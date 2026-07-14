Στα 80.000 ευρώ η ενίσχυση ανά startup στο νέο κύκλο του ESA BIC Greece

Πέντε χρόνια λειτουργίας συμπλήρωσε το ESA BIC Greece, η Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην Ελλάδα, έχοντας υποστηρίξει 32 νεοφυείς επιχειρήσεις του διαστημικού τομέα, οι οποίες έχουν δημιουργήσει επιχειρηματική δραστηριότητα και χρηματοδότηση άνω των 8 εκατ. ευρώ, καθώς και περισσότερες από 90 θέσεις εργασίας.

Ο απολογισμός της πρώτης πενταετίας παρουσιάστηκε στο Greek Space Tech Forum 2026, την προηγούμενη εβδομάδα όπου ανακοινώθηκε και η τετραετής επέκταση του προγράμματος. Η ενίσχυση αυξάνεται στις 80.000 ευρώ ανά startup, ενώ η πρώτη πρόσκληση για τον νέο κύκλο προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο του 2026.

Στα πέντε χρόνια λειτουργίας του, το ESA BIC Greece προσέλκυσε ενδιαφέρον από περισσότερους από 40.000 ενδιαφερόμενους και δέχθηκε 85 ολοκληρωμένες αιτήσεις συμμετοχής. Από τις 32 startups που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, οι 13 ιδρύθηκαν με αφορμή τη λειτουργία του, ενώ επτά αποτελούν πανεπιστημιακά spin-offs και τρεις δημιουργήθηκαν από ομάδες που επέστρεψαν ή επανασυνδέθηκαν με την Ελλάδα, αξιοποιώντας την εμπειρία τους από το εξωτερικό.

Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως η παρατήρηση της Γης, οι δορυφορικές επικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, η ρομποτική, η κυβερνοασφάλεια, οι ναυτιλιακές εφαρμογές, η εφοδιαστική αλυσίδα, η μεταποίηση και οι τεχνολογίες για το περιβάλλον.

Το χαρτοφυλάκιο του ESA BIC Greece καλύπτει σχεδόν ολόκληρη τη διαστημική αλυσίδα αξίας, καθώς περιλαμβάνει 15 εταιρείες που αναπτύσσουν τεχνολογίες upstream, άλλες 15 που δραστηριοποιούνται σε εφαρμογές downstream και δύο που αναπτύσσουν οριζόντιες τεχνολογίες.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, κάθε startup λαμβάνει χρηματοδότηση χωρίς συμμετοχή στο μετοχικό της κεφάλαιο, καθώς και τεχνική, επιχειρηματική και νομική υποστήριξη, πρόσβαση σε υποδομές, λογισμικό, δεδομένα και στο δίκτυο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA). Η συνολική αξία των υπηρεσιών και εργαλείων που παρέχονται υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια του Greek Space Tech Forum 2026 πραγματοποιήθηκε επίσης το ESA BIC Greece Startup Pitching Session, στο οποίο incubatees και απόφοιτοι του προγράμματος παρουσίασαν τις τεχνολογικές και επιχειρηματικές τους προτάσεις. Η ODES SPACE κατέκτησε την πρώτη θέση του διαγωνισμού.

Το ESA BIC Greece λειτουργεί από το Corallia, μονάδα του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, και αποτελεί μέρος του ESA Commercialisation Network, μέσω του οποίου οι ελληνικές startups αποκτούν πρόσβαση σε ευρωπαϊκή τεχνογνωσία, δίκτυα συνεργασίας, επενδυτές και ευκαιρίες διεθνοποίησης.