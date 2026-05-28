Διαγωνισμός 515 εκατ. ευρώ για το νέο ψηφιακό σύστημα ταυτοτήτων και διαβατηρίων

Με έργο προϋπολογισμού 515,4 εκατ. ευρώ, περιλαμβανομένου ΦΠΑ, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προχωρά σε νέο διαγωνισμό για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που θα καλύπτει ταυτότητες, διαβατήρια και λοιπά έγγραφα ασφαλείας.

Κεντρικός στόχος του έργου είναι να περάσει σε πλήρως ψηφιακή μορφή η διαδικασία έκδοσης των σχετικών εγγράφων, από την υποβολή των αιτήσεων και τη συλλογή δικαιολογητικών έως την παραγωγή και παράδοσή τους στους πολίτες, με παράλληλη ενίσχυση της ασφάλειας και περιορισμό φαινομένων πλαστογράφησης ή υποκλοπής προσωπικών δεδομένων.

Το έργο αφορά ειδικότερα το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εντύπων Ασφαλείας (Ο.Π.Σ.Ε.Α.)» για την εκτύπωση και προσωποποίηση εγγράφων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της νέας αστυνομικής ταυτότητας – Κάρτας Πολίτη, μαζί με τις συναφείς υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης».

Σύμφωνα με τη διακήρυξη, που δημοσιοποιήθηκε χθες, το νέο σύστημα θα καλύπτει όλο τον κύκλο παραγωγής και έκδοσης εγγράφων ασφαλείας, από τη συλλογή δικαιολογητικών και βιομετρικών στοιχείων έως τη διαχείριση αιτήσεων, την προσωποποίηση των εγγράφων και τον ποιοτικό έλεγχο πριν από την έκδοσή τους. Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται ακόμη η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, η αυτοματοποιημένη διαχείριση δικαιολογητικών, η διασύνδεση με υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα και η ασφαλής παραγωγή των εγγράφων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο κομμάτι της ηλεκτρονικής αυθεντικοποίησης πολιτών. Η προκήρυξη προβλέπει την ανάπτυξη εθνικού συστήματος αυθεντικοποίησης συμβατού με το ευρωπαϊκό πλαίσιο eIDAS 2.0 και τον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ταυτότητα, τη δημιουργία κεντρικού κόμβου διαλειτουργικότητας υπηρεσιών αυθεντικοποίησης πολιτών (Citizen Identity Hub), καθώς και υποδομή για την παροχή εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής προς τους πολίτες.

Αναθέτουσα Αρχή είναι το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Γενική Διεύθυνση Ασφαλείας και Αστυνόμευσης, με Ειδικό Φορέα τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας. Τη διαδικασία του διαγωνισμού διενεργεί η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.), μέσω της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, για λογαριασμό του υπουργείου έως και την κατακύρωση της σύμβασης.

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα αναλάβει τη μελέτη εφαρμογής, την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, τις υπηρεσίες ολοκλήρωσης, τις δοκιμές αποδοχής, την εκπαίδευση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος. Η αναθέτουσα αρχή θεωρεί ως εύλογο χρόνο παράδοσης του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και των συναφών υπηρεσιών το διάστημα των 18 μηνών, ενώ μετά την οριστική παραλαβή προβλέπεται δεκαετής περίοδος λειτουργίας και συντήρησης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 515,4 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ ή 415,6 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ προβλέπεται και δικαίωμα προαίρεσης έως 13,2 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ και έως 16,4 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. Η ακριβής εκτιμώμενη αξία της σύμβασης θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης και του ανταγωνιστικού διαλόγου.

Λόγω της τεχνικής πολυπλοκότητας του αντικειμένου επιλέχθηκε η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, μέσω της οποίας θα προσδιοριστούν οι τεχνικές λύσεις και η τελική συμβατική διάρθρωση του έργου. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων συμμετοχής για την Α’ Φάση του διαγωνισμού έχει οριστεί για τις 25 Ιουνίου 2026.