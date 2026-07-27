Η Ελλάδα συνυπογράφει διεθνή πρωτοβουλία για ασφάλεια και διαλειτουργικότητα στο 6G

Με τη συμμετοχή της Ελλάδας, 25 κυβερνήσεις από την Ευρώπη, τον Ινδο-Ειρηνικό και το δυτικό ημισφαίριο προχωρούν στην πρωτοβουλία «Call to Action for 6G Leadership and Security», την οποία ανακοίνωσε η Εθνική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιών και Πληροφοριών των ΗΠΑ, NTIA, στο αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου. Η κοινή έκκληση θέτει χρονοδιάγραμμα συνεργασίας για την ανάπτυξη ανοικτών, διαλειτουργικών, ασφαλών και ανθεκτικών δικτύων 6G.

Η Ελλάδα περιλαμβάνεται στις 25 χώρες που συμμετέχουν, μαζί με κράτη όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί σε βαθύτερο στρατηγικό συντονισμό και στη δημιουργία συνθηκών για ιδιωτική καινοτομία καθώς το 6G κατευθύνεται προς την εμπορική αξιοποίηση. Κατά την NTIA, η έμπιστη τεχνητή νοημοσύνη θα έχει κεντρική θέση στην ανάπτυξη και λειτουργία ασφαλών δικτύων επόμενης γενιάς.

Κοινή δέσμευση και οδικός χάρτης

Η κοινή έκκληση αντιμετωπίζει τις προηγμένες τηλεπικοινωνιακές υποδομές ως κρίσιμο τμήμα της ψηφιακής υποδομής και συνδέει την ασφάλειά τους με την τεχνολογική ανταγωνιστικότητα, την οικονομική ευημερία και την εθνική ασφάλεια. Οι συμμετέχουσες χώρες δηλώνουν ότι επιδιώκουν ένα παγκόσμιο σύστημα επικοινωνιών που θα στηρίζεται στην καινοτομία και τον ανταγωνισμό, θα χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους και θα προσφέρει προηγμένη ασύρματη συνδεσιμότητα σε χώρες με κοινή προσέγγιση.

Στον πρώτο μήνα, οι συμμετέχουσες κυβερνήσεις προτίθενται να ορίσουν ειδικά σημεία επαφής για το 6G και αρμόδιους φορείς για τη διαχείριση της επικοινωνίας τους. Προβλέπεται επίσης ανταλλαγή πλήρων καταλόγων επαφών και η κατάρτιση αρχικού καταλόγου σχετικών επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιών και ακαδημαϊκών φορέων. Τα βήματα αυτά προορίζονται να στηρίξουν έναν πιο σταθερό διάλογο μεταξύ κυβερνήσεων, αγοράς και ερευνητικής κοινότητας.

Στο τρίμηνο, οι κυβερνήσεις σχεδιάζουν κοινή και διμερή επαφή με τους φορείς του κλάδου, ώστε να αποτυπώσουν το αναδυόμενο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον για το ανοικτό, διαλειτουργικό και ασφαλές 6G. Η διαδικασία περιλαμβάνει την αναγνώριση εμποδίων για την παγκόσμια ηγεσία στο 6G, την ανταλλαγή αρχικών ευρημάτων και τη διερεύνηση υπαρχουσών ή σχεδιαζόμενων δράσεων. Προβλέπεται ακόμη αναζήτηση οικονομικών, πολιτικών και χρηματοδοτικών πόρων που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα.

Ασφάλεια, πρότυπα και εφοδιαστικές αλυσίδες

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο, το πλαίσιο καλεί σε συζητήσεις σε επίπεδο ειδικών, ανταλλαγή τεχνικών κειμένων και διακυβερνητικό διάλογο για τη μακροπρόθεσμη στήριξη ασφαλών, ανθεκτικών και βιώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων 6G. Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν επίσης τρόπους ενσωμάτωσης της ηγεσίας και ασφάλειας του 6G σε εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές και σχέδια δράσης, όπου αυτό κρίνεται κατάλληλο.

Στην κοινή έκκληση, οι κυβερνήσεις αναφέρουν ότι οι επικοινωνίες επόμενης γενιάς αναμένεται να στηρίξουν σημαντική οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, κρίσιμες υπηρεσίες και νέες τεχνολογίες. Στο κείμενο συνδέονται με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, προηγμένης μεταποίησης και άμυνας. Τονίζεται επίσης ότι η διασύνδεση των παγκόσμιων συστημάτων επικοινωνίας μπορεί να δημιουργεί κινδύνους για την κυβερνοασφάλεια, την οικονομία και την εθνική ασφάλεια, στοιχείο που ενισχύει την έμφαση σε ισχυρές βάσεις ασφάλειας και ανθεκτικότητας.

Η βάση στο 5G και η συνέχεια

Η πρωτοβουλία διατηρεί στο επίκεντρο και την περαιτέρω αξιοποίηση των συστημάτων 5G, τα οποία περιγράφονται ως βάση για το 6G. Οι χώρες δηλώνουν πρόθεση να προωθήσουν τη χρήση του 5G κυρίως σε βιομηχανικές, εμπορικές, ασφαλείας και αμυντικές εφαρμογές, με στόχο να υποστηριχθεί η εξέλιξη της επόμενης γενιάς ασύρματων δικτύων.

Για τους επόμενους δώδεκα μήνες, προβλέπεται συνάντηση με φυσική παρουσία το 2027 για την αξιολόγηση της κοινής προόδου, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τον καθορισμό εφαρμόσιμων προτεραιοτήτων. Στα ενδεχόμενα επόμενα βήματα περιλαμβάνονται η συνεργασία για έρευνα και ανάπτυξη, η αξιολόγηση χρηματοδοτικών στρατηγικών για εμπορικά δίκτυα με εφαρμογές άμυνας και δημόσιας ασφάλειας, η ανάλυση κινδύνων κυβερνοασφάλειας και η ανταλλαγή πληροφοριών για τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Η έκκληση προβλέπει παράλληλα συνεργασία με τη βιομηχανία για τη διαμόρφωση και προώθηση παγκόσμιων προτύπων 6G σε οργανισμούς τυποποίησης, με έμφαση σε ισχυρά πρότυπα ασφάλειας και σε διαδικασίες που καθοδηγούνται από την αγορά. Η πρωτοβουλία ζητά να αποφεύγονται επικαλύψεις με φορείς της βιομηχανίας που ασχολούνται με την τεχνική ανάπτυξη του 6G και διατηρεί για κάθε κυβέρνηση την αρμοδιότητα να διαμορφώνει ανεξάρτητα τη θέση και τις προτεραιότητές της.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες μπορούν να αξιοποιήσουν υφιστάμενα διμερή και πολυμερή πλαίσια συνεργασίας, να ενισχύσουν τον συντονισμό μεταξύ εμπορικών και αναπτυξιακών χρηματοδοτικών οργανισμών και να διερευνήσουν την ανάπτυξη ασφαλών και ανθεκτικών τεχνολογιών 5G και 6G στις παγκόσμιες αγορές.