Οι αμερικανικοί πάροχοι ενώνουν δυνάμεις απέναντι στις AI κυβερνοαπειλές

Σε κοινό σχήμα κυβερνοασφάλειας προχωρούν οκτώ μεγάλες εταιρείες επικοινωνιών στις ΗΠΑ, δημιουργώντας το Communications Cybersecurity Information Sharing and Analysis Center, γνωστό ως C2 ISAC. Η νέα μη κερδοσκοπική δομή ιδρύεται από τις AT&T, Charter, Comcast, Cox, Lumen Technologies, T-Mobile, Verizon και Zayo, με στόχο την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας στον κλάδο των επικοινωνιών και την ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών για απειλές που επηρεάζουν κρίσιμες υποδομές.

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ιδρυτικές εταιρείες αναφέρουν ότι οι κυβερνοαπειλές γίνονται πιο σύνθετες και εξελίσσονται ταχύτερα, μεταξύ άλλων λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Το C2 ISAC σχεδιάζεται ως περιβάλλον συνεργασίας για τεχνικούς ειδικούς και ομάδες κυβερνοασφάλειας, με σκοπό τη συντονισμένη άμυνα των επικοινωνιακών υποδομών και την υποστήριξη των μελών του στην πρόληψη, αναγνώριση και αντιμετώπιση περιστατικών.

Νέο πλαίσιο συνεργασίας στον κλάδο

Το νέο σχήμα βασίζεται στην παραδοχή των ιδρυτικών μελών ότι καμία εταιρεία δεν έχει πλήρη εικόνα για κάθε απειλή ούτε μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της κάθε κίνδυνο. Μέσω του C2 ISAC, οι εταιρείες επιδιώκουν να συνδυάσουν πόρους, τεχνική τεχνογνωσία και real-time intelligence, ώστε οι οργανισμοί-μέλη να μπορούν να αντιδρούν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά σε περιστατικά κυβερνοασφάλειας. Η προσέγγιση αυτή εστιάζει στον διαμοιρασμό πρακτικών πληροφοριών, όχι απλώς στη γενική ανταλλαγή εκτιμήσεων.

Το C2 ISAC συνδέεται επίσης με μια μακρά παράδοση δημόσιας και ιδιωτικής συνεργασίας στις ΗΠΑ γύρω από την ανθεκτικότητα των επικοινωνιών. Η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει ότι το νέο κέντρο χτίζει πάνω σε δεκαετίες συνεργασίας με το National Coordinating Center for Communications, γνωστό και ως Communications ISAC ή COMM-ISAC, το οποίο δημιουργήθηκε το 1984 για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατικών φορέων, ιδιωτικών εταιρειών επικοινωνιών και εταιρειών πληροφορικής.

Διοίκηση από CISOs των ιδρυτών

Η αρχική διοίκηση του C2 ISAC θα αποτελείται από τους chief information security officers των οκτώ ιδρυτικών εταιρειών. Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου αναλαμβάνει ο Rich Baich, CISO της AT&T, ενώ η Valerie Moon θα έχει τον ρόλο της εκτελεστικής διευθύντριας και θα επιβλέπει την καθημερινή λειτουργία του οργανισμού. Η Moon διαθέτει εμπειρία σε κυβερνοασφάλεια, homeland security και συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, έχοντας περάσει από θέσεις ευθύνης στη Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, στο FBI και σε άλλους οργανισμούς κυβερνοασφάλειας.

Ο Baich ανέφερε ότι οι απειλές κυβερνοασφάλειας είναι πλέον πιο σύνθετες και επίμονες, προσθέτοντας ότι με τη Valerie Moon στη θέση της εκτελεστικής διευθύντριας, το C2 ISAC βρίσκεται σε θέση να επεκτείνει την αξιόπιστη συνεργασία στον κλάδο των επικοινωνιών και να βοηθήσει τα μέλη του να αντιμετωπίσουν αναδυόμενους κινδύνους. Από την πλευρά της, η Moon δήλωσε ότι το C2 ISAC θα ενισχύσει τους οργανισμούς-μέλη και θα στηρίξει την ανθεκτικότητα των κρίσιμων επικοινωνιακών υποδομών της χώρας.

Έναρξη λειτουργίας τον Ιούνιο

Το C2 ISAC αναμένεται να ξεκινήσει επίσημα τη λειτουργία του τον Ιούνιο του 2026. Η δομή του δίνει έμφαση στη συνεργασία μεταξύ των εταιρειών, στη γρήγορη ανταλλαγή επιχειρησιακά χρήσιμων πληροφοριών και στον συντονισμό αμυντικών στρατηγικών. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο πλαίσιο όπου οι τεχνικές ομάδες θα μπορούν να μοιράζονται πληροφορίες και να προετοιμάζονται για απειλές που αφορούν δίκτυα, υπηρεσίες και καταναλωτές.

Η δημιουργία του C2 ISAC δεν παρουσιάζεται ως αντικατάσταση των υφιστάμενων μηχανισμών συνεργασίας, αλλά ως νέα δομή που ανταποκρίνεται στις σημερινές απαιτήσεις του κλάδου. Με τις AI-accelerated απειλές να αναφέρονται από τους ιδρυτές ως παράγοντας που επιταχύνει την πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος, το νέο κέντρο επιχειρεί να ενισχύσει την ικανότητα των εταιρειών να μοιράζονται στοιχεία, να συντονίζουν την άμυνά τους και να υποστηρίζουν την ανθεκτικότητα των επικοινωνιών στις ΗΠΑ.