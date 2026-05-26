Η IBM και το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη δημιουργία του πρώτου εξειδικευμένου Quantum Foundry

Η IBM και το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ανακοίνωσαν την υπογραφή Επιστολής Πρόθεσης για τη δημιουργία ενός αμερικανικού εργοστασίου παραγωγής κβαντικών chips. Η πρωτοβουλία, με υποστήριξη χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος CHIPS, θα ενισχύσει την κβαντική έρευνα και ανάπτυξη στις ΗΠΑ και θα οδηγήσει στη δημιουργία της νέας εταιρείας Anderon, του πρώτου pure-play quantum foundry στη χώρα, με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής κβαντικών wafers και της παγκόσμιας τεχνολογικής ηγεσίας των ΗΠΑ.

Η IBM θα επενδύσει επιπλέον 1 δισ. δολάρια στην Anderon, πέρα από τα 1 δισ. δολάρια χρηματοδότησης του προγράμματος CHIPS από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ. Η νέα εταιρεία θα αξιοποιήσει επίσης τεχνογνωσία, πνευματική ιδιοκτησία, περιουσιακά στοιχεία και ανθρώπινο δυναμικό της IBM, ενώ αναμένεται να προσελκύσει επιπλέον επενδυτές. Με έδρα την Albany, η Anderon θα λειτουργεί ως προηγμένο εργοστάσιο παραγωγής κβαντικών wafers 300 χιλιοστών και φιλοδοξεί να ενισχύσει την ανάπτυξη της κβαντικής βιομηχανίας, η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να αποδώσει έως και 850 δισ. δολάρια έως το 2040, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Η αποστολή της IBM για την ανάπτυξη και διάθεση κβαντικών υπολογιστών κορυφαίας απόδοσης παραμένει αμετάβλητη, ενώ η Επιστολή Πρόθεσης με το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ επιβεβαιώνει την ηγετική της θέση στην κβαντική τεχνολογία και την κατασκευή wafers. Η IBM έχει ήδη αναπτύξει και δοκιμάσει κλιμακούμενη τεχνολογία κβαντικών wafers με προοπτική εμπορικής αξιοποίησης. Η Anderon, ως ανεξάρτητο pure-play quantum foundry, θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία της IBM για την παραγωγή κβαντικών wafers, εξυπηρετώντας πολλαπλούς παρόχους κβαντικής τεχνολογίας παγκοσμίως.

«Με τις σημερινές επενδύσεις Έρευνας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του προγράμματος CHIPS για την κβαντική υπολογιστική, η κυβέρνηση Τραμπ οδηγεί τον κόσμο σε μια νέα εποχή αμερικανικής καινοτομίας», δήλωσε ο Υπουργός Εμπορίου Howard Lutnick.

«Αυτές οι στρατηγικές επενδύσεις στην κβαντική τεχνολογία θα ενισχύσουν την εγχώρια βιομηχανία μας, δημιουργώντας χιλιάδες καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα θα προάγουν τις αμερικανικές κβαντικές δυνατότητες.»

«Τα κίνητρα του Υπουργείου Εμπορίου ενισχύουν και επιταχύνουν την ηγετική θέση των ΗΠΑ στην κβαντική τεχνολογία και την τεχνολογική ανθεκτικότητα της χώρας», δήλωσε ο Bill Frauenhofer, Executive Director of Semiconductor Investment and Innovation.

«Η κβαντική υπολογιστική έχει σημαντικές επιπτώσεις στην εθνική άμυνα, στα προηγμένα υλικά και την ανακάλυψη βιοφαρμακευτικών προϊόντων, στη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση και στα ενεργειακά συστήματα.»

«Η IBM πρωτοπορεί στην κβαντική υπολογιστική εδώ και δεκαετίες. Το έργο μας στην κατασκευή silicon wafers υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία της IBM και θα είναι κρίσιμο για τη διαμόρφωση ενός ευρύτερου οικοσυστήματος κβαντικών τεχνολογιών, το οποίο θα αναδιαμορφώσει την παγκόσμια καινοτομία και την οικονομική ανταγωνιστικότητα», δήλωσε ο Arvind Krishna, Chairman και CEO της IBM. «Με την υποστήριξη του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, η Anderon θα βρίσκεται σε ισχυρή θέση ώστε να ενισχύσει τη ραγδαία αναπτυσσόμενη βιομηχανία κβαντικών τεχνολογιών της Αμερικής.»

Η IBM σχεδιάζει να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία της στα εργαλεία κατασκευής και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της, ώστε να υποστηρίξει την Anderon στη δημιουργία μιας ασφαλούς αλυσίδας προμήθειας κβαντικών wafers με έδρα τις ΗΠΑ για πολλαπλούς προμηθευτές hardware. Αρχικά, η Anderon θα υποστηρίζει την παραγωγή wafers για υπεραγώγιμα qubits και για τα συνοδευτικά ηλεκτρονικά συστήματα, με στόχο την επέκταση και σε άλλες κβαντικές τεχνολογικές προσεγγίσεις.

Από την ίδρυσή της, η Anderon θα είναι σε θέση να λειτουργήσει ως βασικός πυλώνας ενός εθνικού οικοσυστήματος παραγωγής κβαντικών wafers, διασφαλίζοντας ότι η IBM και άλλες εταιρείες κβαντικής τεχνολογίας θα έχουν τη δυνατότητα να επιταχύνουν την ανάπτυξη κλιμακούμενων κβαντικών τεχνολογιών εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Anderon σχεδιάζει να αναπτύξει προηγμένες διαδικασίες παραγωγής wafers 300 χιλιοστών για κβαντικές τεχνολογίες, αξιοποιώντας τεχνολογίες όπως υπεραγώγιμες διασυνδέσεις και through-silicon vias και bumps. Η παραγωγική της υποδομή θα υποστηρίζεται από εξειδικευμένα εργαλεία σχεδιασμού, ελέγχου και δοκιμών, με στόχο την ταχεία εξέλιξη και την αξιόπιστη κλιμάκωση της παραγωγής κβαντικών wafers.

Επενδύοντας δυναμικά στο κβαντικό μέλλον της Αμερικής

Η κβαντική υπολογιστική αποτελεί ένα νέο υπολογιστικό παράδειγμα με δυνατότητα επίλυσης εξαιρετικά σύνθετων προβλημάτων που υπερβαίνουν τις δυνατότητες των κλασικών υπερυπολογιστών. Αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικές επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις σε τομείς όπως η επιστήμη υλικών, η χημεία, η βελτιστοποίηση και η κυβερνοασφάλεια.

Με την υποστήριξη της IBM, οι Ηνωμένες Πολιτείες ηγούνται στην ανάπτυξη της κβαντικής τεχνολογίας. Τονίζεται η ανάγκη επιτάχυνσης αυτής της δυναμικής και καθορισμού του ρυθμού ανάπτυξης του κβαντικού hardware, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες ενός αναπτυσσόμενου οικοσυστήματος και να διασφαλιστεί η παγκόσμια οικονομική ανταγωνιστικότητα και η εθνική ασφάλεια μακροπρόθεσμα.

Η IBM έχει αναπτύξει μέχρι σήμερα πάνω από 90 κβαντικά συστήματα, περισσότερα από το σύνολο των υπόλοιπων εταιρειών του κλάδου παγκοσμίως. Διαθέτει ένα παγκόσμιο οικοσύστημα με περισσότερους από 325 οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών Fortune 500, startups, πανεπιστημίων και κυβερνητικών φορέων, οι οποίοι αξιοποιούν τα κβαντικά της συστήματα για την αντιμετώπιση επιστημονικών προκλήσεων στη χημεία, τη βιολογία, την επιστήμη υλικών και άλλους τομείς.

Η IBM συνεργάζεται εδώ και δεκαετίες με ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ, όπως το NIST, η DARPA και εργαστήρια του Υπουργείου Ενέργειας, τοποθετώντας την εταιρεία στο επίκεντρο της ανάπτυξης μιας ασφαλούς κβαντικής παραγωγικής ικανότητας στις ΗΠΑ. Παράλληλα, η IBM ηγείται της προσπάθειας για την παράδοση του πρώτου μεγάλης κλίμακας, fault-tolerant κβαντικού υπολογιστή έως το 2029 για εμπορικούς πελάτες.

Η έναρξη λειτουργίας της Anderon τελεί υπό την προϋπόθεση της διαπραγμάτευσης και υπογραφής οριστικών συμφωνητικών μεταξύ της IBM και του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, σύμφωνα με την επιστολή πρόθεσης που έχει ήδη συμφωνηθεί μεταξύ των μερών.