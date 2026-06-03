Σπάζοντας τη λογική του χθες

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«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος σε περιόδους αναταραχής δεν είναι η ίδια η αναταραχή, αλλά το να ενεργείς με τη λογική του χθες». Η ρήση του Peter Drucker αποτελεί τον ιδανικό πρόλογο για την κίνηση της OpenAI να προτείνει ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις, όπως η επιβολή ενός «φόρου στα ρομπότ» και η δημιουργία δημόσιων ταμείων πλούτου, κίνηση που αποτελεί μια ιστορική ομολογία. Για πρώτη φορά, ο βασικός παίκτης της κούρσας προς την υπερνοημοσύνη παραδέχεται ότι η τεχνολογία του πρόκειται να προκαλέσει μια μη αναστρέψιμη οικονομική διατάραξη. Η πρόταση για τη θεσμοθέτηση της τετραήμερης εργασίας χωρίς μείωση αποδοχώνείναι η παραδοχή ότι το παραδοσιακό μοντέλο εργασίας χρειάζεται επειγόντως αναβάθμιση, καθώς η αξία της ανθρώπινης εκτέλεσης μετασχηματίζεται μπροστά στην αυτοματοποίηση.

Ωστόσο, όσο γοητευτικό κι αν ακούγεται το όραμα για λιγότερες ώρες στο γραφείο, η πραγματικότητα της αγοράς απαιτεί ρεαλισμό. Ας είμαστε ειλικρινείς: δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι ως αγορά για λογικές όπως η τετραήμερη εργασία. Η συζήτηση αυτή είχε ανοίξει έντονα κατά την περίοδο της πανδημίας, όταν η τηλεργασία και η ανάγκη για ευελιξία ήρθαν βίαια στο προσκήνιο. Παρόλα αυτά, η υιοθέτησή τους δεν έμεινε ευρέως, καθώς οι υφιστάμενες επιχειρηματικές δομές και οι παλιές νοοτροπίες αποδείχθηκαν πιο ανθεκτικές από την ανάγκη για αλλαγή. Σήμερα, παρά την τεράστια αύξηση της παραγωγικότητας που δείχνει να προσφέρει η ΤΝ, η απόσταση ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη παραμένει μεγάλη, επειδή το επιχειρηματικό οικοσύστημα δυσκολεύεται να αποδεσμευτεί από τη «λογική του χθες».

Αυτή η δυσκολία προσαρμογής, που συχνά τροφοδοτείται από τον σκληρό παγκόσμιο ανταγωνισμό, τείνει να μεταφράζει την ταχύτητα της Τεχνητής Νοημοσύνης όχι σε ελεύθερο χρόνο, αλλά σε επιπλέον φόρτο εργασίας. Υπό την πίεση για διαρκή ανάπτυξη, οι οργανισμοί συχνά απορροφούν τα κέρδη αποδοτικότητας της ΤΝ για να αυξήσουν τον όγκο των εργασιών, αντί να ελαφρύνουν το ωράριο. Αυτό όμως οδηγεί στην «κόπωση από το AI». Ο κίνδυνος είναι το εξουθενωτικό «context switching»: αν η καθημερινότητα του εργαζόμενου καταλήξει ένας ασταμάτητος έλεγχος των outputs μιας μηχανής χωρίς χρόνο για ουσιαστική σκέψη, τότε η επιχείρηση κινδυνεύει να χάσει το πολυτιμότερο στοιχείο της: την ανθρώπινη δημιουργικότητα.

Για να παραμείνει ένας επαγγελματίας αλλά και ένας οργανισμός «future proof», απαιτείται μια νέα στρατηγική που βασίζεται στη συνεργασία και τα αμοιβαία οφέλη. Πρώτον, είναι απαραίτητη η επαναδιαπραγμάτευση της αξίας βάσει αποτελέσματος και όχι ωρών εργασίας. Είναι ο μόνος τρόπος να καρπωθούν και οι δύο πλευρές το «μέρισμα» που προσφέρει η ΤΝ: η επιχείρηση κερδίζει σε ποιότητα και ο εργαζόμενος σε χρόνο. Δεύτερον, η ηγεσία πρέπει να περάσει στην ηθική ενορχήστρωση των συστημάτων. Το να ξέρεις να δίνεις εντολές στη μηχανή είναι ένα απλό hard skill, η κρίση για το «γιατί» και το «πότε» είναι η νέα ηγετική αρετή. Τρίτον, οφείλουμε να διεκδικήσουμε ένα σύστημα όπου τα ασφαλιστικά και προνοιακά δικαιώματα θα ακολουθούν τον εργαζόμενο παντού. Σε μια οικονομία που μεταβάλλεται, η προστασία (υγεία, σύνταξη, επιμόρφωση) πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένη με το άτομο και όχι με τη θέση εργασίας, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της κάλυψης ανεξάρτητα από τον εργοδότη ή την πλατφόρμα.

Η OpenAI περιγράφει έναν κόσμο όπου η υπολογιστική ισχύς γίνεται η νέα μορφή κεφαλαίου. Ο κίνδυνος ενός κόσμου δύο ταχυτήτων -μιας ελίτ που απολαμβάνει τα οφέλη και μιας πλειοψηφίας που παρακολουθεί με «lag»- είναι πιο ορατός από ποτέ. Αν δεν αλλάξει η συνολική νοοτροπία για την παραγωγικότητα, οι προτάσεις για τετραήμερα θα παραμείνουν κενά γράμματα σε πολυτελή PDF, όπως ακριβώς συνέβη και με τις υποσχέσεις της πανδημικής εποχής που υποχώρησαν μπροστά στην ανάγκη για επιστροφή στις παλιές, δοκιμασμένες συνήθειες.

Κλείνοντας, οι προτάσεις της OpenAI είναι μια πρόσκληση σε εγρήγορση για όλους μας. Η τεχνολογία μπορεί να χρηματοδοτήσει μια καλύτερη ζωή, αλλά αυτό απαιτεί ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που θα σέβεται τόσο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων όσο και την ανθρώπινη αντοχή. Το μέλλον ανήκει σε εκείνους που θα αναλάβουν την ευθύνη του σχεδιασμού της νέας εποχής, χτίζοντας γέφυρες ανάμεσα στην τεχνολογική ισχύ και την αναντικατάστατη ανθρώπινη κρίση.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Κινητή Τηλεφωνία & Τηλεπικοινωνίες