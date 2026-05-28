Κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ οι ειδικοί ΤΠΕ στην Ελλάδα

Στο 2,5% της συνολικής απασχόλησης ανήλθε το 2025 το μερίδιο των ειδικών ΤΠΕ στην Ελλάδα, έναντι 5,0% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση τα στοιχεία της Eurostat για την απασχόληση στον κλάδο των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Η επίδοση αυτή τοποθετεί τη χώρα στο κάτω άκρο της ευρωπαϊκής κατάταξης, καθώς η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία τοποθετεί την Ελλάδα μαζί με τη Ρουμανία, όπου το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε στο 2,7%.

Η εικόνα αποκτά πρόσθετη σημασία καθώς, σε επίπεδο ΕΕ, περισσότεροι από 10 εκατ. άνθρωποι εργάζονταν το 2025 ως ειδικοί ΤΠΕ, με το σχετικό εργατικό δυναμικό να έχει αυξηθεί κατά 59,4% από το 2015. Την ίδια περίοδο, η συνολική απασχόληση στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 9,8%, δηλαδή με ρυθμό πολύ χαμηλότερο από εκείνον που καταγράφηκε στους ειδικούς ΤΠΕ. Τα στοιχεία αποτυπώνουν την ενίσχυση του ρόλου των ψηφιακών δεξιοτήτων στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, χωρίς όμως η Ελλάδα να εμφανίζεται μεταξύ των χωρών με υψηλό σχετικό μερίδιο.

Η Eurostat ορίζει τους ειδικούς ΤΠΕ ως εργαζομένους που έχουν την ικανότητα να αναπτύσσουν, να λειτουργούν και να συντηρούν συστήματα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, με τις ΤΠΕ να αποτελούν το κύριο μέρος της εργασίας τους. Στην ΕΕ, η κατηγορία αυτή αντιστοιχούσε το 2025 στο 5,0% του συνόλου των απασχολουμένων, ποσοστό αυξημένο κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το 2015, όταν βρισκόταν στο 3,5%.

Οι χώρες με υψηλότερη συμμετοχή

Στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης βρέθηκε η Σουηδία, όπου οι ειδικοί ΤΠΕ αντιστοιχούσαν στο 8,9% της συνολικής απασχόλησης, με 470.900 εργαζομένους σε τέτοιους ρόλους. Ακολούθησαν το Λουξεμβούργο και η Φινλανδία, με ποσοστά 8,7% και 7,8% αντίστοιχα. Σχετικά υψηλά μερίδια, πάνω από το όριο του ενός στους είκοσι απασχολουμένους, καταγράφηκαν επίσης στην Ολλανδία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, το Βέλγιο, τη Δανία, τη Λιθουανία, τη Γερμανία, την Αυστρία και την Πορτογαλία.

Σε απόλυτους αριθμούς, η Γερμανία συγκέντρωνε το μεγαλύτερο πλήθος ειδικών ΤΠΕ στην ΕΕ, με 2,3 εκατ. εργαζομένους, που αντιστοιχούσαν στο 22,2% του συνόλου της Ένωσης. Η Γαλλία ακολουθούσε με 1,4 εκατ. και μερίδιο 13,7%, ενώ η Ισπανία και η Ιταλία κατέγραφαν λίγο πάνω από 1 εκατ. και 0,9 εκατ. αντίστοιχα. Η σύγκριση δείχνει ότι η ευρωπαϊκή εικόνα διαφοροποιείται τόσο ως προς το σχετικό βάρος των ειδικών ΤΠΕ στην απασχόληση όσο και ως προς τη συγκέντρωση του ανθρώπινου δυναμικού στις μεγαλύτερες οικονομίες.

Ανάπτυξη με βραδύτερο ρυθμό πρόσφατα

Η αύξηση των ειδικών ΤΠΕ στην ΕΕ κινήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,8% την περίοδο 2015-2025. Η ισχυρότερη άνοδος καταγράφηκε μεταξύ 2019 και 2021, με ετήσιες αυξήσεις 7,1% και 5,7%, ενώ η ανάπτυξη παρέμεινε σχετικά υψηλή το 2022, στο 5,0%. Στη συνέχεια, ο ρυθμός υποχώρησε, με αυξήσεις 4,0% μεταξύ 2022 και 2023, 4,5% μεταξύ 2023 και 2024 και 2,6% μεταξύ 2024 και 2025.

Η Eurostat συνδέει τη δεκαετή αύξηση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, επισημαίνοντας ότι οι ετήσιες μεταβολές στον αριθμό των ειδικών ΤΠΕ ήταν σταθερά υψηλότερες από τις αντίστοιχες μεταβολές στη συνολική απασχόληση της ΕΕ. Μεταξύ 2024 και 2025, ο αριθμός των ειδικών ΤΠΕ συνέχισε να αυξάνεται, αλλά με βραδύτερο ρυθμό, ενώ η συνολική απασχόληση κινήθηκε με πολύ μικρότερη μεταβολή.

Το φύλο, η εκπαίδευση και η ηλικία

Η απασχόληση στους ειδικούς ΤΠΕ παραμένει κυρίως ανδροκρατούμενη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 2025, οι άνδρες αντιστοιχούσαν στο 80,5% των ειδικών ΤΠΕ στην ΕΕ και οι γυναίκες στο 19,5%. Παρότι το χάσμα παραμένει μεγάλο, το ποσοστό των ανδρών ήταν χαμηλότερο κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2015. Σε απόλυτους αριθμούς, η Γερμανία είχε τις περισσότερες γυναίκες ειδικούς ΤΠΕ, με 436.800 εργαζόμενες, ενώ ακολουθούσαν η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Πολωνία και η Σουηδία.

Στο επίπεδο της εκπαίδευσης, το 68,8% των ειδικών ΤΠΕ στην ΕΕ είχε ολοκληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2025, έναντι 60,0% το 2015. Η ηλικιακή κατανομή εμφάνιζε σχετική σταθερότητα, με το 64,0% των ειδικών ΤΠΕ να είναι ηλικίας 35 ετών και άνω, ελαφρώς υψηλότερα από το 63,6% του 2015. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνουν την εικόνα μιας αγοράς εργασίας όπου η ζήτηση για ειδικευμένο ψηφιακό ανθρώπινο δυναμικό αυξάνεται, ενώ η σύνθεση του κλάδου διαφοροποιείται με αργό ρυθμό.

Η συγκέντρωση στον κλάδο επικοινωνίας

Ανά οικονομική δραστηριότητα, οι ειδικοί ΤΠΕ στην ΕΕ συγκεντρώνονταν κυρίως στον κλάδο «Ενημέρωση και επικοινωνία», όπου το 60,7% των απασχολουμένων ήταν ειδικοί ΤΠΕ το 2025. Ακολουθούσαν οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες με 8,6%, οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες με 8,2%, οι δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων με 7,8%, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού με 7,6% και η μεταποίηση με 4,5%.

Σχεδόν σε κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ, τουλάχιστον οι μισοί απασχολούμενοι στον κλάδο «Ενημέρωση και επικοινωνία» ήταν ειδικοί ΤΠΕ, με μοναδική εξαίρεση τη Μάλτα, όπου το ποσοστό ήταν 42,4%. Η Βουλγαρία κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό, στο 76,3%, και ακολούθησαν η Πορτογαλία με 71,9% και η Φινλανδία με 69,5%. Για την Ελλάδα, το παρεχόμενο κείμενο δεν δίνει αντίστοιχο ποσοστό ανά κλάδο, αφήνοντας ως βασικό διαθέσιμο μέγεθος το συνολικό μερίδιο 2,5% στην απασχόληση.: