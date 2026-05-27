Δαίδαλος: το φθινόπωρο σε πλήρη λειτουργία ο νέος εθνικός υπερυπολογιστής

Το φθινόπωρο αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία ο νέος εθνικός υπερυπολογιστής «Δαίδαλος», η υποδομή υψηλών υπολογιστικών επιδόσεων που θα αποτελέσει τον τεχνολογικό πυρήνα του AI Factory Pharos, της ελληνικής υποδομής Τεχνητής Νοημοσύνης που αναπτύσσεται στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου.

Η άφιξη του εξοπλισμού στην Ελλάδα από την Hewlett Packard Enterprise είναι προγραμματισμένη για τον Ιούνιο, με τον υπερυπολογιστή να αποτελεί το βασικό στοιχείο του σχεδιασμού για τη δημιουργία εθνικών δυνατοτήτων ανάπτυξης εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο «Δαίδαλος» θα διαθέτει συνολική υπολογιστική ισχύ 89 Pflops, ενώ θα υποστηρίζεται από υποδομές αποθήκευσης υψηλών επιδόσεων και δικτυακές διασυνδέσεις μέσω GRNET και RE-Cloud έως 400 Gbps.

Η νέα υποδομή αναμένεται να είναι περίπου 150 φορές ισχυρότερη από τον σημερινό υπερυπολογιστή ARIS, ενώ στόχος είναι να αποκτήσει θέση στις διεθνείς λίστες TOP500 και GREEN500, που αξιολογούν αντίστοιχα τις υπολογιστικές επιδόσεις και την ενεργειακή αποδοτικότητα τέτοιων συστημάτων.

Το έργο Pharos διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 58,9 εκατ. ευρώ και αποτελεί τη βασική ελληνική προσπάθεια δημιουργίας υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης εθνικής κλίμακας.

Τον συντονισμό έχει το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ – GRNET) φορέας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ στο εγχείρημα συμμετέχουν το Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, το Υπερταμείο και η Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική πρόταση «Pharos – The Greek AI Factory for accelerating AI innovation» ήταν μεταξύ των επτά που επέλεξε η EuroHPC για τη δημιουργία των πρώτων AI Factories στην Ευρώπη.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι το AI Factory θα λειτουργεί ως υποδομή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά ιδρύματα, startups, αλλά και φορείς του Δημοσίου που αναπτύσσουν ή αξιοποιούν εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πέρα από υπολογιστική ισχύ, το οικοσύστημα του Pharos θα περιλαμβάνει δεδομένα, αλγορίθμους, μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Οι βασικοί τομείς προτεραιότητας που έχουν τεθεί για την ελληνική πλευρά είναι η Υγεία, ο Πολιτισμός, η γλώσσα και η βιωσιμότητα, ενώ το AI Factory θα αναπτύσσει τεχνολογίες μηχανικής μάθησης, βαθιάς μάθησης, επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται επίσης να αποσαφηνιστεί το μοντέλο λειτουργίας της εταιρείας που έχει συσταθεί για το AI Factory και στην οποία συμμετέχουν το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπερταμείο.

Η συζήτηση για τις σχετικές υποδομές αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη συνεχίζουν να αυξάνονται διεθνώς. Σύμφωνα με στοιχεία Gartner που παρουσίασε ο ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών) οι παγκόσμιες δαπάνες για Τεχνητή Νοημοσύνη εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 1,76 τρισ. δολάρια το 2025 σε 2,59 τρισ. δολάρια το 2026 και σε 3,49 τρισ. δολάρια το 2027.

Οι μεγαλύτερες επενδύσεις εξακολουθούν να προέρχονται κυρίως από μεγάλους τεχνολογικούς παρόχους και hyperscalers, στοιχείο που εξηγεί γιατί χώρες και κυβερνήσεις επιδιώκουν πλέον να αναπτύξουν δικές τους υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε να ενισχύσουν την έρευνα, την καινοτομία και την παραγωγή νέων ψηφιακών υπηρεσιών.