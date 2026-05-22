AI Week 2026: εκεί όπου η τεχνητή νοημοσύνη σταμάτησε να είναι hype

Στο Μιλάνο, η AI Week 2026 — ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια για την τεχνητή νοημοσύνη στην Ευρώπη — δεν έμοιαζε με ακόμη ένα tech conference. Έμοιαζε περισσότερο με μια τεράστια live αποτύπωση του πού βρίσκεται σήμερα ο κόσμος της AI: χιλιάδες επισκέπτες, startups, πολυεθνικές, επενδυτές, developers, marketers, ελληνικές εταιρείες όπως η Hack The Box και Ιταλοί πολιτικοί προσπαθούσαν να απαντήσουν στο ίδιο ερώτημα: τι κάνουμε τώρα που η AI δεν είναι πια “το μέλλον”, αλλά ήδη η καθημερινότητά μας;

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στη Fiera Milano Rho στις 19 και 20 Μαΐου, με 17 stages, εκατοντάδες ομιλητές και εταιρείες που παρουσίαζαν από enterprise AI λύσεις μέχρι generative video εργαλεία και autonomous agents. Από νωρίς το πρωί, το Main Stage ήταν γεμάτο και οι ουρές έξω από τα keynote rooms έδειχναν κάτι πολύ συγκεκριμένο: η AI έχει περάσει οριστικά από τη φάση του hype στη φάση της εφαρμογής.

Από αυτά που ξεχωρίσαμε ήταν ο Llion Jones, ένας από τους ανθρώπους πίσω από το paper “Attention Is All You Need”, πάνω στο οποίο βασίστηκε ουσιαστικά η επανάσταση των transformers και των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων. Η αίσθηση στο κοινό ήταν σχεδόν αντίστοιχη με rockstar της τεχνολογίας. Η συζήτηση δεν περιστράφηκε μόνο γύρω από τα μοντέλα, αλλά γύρω από το πώς η AI θα μετατραπεί σε πραγματική υποδομή της οικονομίας.

Εξίσου ενδιαφέρουσα ήταν η παρουσία της Karen Hao, η οποία έφερε μια πιο πολιτική και κοινωνική διάσταση στη συζήτηση. Το βασικό της μήνυμα ήταν ότι η μάχη της AI δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά και τον έλεγχο της γνώσης, της υπολογιστικής ισχύος και των δεδομένων. Με απλά λόγια: ποιος χτίζει την AI, ποιος την ελέγχει και ποιος τελικά ωφελείται.

Η Ευρώπη είχε επίσης ισχυρή παρουσία. Στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του European AI Office μίλησαν για το AI Act και για τη δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στην καινοτομία και τη ρύθμιση. Το μήνυμα ήταν σαφές: η Ευρώπη δεν θέλει απλώς να ακολουθήσει τις ΗΠΑ και την Κίνα, αλλά να δημιουργήσει ένα μοντέλο AI που να βασίζεται περισσότερο στην εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Από τις παρουσίες που συζητήθηκαν αρκετά ήταν και ο Alex Mashrabov, CEO και founder της Higgsfield AI. Ο πρώην Director of Generative AI της Snap παρουσίασε μια πολύ πιο “creator-first” εκδοχή της τεχνητής νοημοσύνης, παρουσιάζοντας το teaser της πρώτης ταινίας που δημιουργήθηκε αποκλειστικά με AI, με τίτλο “Hell Grind”. Η Higgsfield έδειξε ξεκάθαρα προς τα πού κινείται η αγορά: generative video, camera motion, virtual directing και content παραγωγή σε ταχύτητες που μέχρι πριν δύο χρόνια θεωρούνταν αδιανόητες.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο του συνεδρίου ήταν ότι οι περισσότερες συζητήσεις δεν περιστρέφονταν πλέον γύρω από το αν “θα χαθούν δουλειές”. Η κουβέντα είχε μεταφερθεί στο πώς αλλάζει η παραγωγικότητα, πώς επανασχεδιάζονται οι ρόλοι μέσα στις εταιρείες και ποιοι οργανισμοί θα μπορέσουν να προσαρμοστούν γρηγορότερα. Η AI παρουσιάστηκε λιγότερο ως απειλή και περισσότερο ως εργαλείο επιτάχυνσης — αρκεί να υπάρχει στρατηγική, σωστά δεδομένα και άνθρωποι που καταλαβαίνουν πώς να τη χρησιμοποιήσουν.

Η αγορά ωριμάζει γρήγορα. Το ερώτημα δεν είναι πλέον “τι μπορεί να κάνει η AI;”. Το ερώτημα είναι “τι αξίζει πραγματικά να της αναθέσουμε;”.

Η AI Week Milan 2026 έδειξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη περνά οριστικά στη φάση της παραγωγής, της επιχειρησιακής εφαρμογής και της καθημερινής χρήσης. Με λιγότερο εντυπωσιασμό και περισσότερη ουσία. Και ίσως αυτό να είναι το πιο σημαντικό σημάδι ότι η επανάσταση έχει ήδη ξεκινήσει.

Στα αρνητικά, πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλο μέρος των ομιλιών πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά στα ιταλικά, με AI-generated αγγλική μετάφραση αρκετά χαμηλής ποιότητας. Και αυτό ήταν ίσως το πιο ειρωνικό στοιχείο του συνεδρίου: σε ένα event αφιερωμένο στην τεχνητή νοημοσύνη, η ίδια η AI δεν κατάφερε πάντα να προσφέρει την εμπειρία που υποσχόταν.

Γράφει ο Κωνσταντίνος Εφραιμίδης