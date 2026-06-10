300.000 ευρώ από τo Corallia Ventures TT ΑΚΕΣ στη SOLIDKOSMOS

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Η SOLIDKOSMOS, ο πρώτος τεχνοβλαστός (spin-off) του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους €300.000 από το Corallia Ventures TT ΑΚΕΣ, για την εμπορική αξιοποίηση μιας πρωτοποριακής τεχνολογίας που επιτρέπει τον έλεγχο και την ενίσχυση της αξιοπιστίας κρίσιμων υπολογιστικών συστημάτων σε αγορές όπως το διάστημα, η άμυνα, τα data centers και η τεχνητή νοημοσύνη, όπου η ανθεκτικότητα των συστημάτων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ασφάλειας και επιχειρησιακής συνέχειας.

Το SK-RAFT είναι ένα προηγμένο εργαλείο λογισμικού αυτοματισμού ηλεκτρονικού σχεδιασμού (Electronic Design Automation – EDA) που επιτρέπει την εισαγωγή και εξομοίωση σφαλμάτων σε πραγματικό υπολογιστικό υλικό, με στόχο την επαλήθευση της αξιοπιστίας και ανθεκτικότητας κρίσιμων συστημάτων. Η παγκόσμια αγορά εργαλείων EDA υπερβαίνει τα 20 δισ. ευρώ ετησίως και αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη, τα data centers και τα διαστημικά συστήματα απαιτούν ολοένα πιο σύνθετες και αξιόπιστες υπολογιστικές πλατφόρμες.

Η επένδυση θα επιταχύνει τη μετάβαση του SK-RAFT από μια ώριμη ερευνητική τεχνολογία σε ένα εμπορικά διαθέσιμο προϊόν διεθνούς εμβέλειας, χρηματοδοτώντας την τεχνική του εξέλιξη, την υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών με πρώιμους πελάτες και την εμπορική ανάπτυξη της εταιρείας στις παγκόσμιες αγορές κρίσιμων υπολογιστικών συστημάτων.

Η πρόκληση της επαλήθευσης αξιοπιστίας σε κρίσιμες εφαρμογές

Καθώς η οικονομία και η κοινωνία βασίζονται όλο και περισσότερο σε πολύπλοκα υπολογιστικά συστήματα, η αξιοπιστία τους αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα για την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την επιχειρησιακή συνέχεια. Από δορυφόρους και αεροσκάφη έως κέντρα δεδομένων, αυτόνομα οχήματα, συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και ιατρικές συσκευές, ακόμη και ένα μεμονωμένο σφάλμα μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργικές αστοχίες, οικονομικές απώλειες ή αποτυχία κρίσιμων αποστολών.

Για τον λόγο αυτό, οι κατασκευαστές αναπτύσσουν ολοένα πιο προηγμένους μηχανισμούς ανίχνευσης, απομόνωσης και ανάκαμψης από σφάλματα (Fault Detection, Isolation and Recovery – FDIR), οι οποίοι πρέπει να επαληθεύονται συστηματικά μέσω ελεγχόμενης εισαγωγής σφαλμάτων σε πραγματικές υλοποιήσεις συστημάτων. Ωστόσο, οι διαθέσιμες μέθοδοι παρουσιάζουν σημαντικούς περιορισμούς.

Οι προσομοιώσεις σε επίπεδο περιγραφής υλικού (RTL simulations) μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού, αλλά συχνά είναι χρονοβόρες και αδυνατούν να αποτυπώσουν πλήρως τη συμπεριφορά σύνθετων συστημάτων υλικού και λογισμικού. Αντίθετα, οι φυσικές δοκιμές εισαγωγής σφαλμάτων, όπως οι δοκιμές ακτινοβολίας, ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής (EMI) ή laser fault injection, παρέχουν ιδιαίτερα αξιόπιστα αποτελέσματα, αλλά απαιτούν εξειδικευμένες εγκαταστάσεις, υψηλό κόστος και σημαντικό χρόνο προετοιμασίας. Ως αποτέλεσμα, η επαλήθευση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων συστημάτων παραμένει σήμερα μια σύνθετη, δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία.

Επαλήθευση αξιοπιστίας σε πραγματικό υλικό με το SK-RAFT

Το SK-RAFT επιτρέπει την ελεγχόμενη εισαγωγή σφαλμάτων απευθείας σε πραγματικό υλικό, αξιοποιώντας διεπαφές και συναφείς μηχανισμούς αποσφαλμάτωσης (debugging) και ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό, οι ομάδες ανάπτυξης μπορούν να εκτελούν εκτεταμένες καμπάνιες αξιολόγησης της ανθεκτικότητας των συστημάτων τους πάνω στην πραγματική υλοποίηση και στο φυσικό περιβάλλον δοκιμών τους, χωρίς την ανάγκη πρόσβασης σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει τη συστηματική επαλήθευση μηχανισμών FDIR σε πολλαπλά στάδια του κύκλου ανάπτυξης, από τον έλεγχο επιμέρους υποσυστημάτων έως την τελική επικύρωση της λειτουργίας ολόκληρου του συστήματος.

Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στους μηχανικούς να εντοπίζουν έγκαιρα αδυναμίες και ευάλωτα σημεία της σχεδίασης, να επαληθεύουν ότι οι μηχανισμοί προστασίας και ανάκαμψης λειτουργούν όπως προβλέπεται και να μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο δαπανηρών ανασχεδιασμών σε προχωρημένα στάδια ανάπτυξης. Παράλληλα, το SK-RAFT λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις φυσικές δοκιμές εισαγωγής σφαλμάτων, όπως οι δοκιμές ακτινοβολίας ή ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής, επιτρέποντας την καλύτερη προετοιμασία, βελτιστοποίηση και αποσφαλμάτωση των συστημάτων πριν από τη μετάβασή τους σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις δοκιμών. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται τόσο το κόστος όσο και ο απαιτούμενος χρόνος δοκιμών, ενώ αυξάνεται η αποτελεσματικότητα των πειραματικών εκστρατειών αξιοπιστίας.

Αξιοποίηση κεφαλαίων και στρατηγική ανάπτυξης

Η χρηματοδότηση θα επιταχύνει τη μετάβαση του SK-RAFT από μια τεχνολογία με ισχυρό ερευνητικό υπόβαθρο και αποδεδειγμένη πειραματική αξιοποίηση σε ένα πλήρως εμπορικό εργαλείο EDA. Τα κεφάλαια θα διατεθούν για την επέκταση της υποστήριξης σε υπολογιστικές πλατφόρμες νέας γενιάς της AMD, συμπεριλαμβανομένης της οικογένειας AMD Versal, την υλοποίηση πιλοτικών έργων με πρώιμους πελάτες, καθώς και την ανάπτυξη σχεδιάσεων αναφοράς (reference designs), τεχνικών επιδείξεων (demos) και εξειδικευμένου τεχνικού υλικού τεκμηρίωσης (application notes). Οι δράσεις αυτές θα επιταχύνουν την εμπορική διείσδυση του SK-RAFT και θα ενισχύσουν την αξιοποίησή του σε προηγμένα σενάρια επαλήθευσης αξιοπιστίας και ανθεκτικότητας για συστήματα βασισμένα σε FPGA, επεξεργαστές (CPUs) και επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης (AI accelerators), που χρησιμοποιούνται σε κρίσιμες υποδομές όπως κέντρα δεδομένων (data centers), εφαρμογές edge computing, διαστημικά συστήματα και πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης υψηλών επιδόσεων.

Η αρχική αγορά-στόχος της SOLIDKOSMOS είναι οι αεροδιαστημικές εφαρμογές που βασίζονται σε FPGA και λειτουργούν σε περιβάλλοντα με ιδιαίτερα αυστηρές απαιτήσεις αξιοπιστίας και ανθεκτικότητας σε σφάλματα. Σε αυτούς τους τομείς, η συστηματική επαλήθευση της συμπεριφοράς των συστημάτων απέναντι σε αστοχίες αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία της αποστολής και την επιχειρησιακή ασφάλεια. Μακροπρόθεσμος στρατηγικός στόχος της εταιρείας είναι η καθιέρωση του SK-RAFT ως διεθνώς αναγνωρισμένου εργαλείου EDA για την αξιολόγηση, επαλήθευση και ενίσχυση της αξιοπιστίας κρίσιμων υπολογιστικών συστημάτων, εξυπηρετώντας αγορές υψηλής τεχνολογίας όπως η αεροδιαστημική, η άμυνα, τα κέντρα δεδομένων, η αυτοκινητοβιομηχανία και οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση, o Δρ. Δημήτρης Αγιακάτσικας, Συνιδρυτής και CEO της SOLIDKOSMOS, δήλωσε: «Καθώς τα σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα αναλαμβάνουν ολοένα πιο κρίσιμες και αυτόνομες λειτουργίες, η αξιοπιστία τους μετατρέπεται σε στρατηγική απαίτηση. Από δορυφόρους, αεροσκάφη και αμυντικά συστήματα έως κέντρα δεδομένων και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, η δυνατότητα πρόβλεψης, ανίχνευσης και διαχείρισης σφαλμάτων είναι καθοριστική για την ασφάλεια και την επιτυχία της αποστολής. Με το SK-RAFT δίνουμε στους μηχανικούς τη δυνατότητα να εισάγουν ελεγχόμενα σφάλματα σε πραγματικό υλικό, να αξιολογούν την ανθεκτικότητα των συστημάτων τους και να επαληθεύουν την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών προστασίας πριν αυτά αναπτυχθούν στο πεδίο. Η επένδυση του Corallia Ventures μάς επιτρέπει να επιταχύνουμε τη μετάβαση μιας τεχνολογίας που γεννήθηκε μέσα από πολυετή έρευνα σε ένα διεθνώς ανταγωνιστικό εμπορικό προϊόν, συμβάλλοντας στη δημιουργία ασφαλέστερων, πιο αξιόπιστων και πιο ανθεκτικών υπολογιστικών συστημάτων για τις αγορές του μέλλοντος».

Ο Μιχάλης Ψαράκης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Συνιδρυτής και CTO της SOLIDKOSMOS, δήλωσε:

«Η SOLIDKOSMOS γεννήθηκε μέσα από μια μακρόχρονη ερευνητική προσπάθεια στο Εργαστήριο Ενσωματωμένων Υπολογιστικών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, όπου εδώ και περισσότερα από 15 έτη αναπτύσσουμε τεχνολογίες αιχμής για την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα κρίσιμων υπολογιστικών συστημάτων. Η επένδυση του Corallia Ventures επιβεβαιώνει ότι η γνώση που παράγεται στα ελληνικά πανεπιστήμια μπορεί να μετασχηματιστεί σε καινοτόμες λύσεις με διεθνή απήχηση και πραγματική αξία για τη βιομηχανία. Για εμάς, η SOLIDKOSMOS δεν αποτελεί μόνο μια επιχειρηματική πρωτοβουλία, αλλά και ένα όχημα μεταφοράς τεχνογνωσίας από την έρευνα στην αγορά, δημιουργώντας νέες προοπτικές για τους φοιτητές και τους ερευνητές που συμμετέχουν στην ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών. Με την υποστήριξη της Corallia Ventures, έχουμε τη δυνατότητα να επιταχύνουμε αυτή τη μετάβαση, ενισχύοντας παράλληλα ένα οικοσύστημα όπου η ακαδημαϊκή αριστεία, η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα λειτουργούν συμπληρωματικά για τη δημιουργία υψηλής τεχνολογίας που μπορεί να διεισδύσει στην παγκόσμια αγορά».

O Καθηγητής Μιχαήλ Σφακιανάκης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, δήλωσε: «Η ίδρυση και η χρηματοδότηση της SOLIDKOSMOS, της πρώτης spin-off του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αποτελεί ιστορικό ορόσημο για το Ίδρυμά μας. Αποδεικνύει έμπρακτα ότι η ακαδημαϊκή αριστεία και η πρωτογενής έρευνα που παράγεται στα εργαστήριά μας μπορούν να συνδεθούν επιτυχώς με την επιχειρηματικότητα και τη διεθνή αγορά υψηλής τεχνολογίας. Ως Πανεπιστήμιο, στηρίζουμε σταθερά τη δημιουργία καινοτόμων τεχνοβλαστών που ανοίγουν νέους δρόμους για τους ερευνητές μας, δημιουργούν θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης στη χώρα μας και ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη της βαθιάς τεχνολογίας (deep-tech)».

Ο Δρ. Jorge–A. Sanchez-P., Partner στο Corallia Ventures, δήλωσε: «Η SOLIDKOSMOS αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς η ελληνική ερευνητική αριστεία μπορεί να μετασχηματιστεί σε προϊόντα βαθιάς τεχνολογίας με παγκόσμια εμπορική προοπτική. Σε μια εποχή όπου η εκρηκτική ανάπτυξη των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, των αυτόνομων συστημάτων και των νέων διαστημικών αποστολών αυξάνει δραματικά τις απαιτήσεις επαλήθευσης αξιοπιστίας και ανθεκτικότητας των υπολογιστικών υποδομών, η δυνατότητα έγκαιρης και ρεαλιστικής επαλήθευσης της ανθεκτικότητάς τους αποκτά ολοένα μεγαλύτερη αξία. Το SK-RAFT καλύπτει ένα ουσιαστικό τεχνολογικό κενό μεταξύ των παραδοσιακών προσομοιώσεων και των δαπανηρών φυσικών δοκιμών, επιτρέποντας την αξιολόγηση κρίσιμων συστημάτων πάνω σε πραγματικό υλικό, με μεγαλύτερη ταχύτητα, ακρίβεια και οικονομική αποδοτικότητα. Πιστεύουμε ότι η SOLIDKOSMOS διαθέτει τα τεχνολογικά θεμέλια, την εξειδίκευση και τη διεθνή δυναμική για να καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικούς παίκτες στον χώρο των τεχνολογιών αξιοπιστίας και επαλήθευσης προηγμένων υπολογιστικών συστημάτων».

Η SOLIDKOSMOS είναι ελληνική νεοφυής επιχείρηση βαθιάς τεχνολογίας (deep-tech startup), τεχνοβλαστός (spin-off) του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και εταιρεία που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) στην Ελλάδα ESA BIC Greece. Η εταιρεία αναπτύσσει λογισμικό EDA, επαναχρησιμοποιήσιμους πυρήνες σχεδίασης υλικού (IP cores) και υπηρεσίες δοκιμών, αξιολόγησης και ενίσχυσης αξιοπιστίας για κρίσιμα υπολογιστικά συστήματα.