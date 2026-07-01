Πάνω από 100 επενδυτές, ιδρυτές και στελέχη τεχνολογίας στο Greek Tech in Paris

Με υψηλή συμμετοχή και περισσότερους από 100 εκπροσώπους της επενδυτικής, επιχειρηματικής και τεχνολογικής κοινότητας της Γαλλίας και της Ευρώπης, πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι η εκδήλωση «Greek Tech in Paris: Innovation, Investment & Cross-Border Collaboration», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης τεχνολογίας VivaTech 2026. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Γαλλία, την Enterprise Greece, την Endeavor Greece, το La French Tech Athens και το The Hellenic Initiative, με στόχο την ανάδειξη της δυναμικής του ελληνικού τεχνολογικού οικοσυστήματος και τη δημιουργία νέων διασυνοριακών συνεργασιών μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.

Την εκδήλωση άνοιξε με ομιλία του ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Γαλλία κ. Ιωάννης-Μιλτιάδης Νικολαΐδης, ο οποίος αναφέρθηκε στη δυναμική πορεία της Ελλάδας στην τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα, επισημαίνοντας τη συνεχή ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της χώρας. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της ενδυνάμωσης των ευρωπαϊκών συνεργειών στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, ως βασικής προϋπόθεσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης στο διεθνές περιβάλλον, σημειώνοντας ότι οι στενοί δεσμοί Ελλάδας και Γαλλίας προσφέρουν γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη νέων κοινών πρωτοβουλιών στις εφαρμοσμένες επιστήμες και τις προηγμένες τεχνολογίες.

Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο Ηλίας Ηλιάδης, Διευθυντής Προσέλκυσης Επενδύσεων στους τομείς Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Enterprise Greece, καθώς και ο Περικλής Βασιλειάδης, Platform & Growth Director της Endeavor Greece. Στις τοποθετήσεις τους ανέδειξαν τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα τις ολοένα αυξανόμενες δυνατότητες για επενδύσεις, επιχειρηματική ανάπτυξη και διεθνείς συνεργασίες.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τη συμμετοχή των Guy Krief, Partner της BigPi Ventures, και Eleonore Cottarel, Managing Partner της Investing For Purpose, με αντικείμενο τις προοπτικές κλιμάκωσης των ελληνικών τεχνολογικών επιχειρήσεων και τις ευκαιρίες διασυνοριακών επενδύσεων μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπογραμμίστηκαν η υψηλή ποιότητα του ελληνικού επιστημονικού και τεχνολογικού δυναμικού, η ωρίμανση του εγχώριου οικοσυστήματος επιχειρηματικών κεφαλαίων, καθώς και η ανάγκη αντιμετώπισης της Ευρώπης ως ενιαίας αγοράς καινοτομίας και επενδύσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον Guy Krief σε πρόσφατες επενδύσεις της BigPi Ventures σε διεθνώς αναπτυσσόμενες εταιρείες με ισχυρό ελληνικό αποτύπωμα, όπως οι August Robotics και Numan, αναδεικνύοντας την αυξανόμενη δυνατότητα των ελληνικών επενδυτικών σχημάτων να εντοπίζουν και να υποστηρίζουν εταιρείες υψηλής αναπτυξιακής δυναμικής σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, επισημάνθηκε η επιτυχία πρωτοβουλιών όπως τα Panathēnea, οι οποίες συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής και εξωστρέφειας του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Κεντρικό σημείο της εκδήλωσης αποτέλεσε το Start-up Showcase, κατά το οποίο παρουσιάστηκαν δυναμικές ελληνικές τεχνολογικές εταιρείες με σαφή διεθνή προσανατολισμό: η Amphitrite, με εφαρμογές ναυτιλιακής τεχνολογίας και ανάλυσης δεδομένων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πλοίων, η iCOMAT, με προηγμένες τεχνολογίες παραγωγής σύνθετων υλικών για βιομηχανικές εφαρμογές, η Mind The Hack, με υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας και ψηφιακής ανθεκτικότητας, η Pandas, με λύσεις τεχνητής νοημοσύνης για την αξιολόγηση, ανταλλαγή και προστασία κινητών συσκευών, η Quantum Signals, με χρηματοοικονομική πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή ενδοημερήσιων σημάτων συναλλαγών, και η SafeSize, με λύσεις footwear-tech που αξιοποιούν τεχνολογίες τρισδιάστατης σάρωσης ποδιού, ανάλυσης δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της εφαρμογής υποδημάτων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα προσέδωσε στην εκδήλωση η παρουσία εκπροσώπων από αναγνωρισμένα επενδυτικά σχήματα, όπως, για παράδειγμα, Eurazeo, Partech, Galion, Apeiron, HCVC, Asterion, Rockaway, BigPie, BNP, Ternel και Jolt Capital, καθώς και από σημαντικές πλατφόρμες καινοτομίας και επιχειρηματικής ανάπτυξης, όπως οι Hello Tomorrow και Les Futurs Licornes. Παράλληλα, συμμετείχαν εκπρόσωποι διακεκριμένων ερευνητικών κέντρων και εργαστηρίων, όπως το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας (CNRS) και η Station F, εμβληματικό οικοσύστημα νεοφυούς επιχειρηματικότητας, αλλά και μεγάλων εταιριών προσανατολισμένων στην ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών (ενδεικτικά αναφέρονται οι Thales, Amundi, Oetker, Brevo, Quest Global).

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με εκτεταμένη δικτύωση μεταξύ επενδυτών, επιχειρηματιών και εκπροσώπων του οικοσυστήματος καινοτομίας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για νέες συνεργασίες, επενδυτικές πρωτοβουλίες και επιχειρηματικές συνέργειες μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, δήλωσε:

«Η υψηλή συμμετοχή στο Greek Tech in Paris, η ποιότητα των συζητήσεων και το ουσιαστικό ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα ενισχύει σταθερά τη θέση της ως αναδυόμενος ευρωπαϊκός κόμβος τεχνολογίας, καινοτομίας και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. Στην Enterprise Greece εργαζόμαστε συστηματικά για την ανάδειξη αυτής της δυναμικής, τη διασύνδεση των ελληνικών τεχνολογικών επιχειρήσεων με διεθνή κεφάλαια και στρατηγικούς εταίρους, καθώς και τη διαμόρφωση νέων ευκαιριών ανάπτυξης για το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας.»