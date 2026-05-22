Οι τηλεπικοινωνίες ζητούν ισχυρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο ενόψει της ιρλανδικής Προεδρίας

Όλες οι εξελίξεις σε τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία στο Google News! Ακολουθήστε το Infocom.gr για τις σημαντικότερες ειδήσεις της ψηφιακής αγοράς.

Να αναλάβει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση μιας πιο συνεκτικής και φιλικής προς τις επενδύσεις ευρωπαϊκής ατζέντας συνδεσιμότητας καλείται η Ιρλανδία, καθώς προετοιμάζεται να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κείμενο που δημοσιεύθηκε στις 21 Μαΐου 2026 στο Δουβλίνο, η Connect Europe και η Telecommunications Industry Ireland συνδέει το Digital Networks Act με την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, ενώ ζητά αλλαγές και στην πορεία αναθεώρησης του Cybersecurity Act.

Το βασικό επιχείρημα είναι ότι οι τηλεπικοινωνίες δεν αποτελούν πλέον στενά κλαδικό ζήτημα, αλλά κρίσιμη υποδομή για την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα, την καινοτομία και την ασφάλεια της Ευρώπης. Το κείμενο παραπέμπει στις εκθέσεις των Enrico Letta και Mario Draghi, σημειώνοντας ότι η ευρωπαϊκή ικανότητα σε AI, cloud, προηγμένη μεταποίηση, ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και πράσινη μετάβαση εξαρτάται από ισχυρές και βιώσιμες ψηφιακές υποδομές.

Η συνδεσιμότητα ως ζήτημα ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας

Η παρέμβαση περιγράφει ένα ευρωπαϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον που παραμένει κατακερματισμένο και, κατά την ανάλυση, συχνά αποθαρρύνει τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις, περιορίζει την κλίμακα και επιβραδύνει την καινοτομία. Το ζήτημα αποκτά βαρύτητα σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού, όπου η Ευρώπη, όπως υποστηρίζεται στο κείμενο, δεν μπορεί να παραμείνει σε έναν κύκλο υποεπένδυσης και ρυθμιστικής πολυπλοκότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το προτεινόμενο Digital Networks Act παρουσιάζεται ως ευκαιρία επανατοποθέτησης του ευρωπαϊκού πλαισίου συνδεσιμότητας. Η ανάλυση υποστηρίζει ότι, εφόσον ενισχυθεί φιλόδοξα κατά τη νομοθετική διαδικασία, μπορεί να στηρίξει ταχύτερη ανάπτυξη δικτύων, μεγαλύτερη ρυθμιστική συνοχή, ισχυρότερη επενδυτική δυνατότητα και μια πιο ανταγωνιστική και κυρίαρχη ψηφιακά Ευρώπη. Το DNA, όπως αναφέρεται, δεν θα πρέπει να περιοριστεί σε τεχνική κωδικοποίηση κανόνων, αλλά να λειτουργήσει ως εργαλείο για την επενδυτική εμπιστοσύνη.

Οι προτεραιότητες για το Digital Networks Act

Στο σκέλος του Digital Networks Act, η ιρλανδική Προεδρία καλείται να συμβάλει σε ένα πλαίσιο που θα ενισχύει την απλοποίηση και την εναρμόνιση. Η πρόταση περιλαμβάνει τη μείωση διπλών και παρωχημένων κανόνων, τον περιορισμό του κατακερματισμού και τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στο ευρύτερο ψηφιακό οικοσύστημα. Η επιδίωξη αυτή συνδέεται με την ανάγκη δημιουργίας μιας πιο ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς τηλεπικοινωνιών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη μακροπρόθεσμη βεβαιότητα για το φάσμα, με προβλέψιμους και αναλογικούς κανόνες που θα στηρίζουν τις επενδύσεις, την κλίμακα και την καινοτομία. Το κείμενο ζητά επίσης έγκαιρη σαφήνεια για μελλοντικές ζώνες συχνοτήτων και δίκτυα επόμενης γενιάς. Παράλληλα, προτείνει εκσυγχρονισμό των κανόνων για το ανοικτό διαδίκτυο, με διατήρηση των βασικών αρχών αλλά και προσαρμογή στην τεχνολογική εξέλιξη, ώστε να διευκολυνθεί η καινοτομία σε προηγμένα δίκτυα και η ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Η ασφάλεια χωρίς νέα επενδυτικά εμπόδια

Η δεύτερη βασική πτυχή αφορά την αναθεώρηση του Cybersecurity Act. Η παρέμβαση ζητά μια προσέγγιση που θα ενισχύει την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια των δικτύων, παραμένοντας αναλογική, βασισμένη στον κίνδυνο και εφαρμόσιμη σε επιχειρησιακό επίπεδο. Η θέση που διατυπώνεται είναι ότι η Ευρώπη χρειάζεται πλαίσιο κυβερνοασφάλειας που ενισχύει την εμπιστοσύνη και την ετοιμότητα, χωρίς περιττές επικαλύψεις, ακούσιες αναταράξεις στην αγορά ή εμπόδια στις επενδύσεις.

Για την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, η πρόταση ζητά μέτρα αυστηρά βασισμένα στον κίνδυνο και αναλογικά, με πλήρη σεβασμό στις αρμοδιότητες των κρατών-μελών σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Την ίδια ώρα, υπογραμμίζεται η ανάγκη για προβλεψιμότητα στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις δικτύων, με συνεκτίμηση των επιπτώσεων στην ανθεκτικότητα, τη συνέχεια των υπηρεσιών, τον ανταγωνισμό, την ασφάλεια δικαίου και τη συνολική επενδυτική ικανότητα της Ευρώπης.

Ο ρόλος της ιρλανδικής Προεδρίας στην ατζέντα

Η Ιρλανδία παρουσιάζεται ως χώρα που μπορεί να φέρει εστίαση, πραγματισμό και ώθηση στην ατζέντα αυτή, σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή πολιτική τηλεπικοινωνιών καλείται να συνδέσει την ασφάλεια με την ανταγωνιστικότητα. Η παρέμβαση υποστηρίζει ότι η επόμενη φάση της πολιτικής της ΕΕ πρέπει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια ισχυρότερη, πιο ενιαία και πιο προετοιμασμένη για το μέλλον ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών.

Το μήνυμα προς την ιρλανδική Προεδρία είναι ότι οι δύο νομοθετικές διαδρομές, το Digital Networks Act και το Cybersecurity Act, δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν αποσπασματικά. Η πρώτη συνδέεται με την απλοποίηση, την ανάπτυξη δικτύων και την επενδυτική δυνατότητα, ενώ η δεύτερη με την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και τη συνέχεια των υπηρεσιών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η θέση ότι ασφάλεια και ανταγωνιστικότητα πρέπει να προχωρήσουν μαζί, χωρίς το ένα ζητούμενο να υπονομεύει το άλλο.