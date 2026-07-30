8 startups εντάσσονται στον 10ο κύκλο του Scale Up της Endeavor

Η Endeavor Greece ανακοινώνει την επίσημη έναρξη του 10ου Κύκλου του Scale Up by Endeavor Greece, του πρώτου διεθνούς προγράμματος στην Ελλάδα που επιλέγει και υποστηρίζει τους πιο υποσχόμενους ιδρυτές παγκοσμίως, οι οποίοι είτε σχετίζονται άμεσα με τη χώρα είτε ενδιαφέρονται να αναπτύξουν ισχυρές σχέσεις με αυτή.

Το Scale Up χαρτοφυλάκιο της Endeavor υποστηρίζει ενεργά 50 εταιρείες, οι οποίες έχουν συγκεντρώσει συνολική χρηματοδότηση άνω των 650 εκατομμυρίων δολαρίων από την ίδρυσή τους και έχουν δημιουργήσει περισσότερες από 2,500 θέσεις εργασίας διεθνώς.

Βασικά χαρακτηριστικά του νέου κύκλου:

Οι 8 εταιρείες έχουν συγκεντρώσει συνολικά κοντά στα 45 εκατομμύρια δολάρια μέχρι σήμερα και έχουν δημιουργήσει 150+ θέσεις εργασίας διεθνώς

έχουν συγκεντρώσει συνολικά κοντά στα δολάρια μέχρι σήμερα και έχουν δημιουργήσει Έχουν έδρες σε Αθήνα, Βοστώνη, Κείμπριτζ, Λευκωσία, Σαν Φρανσίσκο, Σιάτλ

Αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα κλάδων και τομέων με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, όπως οι μικροδορυφόροι, και το healthtech μεταξύ άλλων, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις σε κρίσιμους και υψηλής πολυπλοκότητας τομείς της παγκόσμιας οικονομίας.

Οι Εταιρείες του 10ου Κύκλου Scale Up

Damisa

Οι διεθνείς πληρωμές μεταξύ επιχειρήσεων περνούν από αλυσίδες τραπεζών, αργούν μέρες και συσσωρεύουν κρυφές προμήθειες. Η Damisa τις κάνει σε ώρες, χρησιμοποιώντας stablecoins – ψηφιακά νομίσματα σταθερά συνδεδεμένα με το δολάριο ή το ευρώ – ως γέφυρα, χωρίς ο πελάτης να χρειάζεται να ασχοληθεί καθόλου με crypto. Επιτρέπει σε επιχειρήσεις να εισπράττουν και να πληρώνουν σε πάνω από 70 νομίσματα, με μία διαφανή χρέωση. Ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 και πρόσφατα ανακοίνωσε συνεργασία με την dLocal για επέκταση στην Ασία-Ειρηνικό.

Co-Founders: Jordan Lawrence, Panos Dandolas, Maximilian Marenbach

Deepmirror

Η ανάπτυξη ενός φαρμάκου απαιτεί από τους χημικούς να δοκιμάσουν χιλιάδες μόρια για να βρουν εκείνα που είναι ασφαλή και αποτελεσματικά – μια διαδικασία που μπορεί να κρατήσει χρόνια. Η Deepmirror είναι μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που βοηθά τους χημικούς να εντοπίζουν τα πιο πολλά υποσχόμενα μόρια πολύ πιο γρήγορα, χωρίς να χρειάζεται να χτίσουν δικά τους AI εργαλεία ή να παραδώσουν την πνευματική τους ιδιοκτησία σε τρίτους. Είναι spin-out του Πανεπιστημίου του Cambridge, η όποια βγήκε στην αγορά το 2023, και χρησιμοποιείται σήμερα από πάνω από 100 οργανισμούς παγκοσμίως.

Co-Founders: Max Jakobs, Andrea Dimitracopoulos, Ryan Greenhalgh

Diffraqtion

Οι σημερινές δορυφορικές κάμερες πετούν το ~95% της πληροφορίας που κουβαλά το φως που τις φτάνει, και σκοντάφτουν σε ένα φυσικό όριο που περιορίζει το πόσο μακριά και πόσο καθαρά μπορεί να δει ένας δορυφόρος ή τηλεσκόπιο. Η Diffraqtion φτιάχνει μια «κβαντική κάμερα» που επιτρέπει σε δορυφόρους και τηλεσκόπια να βλέπουν έως 20 φορές πιο καθαρά και να επεξεργάζονται εικόνα έως 1.000 φορές γρηγορότερα – δίνοντας σε έναν μικρό δορυφόρο δυνατότητες αντίστοιχες πολύ μεγαλύτερων, πανάκριβων συστημάτων. Είναι spin-out του MIT και του Πανεπιστημίου του Maryland, έχει αντλήσει περισσότερα από $4M, κέρδισε τον διαγωνισμό SLUSH 100 ανάμεσα σε πάνω από 1.000 startups, και συνεργάζεται με DARPA, NASA και την U.S. Space Force.

Co-Founders: Johannes Galatsanos, Christine Wang, Saikat Guha

Novabook

Οι ιδρυτές startups χάνουν τεράστιο μέρος του χρόνου τους σε λογιστικά, μισθοδοσία και φόρους – δουλειά που κανείς δεν τους προειδοποιεί ότι έρχεται μέχρι να χάσουν μια προθεσμία. Η Novabook είναι μια λογιστική υπηρεσία φτιαγμένη ειδικά για ιδρυτές, από ιδρυτές: αναλαμβάνει βιβλία, μισθοδοσία και φορολογικά ώστε οι ίδιοι να μπορούν να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη. Κάθε πελάτης έχει έναν προσωπικό, πιστοποιημένο λογιστή, προσβάσιμο απευθείας. Ιδρύθηκε το 2024 από ιδρυτές που είχαν προηγουμένως χτίσει την εκπαιδευτική πλατφόρμα Seneca Learning με 14 εκατομμύρια χρήστες, η οποία εξαγοράστηκε από την GoStudent το 2022.

Co-Founders: Stephen Wilks, Lukas Feddern

Orom.ai

Για να κινηθεί ένα ρομπότ ή ένα αυτόνομο μηχάνημα με ασφάλεια, πρέπει να «βλέπει» τον χώρο γύρω του σε τρεις διαστάσεις και σε πραγματικό χρόνο – κάτι που σήμερα απαιτεί ακριβούς αισθητήρες όπως LiDAR ή σύνδεση με το cloud. Η Orom.ai το πετυχαίνει με μία απλή, κοινή κάμερα, τρέχοντας εξ ολοκλήρου πάνω στη συσκευή, χωρίς οι εικόνες να φεύγουν ποτέ από το μηχάνημα – σχεδιασμός που ταιριάζει σε ρυθμιζόμενους ή ευαίσθητους χώρους. Φτιάχνει έτσι έναν ακριβή τρισδιάστατο χάρτη με πολύ χαμηλότερο κόστος από τα εξειδικευμένα συστήματα. Έχει έδρα στην Κύπρο, στηρίζεται από το NVIDIA Inception Program και επιλέχθηκε για τον OpenAI Accelerator που έτρεξε η Endeavor με την OpenAI και την Ελληνική Κυβέρνηση.

Co-Founders: Charis Christofi, Demetris Marnerides, Christos Makris

Oumi

Η ανάπτυξη κορυφαίων μοντέλων AI έχει συγκεντρωθεί σε λίγα κλειστά εργαστήρια, και ακόμα και τα «open» μοντέλα κρύβουν τα δεδομένα και τη μεθοδολογία που χρειάζεται κανείς για να τα αναπαράγει. Η Oumi χτίζει αυτό που οι ιδρυτές της αποκαλούν «τη στιγμή Linux της AI»: την πρώτη πλήρως ανοιχτή πλατφόρμα, που δίνει όχι μόνο τα μοντέλα αλλά και τον κώδικα, τα δεδομένα και τις συνταγές εκπαίδευσης, ώστε ερευνητές και επιχειρήσεις να χτίζουν εξειδικευμένα μοντέλα για τη δική τους χρήση. Άντλησε $10M seed από τις Venrock και Obvious Ventures, και συνεργάζεται με 13 κορυφαία ερευνητικά πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων τα MIT, Stanford και Cambridge.

Founder: Manos Koukoumidis

Philon

Ένα τεράστιο κομμάτι της επικίνδυνης, επαναλαμβανόμενης ή απλώς βαρετής χειρωνακτικής δουλειάς εξακολουθεί να απαιτεί τον άνθρωπο, γιατί δεν υπάρχουν ακόμα ρομπότ γενικής χρήσης που να τα καταφέρνουν σε ποικίλες πραγματικές εργασίες. Η Philon χτίζει ανοιχτού κώδικα ρομπότ γενικής χρήσης για ακριβώς αυτές τις δουλειές, με πρώτη εστίαση στη συλλογή των μεγάλων συνόλων δεδομένων που χρειάζονται για να εκπαιδευτούν τέτοια συστήματα. Ιδρύθηκε το 2025 και επιλέχθηκε από το Y Combinator και το Project Europe.

Founder: Alexandros Petkos

Verno Labs

Καθώς οι επιχειρήσεις βάζουν σε λειτουργία «AI agents» – αυτόνομα προγράμματα που παίρνουν αποφάσεις και εκτελούν ενέργειες μόνα τους – δημιουργείται ένα νέο, αόρατο μέτωπο επιθέσεων που τα κλασικά εργαλεία ασφαλείας δεν βλέπουν. Η Verno Labs επιτίθεται σκόπιμα και ελεγχόμενα στους AI agents μιας εταιρείας για να βρει τα κενά ασφαλείας πριν τα βρουν οι πραγματικοί επιτιθέμενοι, εντοπίζει επιθέσεις σε πραγματικό χρόνο και προτείνει διορθώσεις. Άντλησε $1,6M pre-seed με επικεφαλής τη Marathon Venture Capital και συμμετοχή στελεχών από AWS, Meta, Google, Hack The Box και Workable.

Co-Founders: Pavlos Mitsoulis, Dionysis Varelas

H Ελισώ Κότσιεβα, Επικεφαλής του Χαρτοφυλακίου της Endeavor Greece, χαρακτηριστικά αναφέρει: “Φέτος, επιλέξαμε τον δέκατο κύκλο του Scale Up, στον οποίο βλέπουμε περισσότερο από ποτέ τη ζωντανή έκφανση του «multiplier effect» – του πολλαπλασιαστικού αντίκτυπου, που είναι ο απώτερος δείκτης μέτρησης της επιτυχίας ενός επιχειρηματία για τον οργανισμό μας.

Σε αυτόν τον δέκατο κύκλο, οι νέοι ιδρυτές προέρχονται από την ίδια μας την κοινότητα: Endeavor Entrepreneurs, mentors και μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου που υπήρξαν εργοδότες τους, πρώτοι τους επενδυτές και ο λόγος που βρέθηκαν κοντά μας.

Η Verno Labs έχει επενδυτή τον Χάρη Πυλαρινό της Hack The Box – Endeavor Entrepreneur σήμερα, και μέλος του Scale Up στο παρελθόν. Ο Αλέξανδρος της Philon δούλευε στην PNOE πριν ξεκινήσει τη δική του εταιρεία, και έχει σήμερα ως angel investors τους δύο ιδρυτές της, τον Πάνο και τον Απόστολο, επίσης Endeavor Entrepreneurs. Η Oumi έχει ανάμεσα στους επενδυτές της μέλος του παγκόσμιου board της Endeavor. Στον ίδιο κύκλο συνεχίζει την πορεία της με την Endeavor και μία από τις 21 εταιρείες του Greek AI Accelerator που τρέξαμε πρόσφατα με την OpenAI και την Ελληνική Κυβέρνηση.

Αυτή είναι η κοινότητα που προσπαθούμε να χτίσουμε: μια κοινότητα όπου κάθε ιδρυτής που πετυχαίνει γίνεται ο πρώτος επενδυτής, ο mentor ή ο εργοδότης του επόμενου. Έτσι το ελληνικό οικοσύστημα γίνεται πιο ορατό, πιο συνδεδεμένο και πιο ελκυστικό, με τους ανθρώπους του να τραβούν ο ένας τον άλλον προς τα πάνω.”

Οι 8 εταιρείες του Scale Up αξιολογήθηκαν και επιλέχθηκαν προσεκτικά από 24 διακεκριμένα μέλη του δικτύου της Endeavor. Ανάμεσα στους αξιολογητές ήταν Endeavor Entrepreneurs, mentors και διακεκριμένα μέλη του διοικητικού μας Συμβούλιου, όπως ο Μάριος Σταυρόπουλος, Founder & CEO της Ademú και Founder & former CEO of Softomotive, Ανδρέας Σταυρόπουλος, Vice Chairman της Endeavor Greece & Partner της Threshold Ventures, Dean Dakolias, President of Asset Management at Rithm Capital και μέλος του Board της Endeavor Greece, Κώστας Μάλλιος, Corporate Vice President, Applied Materials, Νίκος Μπονάτσος, Founder & Managing Director της Verdict Capital, Ιωάννης Παπαπαναγιώτου, Principal Engineer στην Google, Στράτος Μολυβιάτης, Group Chief Operating Officer στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Ιπποκράτης Πανδής, Distinguished Engineer στην Databricks, Χαριέττα Ελευθεροχωρινού, Managing Partner στην Olea Venture Partners, Σοφια Κουζινόπουλος, Vice President, Portfolio Human Capital στην General Atlantic, και άλλοι.