πραγματοποίησης των μεγάλων επενδύσεων που απαιτούν τα δίκτυα νέας γενιάς.

«Την ώρα δηλαδή που η Ευρώπη καταλαβαίνει ότι για να μπορέσουμε να επενδύσουμε σε αυτούς τους ρυθμούς, χρειάζεται να υπάρχει ανάπτυξη σε μεγαλύτερη κλίμακα (scale) εμείς θα πάμε σε αντίθετη κατεύθυνση, παράδοξο, ωστόσο, μένει να δούμε» κατέληξε.

Στο πεδίο των υποδομών, η διοίκηση επανέλαβε ότι η κάλυψη του δικτύου FTTH έχει ξεπεράσει τα 2,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ μέσω της εξαγοράς της Terna Fiber στο πλαίσιο του έργου Ultra Fast Broadband (UFBB) ο ΟΤΕ στοχεύει να επεκτείνει την κάλυψη σε περίπου 3,5 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως το 2030.

Στην κινητή τηλεφωνία, ο κ. Νεμπής στάθηκε στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του 5G, σημειώνοντας ότι η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου Cosmote 5G έχει φτάσει το 99%, ενώ του δικτύου 5G Stand Alone το 82%. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αυξημένη υιοθέτηση πακέτων απεριόριστων δεδομένων και στη μετακίνηση πελατών από την καρτοκινητή σε συμβολαιακές υπηρεσίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις δραστηριότητες πέραν των παραδοσιακών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η πλατφόρμα online παραγγελίας φαγητού Box έχει ξεπεράσει το 1 εκατ. χρήστες και συνεργάζεται με περίπου 16.000 καταστήματα, η εφαρμογή ψηφιακών συναλλαγών Payzy αριθμεί περισσότερους από 450.000 χρήστες σε Ελλάδα και Γερμανία, ενώ η ασφαλιστική πλατφόρμα του ομίλου έφτασε τους 126.000 χρήστες στο τέλος του 2025.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι δραστηριότητες αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις βασικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και αποτελούν στοιχείο διαφοροποίησης του ομίλου σε μια αγορά με αυξανόμενο ανταγωνισμό.

Παράλληλα, ο ΟΤΕ προχωρά εντός του έτους στην πλήρη μετάβαση από το εμπορικό σήμα Cosmote Telekom στο Telekom, ολοκληρώνοντας την ενοποίηση της εμπορικής του ταυτότητας με εκείνη της Deutsche Telekom.