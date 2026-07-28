Αύξηση εσόδων για τη Vodafone Ελλάδας στο πρώτο τρίμηνο της χρήσης

Στα 248 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα από υπηρεσίες της Vodafone Ελλάδας στο διάστημα Απριλίου – Ιουνίου 2026, από 221 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας αύξηση 12,2%.

Το τρίμηνο αυτό είναι το πρώτο της οικονομικής χρήσης 2026-2027, του τηλεπικοινωνιακού ομίλου η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο και ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του επόμενου έτους. Η επίδοση της ελληνικής θυγατρικής στηρίχθηκε κυρίως στη ζήτηση του δημόσιου τομέα για τις ψηφιακές υπηρεσίες του Vodafone Business.

Στην κινητή τηλεφωνία, η πελατειακή βάση υποχώρησε στα 3,927 εκατ., από 4,199 εκατ. στο αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Την ίδια στιγμή, ενισχύθηκε η συμμετοχή των πελατών με συμβόλαιο, οι οποίοι αντιστοιχούσαν στο 54,9% του συνόλου, έναντι 50,9% έναν χρόνο νωρίτερα.

Το μέσο έσοδο ανά συνδρομητή κινητής, Average Revenue Per User (ARPU), αυξήθηκε στα 11,5 ευρώ, από 11,2 ευρώ. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η μεταβολή στη χρήση δεδομένων, η οποία έφθασε τα 243.301 TB έναντι 180.233 ΤΒ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Στη σταθερή τηλεφωνία, οι πελάτες περιορίστηκαν σε 901 χιλ., από 912 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο.

Στα σημαντικά γεγονότα του τριμήνου περιλαμβάνεται η υπογραφή, τον Ιούνιο, μη δεσμευτικού πλαισίου βασικών όρων (Non-Binding Term Sheet) μεταξύ της Vodafone Ελλάδας και της ΔΕΗ για την πιθανή δημιουργία κοινής εταιρείας στον τομέα των δικτύων οπτικών ινών.

Ο σχεδιασμός αφορά τη συγχώνευση της ΔΕΗ Fibergrid, θυγατρικής κατά 100% της ΔΕΗ, με τη Fiber2All, η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στη Vodafone Ελλάδας. Η συμμετοχή των δύο πλευρών στη νέα εταιρεία προβλέπεται να είναι ισόποση, 50%-50%.

Τα δίκτυα οπτικών ινών των δύο ομίλων καλύπτουν σήμερα περισσότερα από 1,6 εκατ. σπίτια. Η κοινή εταιρεία θα επιδιώξει να παρέχει ανοικτή χονδρική πρόσβαση στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου στην ελληνική αγορά.

Η σύστασή της προϋποθέτει την ολοκλήρωση του ελέγχου δέουσας επιμέλειας (due diligence), την οριστικοποίηση των δεσμευτικών συμβάσεων και τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Σε επίπεδο ομίλου, η Vodafone έκλεισε το πρώτο τρίμηνο της οικονομικής χρήσης 2027 με συνολικά έσοδα 10,3 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,7%. Τα έσοδα από υπηρεσίες έφθασαν τα 8,6 δισ. ευρώ, με άνοδο 9,8% και οργανική ανάπτυξη 5,2%.

Το προσαρμοσμένο EBITDAaL διαμορφώθηκε σε 2,9 δισ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 6,7% και κατά 6,2% σε οργανική βάση. Το σχετικό περιθώριο ανήλθε σε 28,5%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν στα 3,9 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω του κέρδους από την ολοκλήρωση της συναλλαγής με τη Safaricom.

Μετά τη συναλλαγή, οι προβλέψεις του ομίλου επικαιροποιήθηκαν ώστε να συνυπολογίζουν την πλήρη ενοποίηση της Safaricom. Το προσαρμοσμένο EBITDAaL εκτιμάται μεταξύ 13 και 13,3 δισ. ευρώ και οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μεταξύ 2,6 και 2,9 δισ. ευρώ. Η διοίκηση αναμένει πλέον επίδοση στο ανώτερο άκρο των νέων προβλέψεων.