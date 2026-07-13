ESA BIC Greece: 5 χρόνια, 32 startups και η Ελλάδα στη νέα διαστημική οικονομία

Η Θερμοκοιτίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην Ελλάδα, ESA BIC Greece, συμπλήρωσε 5 χρόνια λειτουργίας, καταγράφοντας ουσιαστικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη της διαστημικής επιχειρηματικότητας, στη σύνδεση της έρευνας με την αγορά και στην ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό διαστημικό χάρτη.

Η επέτειος των πέντε ετών γιορτάστηκε στο πλαίσιο του Greek Space Tech Forum 2026, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του επιχειρηματικού και ερευνητικού οικοσυστήματος, επενδυτών, συνεργατών και startups του προγράμματος.

Τα πρώτα 5 χρόνια του ESA BIC Greece αποτυπώνουν τη μετάβαση της Ελλάδας από τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκές διαστημικές δραστηριότητες στη δημιουργία ουσιαστικών εθνικών δυνατοτήτων. Το πρόγραμμα έχει πλέον εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς μηχανισμούς μέσα από τους οποίους η χώρα χτίζει τη νέα της διαστημική οικονομία, μετατρέποντας διαστημικές ιδέες, τεχνολογίες και δεδομένα σε επιχειρήσεις, προϊόντα, θέσεις εργασίας και διεθνείς προοπτικές ανάπτυξης.

Κατά την πενταετή λειτουργία του, το ESA BIC Greece δημιούργησε ενδιαφέρον σε πάνω από 40.000 άτομα, έλαβε 85 ολοκληρωμένες αιτήσεις συμμετοχής και έχει υποστηρίξει 32 space–related startups, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και τεχνολογιών, όπως η παρατήρηση της Γης, τα ηλεκτρονικά, οι επικοινωνίες, οι ναυτιλιακές εφαρμογές, το περιβάλλον, η εφοδιαστική αλυσίδα, η ρομποτική, η κυβερνοασφάλεια και η μεταποίηση. Από αυτές, 13 εταιρείες δημιουργήθηκαν λόγω του κινήτρου του προγράμματος, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το ESA BIC Greece δεν υποστηρίζει μόνο υφιστάμενες startups, αλλά συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία νέων διαστημικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Παράλληλα, το πρόγραμμα έχει ενισχύσει τη μεταφορά τεχνολογίας και τη σύνδεση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας με την αγορά, με 7 startups να αποτελούν πανεπιστημιακά spin-offs. Έχει επίσης συμβάλει στο brain regain, με 3 startups να περιλαμβάνουν ομάδες που έχουν επαναπατριστεί ή επανασυνδεθεί με την Ελλάδα, αξιοποιώντας τη δυναμική του διαστήματος ως κίνητρο για τη δημιουργία διεθνώς ανταγωνιστικών εταιρειών από τη χώρα.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι το χαρτοφυλάκιο του ESA BIC Greece παρουσιάζει ισορροπημένη ανάπτυξη σε όλη τη διαστημική αλυσίδα αξίας, με 15 upstream, 15 downstream και 2 οριζόντιες τεχνολογικές περιπτώσεις. Η ισορροπία αυτή δείχνει ότι το ελληνικό οικοσύστημα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες δυνατότητες, αλλά αναπτύσσεται πλέον σε όλα τα στάδια της νέας διαστημικής οικονομίας: από την τεχνολογική ανάπτυξη και τα διαστημικά συστήματα μέχρι την αξιοποίηση δεδομένων, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες προς την αγορά.

Το οικονομικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα του προγράμματος είναι εξίσου σημαντικό. Οι startups του ESA BIC Greece έχουν δημιουργήσει πάνω από €8 εκατ. σε επιχειρηματική δραστηριότητα και χρηματοδότηση και πάνω από 90 θέσεις εργασίας, αποδεικνύοντας ότι η διαστημική επώαση δεν αποτελεί μόνο εργαλείο καινοτομικής πολιτικής, αλλά δημιουργεί πραγματική επιχειρηματική αξία, απασχόληση, επενδυτικές ευκαιρίες και τεχνολογική εξειδίκευση. Προβληματικό σημείο παραμένει η συμμετοχή γυναικών, που κυμαίνεται στο 15%, για το οποίο θα αναληφθούν άμεσα ειδικές δράσεις.

Σημαντική ένδειξη της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του προγράμματος αποτελεί και η πολύ υψηλή ικανοποίηση των συμμετεχουσών ομάδων. Οι startups αξιολογούν ως ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία την αξιοπιστία και το brand του ESA BIC Greece, τη δικτύωση, την επιχειρηματική και τεχνική συμβουλευτική, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, τον επαγγελματισμό της ομάδας και τη σύνδεση με το ευρωπαϊκό διαστημικό οικοσύστημα.

Το ESA BIC Greece λειτουργεί ως μέρος του ευρύτερου ESA Commercialisation Network, προσφέροντας στις ελληνικές startups πρόσβαση όχι μόνο σε εθνική υποστήριξη, αλλά και σε ευρωπαϊκή τεχνογνωσία, δίκτυα, επενδυτές, συνεργασίες και ευκαιρίες διεθνοποίησης. Η αξία του προγράμματος δεν περιορίζεται στην οικονομική ενίσχυση. Κάθε startup που γίνεται δεκτή λαμβάνει ολοκληρωμένο πακέτο υποστήριξης, το οποίο περιλαμβάνει επιχειρηματική καθοδήγηση, τεχνική υποστήριξη, πρόσβαση σε ESA expertise, mentoring, networking, προβολή, χώρους φιλοξενίας, εργαλεία χρηματοδότησης και ένταξη στο ελληνικό και ευρωπαϊκό διαστημικό οικοσύστημα.

Ο Διευθυντής του ESA BIC Greece, Δρ. Jorge–A. Sanchez–P., δήλωσε: «Τα πρώτα πέντε χρόνια του ESA BIC Greece δείχνουν ότι η Ελλάδα δεν είναι πλέον μόνο συμμετέχουσα στις ευρωπαϊκές διαστημικές δραστηριότητες. Η χώρα χτίζει πλέον δικές της δυνατότητες, δικές της εταιρείες, δικές της τεχνολογίες και δική της θέση στη νέα διαστημική οικονομία. Το ESA BIC Greece έχει εξελιχθεί από ένα πρόγραμμα επώασης σε έναν μηχανισμό δημιουργίας εταιρειών, θέσεων εργασίας, τεχνολογικής ωρίμανσης και διεθνούς εξωστρέφειας. Η πραγματική επιτυχία του προγράμματος είναι οι ίδιοι οι founders, οι ερευνητές, οι μηχανικοί και οι επιχειρηματίες που χτίζουν τη νέα διαστημική οικονομία της Ελλάδας».

Ο Yφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, κος. Σταύρος Καλαφάτης παρουσίασε τα εντυπωσιακά επίσημα στοιχεία του ESA BIC Greece και σημείωσε ότι «31 από τις 32 εταιρείες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα παραμένουν πλήρως ενεργές, έχοντας ήδη σημειώσει 5,3 εκατ. ευρώ σε έσοδα, 2,7 εκατ. ευρώ σε πρόσθετη δημόσια χρηματοδότηση και 90 μόνιμες θέσεις εργασίας». Παράλληλα, αναφέρθηκε «στη νέα 4ετή επέκταση του επωαστή με αυξημένη ενίσχυση 80.000 ευρώ ανά startup και ορόσημο την πρώτη πρόσκληση τον Οκτώβριο του 2026».

Στο πλαίσιο του Greek Space Tech Forum 2026 πραγματοποιήθηκε επίσης το ESA BIC Greece Startup Pitching Session, όπου incubatees και alumni του προγράμματος παρουσίασαν τις τεχνολογίες, τις επιχειρηματικές τους προτάσεις και την πρόοδο που έχουν επιτύχει.

Η ODES SPACE διακρίθηκε κατακτώντας την πρώτη θέση του διαγωνισμού, ενώ όλες οι συμμετέχουσες ομάδες ανέδειξαν το υψηλό επίπεδο καινοτομίας, τεχνολογικής εξειδίκευσης και επιχειρηματικής ωριμότητας που χαρακτηρίζει πλέον το οικοσύστημα του ESA BIC Greece.

Η επέτειος ολοκληρώθηκε με την επετειακή ομαδική φωτογραφία των incubatees, alumni, συνεργατών και στελεχών του ESA BIC Greece, αποτυπώνοντας την πορεία των πρώτων πέντε ετών και σηματοδοτώντας την έναρξη της επόμενης φάσης ανάπτυξης.

Με την είσοδό του στην επόμενη περίοδο, το ESA BIC Greece έχει ως στόχο να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ποιότητα και τη διεθνή προοπτική των startups που υποστηρίζει, να ενδυναμώσει τη σύνδεσή τους με την ESA και τις ευρωπαϊκές αγορές, να κινητοποιήσει περισσότερες επενδύσεις, να ενισχύσει τη μεταφορά τεχνολογίας από και προς τον διαστημικό τομέα και να συμβάλει στην περαιτέρω ανάδειξη της Ελλάδας ως δυναμικού κόμβου διαστημικής καινοτομίας στην Ευρώπη.

Συνεχίζοντας την αποστολή του, το ESA BIC Greece εξακολουθεί να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες επώασης με πλήρη συμμόρφωση στο κοινό πλαίσιο της ESA. Κάθε startup που γίνεται δεκτή λαμβάνει οικονομική στήριξη (χωρίς είσοδο στο μετοχικό κεφάλαιο), τεχνική, επιχειρηματική, και νομική συμβουλευτική υποστήριξη, εκπαίδευση σε εξειδικευμένα θέματα διαστήματος, πρόσβαση σε υποδομές, λογισμικό, δεδομένα αξίας πάνω από €100.000, καθώς και εργαλεία χρηματοδότησης μέσα από το εκτεταμένο δίκτυο της ESA, των θερμοκοιτίδων της στην Ευρώπη, του si-Cluster, και του Corallia του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά.