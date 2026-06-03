Με τον Hyperion GR1 ξεκινά τον Ιούλιο τις εκτοξεύσεις δορυφόρων η Open Cosmos Aegean

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Με την ενεργοποίηση του επίγειου σταθμού και την εκτόξευση του πρώτου δορυφόρου Hyperion GR1 τον Ιούλιο περνά στην επιχειρησιακή φάση το τμήμα του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων που υλοποιεί η Open Cosmos Aegean.

Ο Hyperion GR1 θα είναι ο πρώτος από τους επτά δορυφόρους του ελληνικού σμήνους Υπερίων / Hyperion GR που κατασκευάζει η εταιρεία στην Ελλάδα. Πρόκειται για δορυφόρο 100 κιλών, ο οποίος θα παρέχει εικόνες ανάλυσης 90 εκατοστών στο παγχρωματικό φάσμα και θα διαθέτει δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων με τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και διαδορυφορικές επικοινωνίες.

Με την εκτόξευσή του θα τεθεί σε λειτουργία και ο επίγειος σταθμός που έχει αναπτυχθεί για την υποστήριξη των αποστολών, σηματοδοτώντας το επόμενο στάδιο του προγράμματος μετά την ολοκλήρωση της φάσης σχεδιασμού και κατασκευής των συστημάτων.

Οι επτά δορυφόροι που αναπτύσσονται στην Παλλήνη δεν έχουν τον ίδιο προσανατολισμό. Δύο από αυτούς θα φέρουν κάμερες πολύ υψηλής ανάλυσης για εφαρμογές παρατήρησης της Γης, ενώ οι υπόλοιποι θα είναι εξοπλισμένοι με πολυφασματικά και υπερφασματικά συστήματα, δυνατότητες απεικόνισης στο φάσμα SWIR, δέκτες Internet of Things (IoT) και συστήματα αυτόματης αναγνώρισης πλοίων (AIS).

Οι δορυφόροι προορίζονται να υποστηρίξουν εφαρμογές που σχετίζονται με την πολιτική προστασία, την παρακολούθηση φυσικών καταστροφών, τη γεωργία ακριβείας, τη διαχείριση του περιβάλλοντος και τη θαλάσσια επιτήρηση. Παράλληλα, θα παρέχουν δεδομένα που μπορούν να αξιοποιηθούν από δημόσιους φορείς και ερευνητικούς οργανισμούς.

Οι ελληνικοί δορυφόροι θα ενταχθούν στο OpenConstellation, το δορυφορικό δίκτυο της Open Cosmos, μέσω του οποίου παρέχονται υπηρεσίες και δεδομένα σε κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και ερευνητικά ιδρύματα. Παράλληλα, η ελληνική θυγατρική συμμετέχει στην ανάπτυξη υποσυστημάτων για το ευρύτερο δίκτυο δορυφόρων της εταιρείας και αναπτύσσει εξαγωγική δραστηριότητα από την Ελλάδα.

Σήμερα η Open Cosmos Aegean απασχολεί περίπου 30 μηχανικούς και εξειδικευμένα στελέχη στις εγκαταστάσεις της στην Παλλήνη.

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάστηκαν κατά την επίσκεψη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, όπου ενημερώθηκε για την πρόοδο του προγράμματος, τις εξαγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται από την Ελλάδα και τον σχεδιασμό για την περαιτέρω ανάπτυξη της Open Cosmos Aegean.