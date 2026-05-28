Οι καλύτερες τιμές και η εξοικονόμηση χρόνου οδηγούν το ηλεκτρονικό εμπόριο

Η σταθερή ενσωμάτωση των online αγορών στην καθημερινότητα των Ελλήνων καταναλωτών αποτυπώνεται στην «Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2026», που παρουσίασαν χθες ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A.) και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN), υπό την αιγίδα της eQuality NGO.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 77,6% δηλώνει ότι πραγματοποιεί αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου «συχνά» ή «πολύ συχνά», ποσοστό ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το 2025. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σε δείγμα 600 Ελλήνων καταναλωτών που πραγματοποιούν online αγορές.

Η εξοικονόμηση χρόνου και οι καλύτερες τιμές εξακολουθούν να αποτελούν τα βασικά κίνητρα για τις online αγορές. Το 75,4% αναφέρει ότι οι διαδικτυακές αγορές προσφέρουν περισσότερο χρόνο για άλλες δραστηριότητες, ενώ το 74,2% θεωρεί ότι επιτυγχάνει καλύτερες τιμές. Θετικά αξιολογείται και η ταχύτητα των online αγορών, με ποσοστό 64,2%.

Στις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη κίνηση online κυριαρχούν τα είδη ένδυσης και υπόδησης με 75,7%, ενώ ακολουθούν η διαμονή σε καταλύματα με 73,3% και οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες με 68,5%. Υψηλά κινούνται επίσης η παραγγελία έτοιμου φαγητού με 64,5%, τα εισιτήρια για εκδηλώσεις και συναυλίες με 62,7% και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας με 58,9%.

Η έρευνα δείχνει ακόμη ότι η μηνιαία δαπάνη παραμένει συγκεντρωμένη κυρίως έως τα 500 ευρώ, ωστόσο, αυξάνεται το ποσοστό όσων ξοδεύουν πάνω από 500 ευρώ τον μήνα σε online αγορές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για την εμπιστοσύνη προς τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Οι καταναλωτές δηλώνουν ότι εμπιστεύονται περισσότερο e-shops με γνωστό όνομα ή σύνδεση με μεγάλη αλυσίδα σε ποσοστό 72,8%, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν η άμεση εξυπηρέτηση πριν και μετά την αγορά (67,1%), το καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο site (67%) και οι καλές κριτικές σε blogs και forums (63,7%).

Όπως ανέφερε η πρόεδρος του GR.EC.A. και eCommerce Coordinator ELTRUN – AUEB, Δρ. Κατερίνα Φραϊδάκη, τα ευρήματα της φετινής μελέτης δείχνουν ότι οι Έλληνες καταναλωτές πραγματοποιούν ολοένα και συχνότερα ηλεκτρονικές αγορές, αυξάνοντας παράλληλα και τη μέση μηνιαία δαπάνη τους, εξέλιξη που, όπως σημείωσε, αντανακλά την εμπιστοσύνη που έχουν χτίσει τα ηλεκτρονικά καταστήματα μέσα από επενδύσεις στην ποιότητα υπηρεσιών, την ασφάλεια των συναλλαγών και τη συνολική εμπειρία πελάτη.