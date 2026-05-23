διαΝΕΟσις: πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες την εποχή της ΤΝ

Περισσότερη χρήση, αλλά και ισχυρότερη απαίτηση για κανόνες. Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα του δεύτερου μέρους της έρευνας της διαΝΕΟσις για την Τεχνητή Νοημοσύνη, που αποτυπώνει τις απόψεις των πολιτών για τη ρύθμιση της τεχνολογίας, την προστασία δεδομένων, την αγορά εργασίας αλλά και τους κινδύνους που συνοδεύουν τη διεύρυνση της χρήσης της.

Το δεύτερο μέρος της έρευνας «Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη: Ηθική και Δεοντολογία» στρέφεται περισσότερο στις κοινωνικές και θεσμικές διαστάσεις της τεχνολογίας, εξετάζοντας ζητήματα δεοντολογίας, ευθύνης και ορίων αξιοποίησής της.

Η έρευνα της Metron Analysis πραγματοποιήθηκε το διάστημα 4-9 Μαΐου 2026 σε δείγμα 1.103 ατόμων ηλικίας 17 ετών και άνω, μέσω τηλεφωνικών και διαδικτυακών συνεντεύξεων.

Η χρήση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης συνεχίζει να επεκτείνεται. Το 69,2% δηλώνει ότι έχει χρησιμοποιήσει έστω μία φορά σχετικά εργαλεία, έναντι 65% στην προηγούμενη μέτρηση.

Παράλληλα, το 80,8% αναφέρει ότι γνωρίζει τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ ένα ακόμη 14,8% δηλώνει ότι έχει ακούσει σχετικά με αυτή. Το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν τι είναι περιορίζεται στο 4,4%.

Η μεγαλύτερη διείσδυση καταγράφεται στις ηλικίες 17 έως 24 ετών, όπου το ποσοστό χρήσης φτάνει στο 92,9%. Στους κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου διαμορφώνεται στο 90,2%, ενώ στους άνδρες φθάνει στο 74,8%, έναντι 64,1% στις γυναίκες.

Η εικόνα δείχνει ότι τα εργαλεία ΤΝ ενσωματώνονται σταδιακά στην καθημερινότητα. Από όσους τα χρησιμοποιούν ήδη, το 37,3% δηλώνει καθημερινή χρήση, ενώ το 50,7% αρκετές φορές μέσα στην εβδομάδα. Το 12,1% τα χρησιμοποιεί πιο αραιά.

Οι δωρεάν υπηρεσίες διατηρούν σαφές προβάδισμα. Το 73,9% χρησιμοποιεί αποκλειστικά δωρεάν υπηρεσίες, το 20,6% συνδυάζει δωρεάν και συνδρομητικές επιλογές, ενώ το 5,2% χρησιμοποιεί μόνο υπηρεσίες επί πληρωμή.

Η αυξημένη χρήση δεν συνοδεύεται πάντως από χαμηλότερα επίπεδα ανησυχίας. Η παραπληροφόρηση και το ψευδές περιεχόμενο αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή προβληματισμού. Οκτώ στους δέκα πολίτες που γνωρίζουν ή έχουν ακούσει για την Τεχνητή Νοημοσύνη δηλώνουν ότι ανησυχούν «πολύ» ή «πάρα πολύ».

Ακολουθούν η πιθανότητα να αδρανήσει η κριτική σκέψη (78,7%), οι κυβερνοεπιθέσεις και το ηλεκτρονικό έγκλημα (76%), ζητήματα προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας (75,9%), οι επιπτώσεις στην απασχόληση (74,2%) και η χειραγώγηση επιλογών και αποφάσεων (72,3%).

Στο 61,4% διαμορφώνεται το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι προβληματίζονται για τη διεύρυνση του ψηφιακού χάσματος.

Μεγάλες διαφορές καταγράφονται ανάμεσα σε όσους χρησιμοποιούν ήδη εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης και σε όσους μένουν εκτός. Οι μη χρήστες εμφανίζονται πιο ανήσυχοι σχεδόν σε όλες τις παραμέτρους που εξετάστηκαν.

Παράλληλα, το 67,4% θεωρεί ότι οι κίνδυνοι που συνοδεύουν την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μεγαλύτεροι σε σχέση με εκείνους που συνόδευσαν προηγούμενες μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές. Στους μη χρήστες το ποσοστό ανεβαίνει στο 75,8%.

Οι πολίτες εμφανίζονται μοιρασμένοι ως προς το αν οι κίνδυνοι μπορούν να αντιμετωπιστούν. Σχεδόν οι μισοί θεωρούν ότι είναι διαχειρίσιμοι, ενώ οι υπόλοιποι τους θεωρούν ανεξέλεγκτους. Μεταξύ των μη χρηστών, σχεδόν δύο στους τρεις εκτιμούν ότι οι κίνδυνοι δεν μπορούν να τεθούν υπό έλεγχο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις για τα όρια αξιοποίησης της τεχνολογίας.

Η «ιατρική διάγνωση και θεραπεία αντί ιατρού» συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό πλήρους απαγόρευσης, στο 48%, ενώ ακόμη 45% θεωρεί ότι θα μπορούσε να επιτρέπεται μόνο υπό όρους.

Επιφυλακτική εμφανίζεται επίσης η στάση των πολιτών στην αξιολόγηση εργαζομένων, στις δικαστικές αποφάσεις και στην οδήγηση οχημάτων.

Αντίθετα, μεγαλύτερη αποδοχή συγκεντρώνει η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στη διαχείριση κρίσεων, όπως πυρκαγιές και σεισμοί. Εκεί καταγράφεται και το υψηλότερο ποσοστό υπέρ της απολύτως ελεύθερης χρήσης, στο 19,2%.

Υψηλά επίπεδα αποδοχής συγκεντρώνουν και οι παρεμβάσεις προστασίας. Η καλύτερη εκπαίδευση των πολιτών, η πιστοποίηση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης και η υποχρεωτική αναφορά πηγών στις απαντήσεις σχετικών εργαλείων συγκεντρώνουν ποσοστά άνω του 80%.

Η απαγόρευση χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης από άτομα μικρής ηλικίας κινείται χαμηλότερα, διατηρεί πάντως πλειοψηφική αποδοχή, στο 71%.

Το ίδιο μοτίβο καταγράφεται και στα έξι διλήμματα που τέθηκαν στους συμμετέχοντες. Το 81,5% θεωρεί ότι χρειάζεται αυστηρότερη ρύθμιση για την προστασία των πολιτών. Το 75,4% δίνει προτεραιότητα στη διατήρηση των θέσεων εργασίας ακόμη και αν αυτό σημαίνει μικρότερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας.

Το 80,8% θεωρεί ότι θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιείται Τεχνητή Νοημοσύνη από την αστυνομία για αναγνώριση προσώπων σε σοβαρά εγκλήματα. Το 86,2% ζητεί υποχρεωτική σήμανση σε εικόνες, βίντεο και άλλο περιεχόμενο που δημιουργείται μέσω ΤΝ και μοιάζει πραγματικό, ενώ το 65,5% ζητεί περιορισμούς στη χρήση δεδομένων για λόγους προστασίας της ιδιωτικότητας.