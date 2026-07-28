Η Perceptual Robotics εξασφαλίζει χρηματοδότηση άνω των £4 εκατ.

Η Perceptual Robotics, πάροχος τεχνολογίας που εξειδικεύεται στην επιθεώρηση και συντήρηση ανεμογεννητριών, ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση άνω των 4 εκατομμυρίων λιρών μέσα στο 2026.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από συνδυασμό επενδύσεων νέων και υφιστάμενων μετόχων – Investing for Purpose (IFP), Loggerhead Ventures και OnePlanet Capital – καθώς και από συγχρηματοδοτούμενη υποστήριξη της Innovate UK, μέλους του οργανισμού UK Research and Innovation (UKRI).

Τα νέα κεφάλαια θα επιτρέψουν στην εταιρεία να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των λύσεών της για την αιολική ενέργεια, να ενισχύσει την παρουσία της σε υφιστάμενες και νέες αγορές, να αναπτύξει περαιτέρω τις δυνατότητές της στον υπεράκτιο (offshore) τομέα και να συνεχίσει την ανάπτυξη των προϊόντων που χρησιμοποιούν καθημερινά οι πελάτες της.

Η Perceptual Robotics εκφράζει τις ευχαριστίες της προς την Innovate UK για τη συνεχή υποστήριξή της στην καινοτομία του βρετανικού τεχνολογικού οικοσυστήματος, καθώς και προς τους μετόχους και επενδυτές της για την εμπιστοσύνη τους στην επίτευξη αυτού του σημαντικού ορόσημου.

Από τον προηγούμενο γύρο χρηματοδότησής της, η εταιρεία έχει επεκταθεί διεθνώς, αυξάνοντας σημαντικά τη βάση πελατών της σε όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, τη Λατινική Αμερική και άλλες αγορές. Η τεχνολογία της χρησιμοποιείται πλέον για επιθεωρήσεις σε ιδιαίτερα απαιτητικά περιβάλλοντα, από τα δάση της βόρειας Σουηδίας έως την Καραϊβική, καθώς και σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες ανεμογεννήτριες παγκοσμίως.

Ο Matthew Jellicoe, Director της OnePlanet Capital, δήλωσε:

«Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό να βλέπουμε τόσο ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την Perceptual Robotics. Η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή δυναμική τόσο στον χερσαίο όσο και στον υπεράκτιο τομέα της αιολικής ενέργειας, ενώ διακρίνονται σημαντικές δυνατότητες επέκτασης σε νέες αγορές και εφαρμογές μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.»

Ο Ευάγγελος Κοσμίδης, CEO & General Partner της Loggerhead Ventures, ανέφερε:

«Η Perceptual Robotics συνεχίζει να αποδεικνύει ότι διαθέτει την τεχνογνωσία, το εμπορικό όραμα και την ικανότητα υλοποίησης που απαιτούνται για να εξελιχθεί σε βασικό παράγοντα της βιομηχανίας αιολικής ενέργειας, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανθεκτικότητα και την αποδοτικότητα της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια. Η μέχρι σήμερα πορεία της έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη μας στην ομάδα και στον αντίκτυπο που μπορεί να δημιουργήσει.»

Η Eleonore Cottarel, Partner της Investing for Purpose (IFP), δήλωσε:

«Η Perceptual Robotics αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της εταιρείας που επιθυμούμε να στηρίζουμε: συνδυάζει τεχνολογική καινοτομία με ουσιαστικό και μετρήσιμο περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Βοηθώντας τα αιολικά πάρκα να λειτουργούν αποδοτικότερα, με μεγαλύτερη ασφάλεια και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενισχύει την ανθεκτικότητα των υποδομών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που στηρίζουμε τον Κώστα και την ομάδα του καθώς συνεχίζουν να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους διεθνώς.»

Ο Κώστας Καραχάλιος, CEO της Perceptual Robotics, δήλωσε:

«Η χρηματοδότηση αυτή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην προσπάθεια που έχει καταβάλει η ομάδα μας τα τελευταία χρόνια, αλλά και στη στρατηγική κατεύθυνση που ακολουθούμε. Μας δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε την ανάπτυξη των προϊόντων που ζητούν οι πελάτες μας και να ανταποκριθούμε ακόμη πιο γρήγορα στις ανάγκες της αγοράς.»

Η εξέλιξη της εταιρείας βασίστηκε στη συνεχή συνεργασία με διαχειριστές αιολικών πάρκων, παρόχους υπηρεσιών και ειδικούς στα πτερύγια ανεμογεννητριών, ώστε να αντιμετωπιστούν ουσιαστικές προκλήσεις του κλάδου, όπως η ταχύτητα των επιθεωρήσεων, η ιεράρχηση των ζημιών και η αποτελεσματικότερη διαχείριση ολοένα μεγαλύτερων στόλων ανεμογεννητριών.

Οι ανάγκες αυτές οδήγησαν στην ανάπτυξη λύσεων όπως τα αυτόνομα συστήματα επιθεώρησης, η υποβοηθούμενη από τεχνητή νοημοσύνη ανίχνευση φθορών, το Repair Now Ratio και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Με τη νέα αυτή χρηματοδότηση, η Perceptual Robotics στοχεύει να επιταχύνει την ανάπτυξη νέων προϊόντων και δυνατοτήτων, να υποστηρίξει ακόμη περισσότερες ανεμογεννήτριες και να συνεχίσει να αναπτύσσει τεχνολογίες που συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της παραγωγής καθαρής ενέργειας και στην παράταση της διάρκειας ζωής των πτερυγίων.