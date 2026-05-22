Η Huawei αναδεικνύει τη Νοτιοανατολική Ευρώπη ως αγορά κλειδί για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Με τη συμμετοχή συνεργατών από επτά χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου στην Αθήνα, το Huawei SEE Partner Summit 2026 – η ετήσια περιφερειακή συνάντηση της Huawei. Η εκδήλωση συγκέντρωσε το οικοσύστημα συνεργατών της Huawei από Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία, Μολδαβία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία, αναδεικνύοντας τη στρατηγική της εταιρείας για την περιοχή και παρουσιάζοντας νέες λύσεις στους τομείς των έξυπνων δικτύων και της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο επίκεντρο του Summit βρέθηκε η στρατηγική “Partner + Huawei”, βασικός πυλώνας ανάπτυξης του enterprise τομέα της εταιρείας στην Ευρώπη, μέσα από τον οποίο η Huawei υπογράμμισε για μία ακόμη φορά, τη σημασία των συνεργασιών ως μηχανισμού δημιουργίας αξίας, καινοτομίας και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Η διάσταση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου οι επιμέρους αγορές έχουν διαφορετικές ανάγκες, επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας και επιχειρησιακές προτεραιότητες. Μέσα από την ενδυνάμωση των συνεργατών της με τεχνογνωσία, εργαλεία υποστήριξης και εξειδικευμένες λύσεις, η εταιρεία επιδιώκει να επιταχύνει την υλοποίηση έργων σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας και να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες των πελατών της.

Στο πλαίσιο αυτό, η Huawei ανέδειξε έργα από τους τομείς της Υγείας και της Εκπαίδευσης, υπογραμμίζοντας τον ρόλο των ψηφιακών υποδομών ως κρίσιμου παράγοντα ανθεκτικότητας, αποδοτικότητας και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του Summit παρουσίασε νέες λύσεις για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως το πορτφόλιο CloudEngine S5755-S-HT Twins Switch Series, σχεδιασμένο για επιχειρησιακά περιβάλλοντα με υψηλές απαιτήσεις απόδοσης, σταθερής συνδεσιμότητας και ευελιξίας, καθώς και τη Huawei AI Data Platform, η οποία υποστηρίζει την ανάπτυξη και αξιοποίηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και AI agents. Μέσα από αυτές τις λύσεις, η εταιρεία αναδεικνύει τη σημασία τεχνολογιών που σχεδιάζονται με βάση τις ανάγκες κάθε κλάδου και βοηθούν τους οργανισμούς να διαχειρίζονται, να ανακτούν και να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τα επιχειρησιακά τους δεδομένα, μετατρέποντάς τα σε πρακτική γνώση, ταχύτερη λήψη αποφάσεων και νέες δυνατότητες καινοτομίας.

«Η Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι μια περιοχή με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και αυξανόμενη ανάγκη για προηγμένες, αξιόπιστες και εφαρμόσιμες τεχνολογικές λύσεις. Οι συνεργάτες μας έχουν καθοριστικό ρόλο σε αυτή την πορεία, καθώς συνδυάζουν την τεχνογνωσία της Huawei με τη βαθιά κατανόηση των τοπικών αγορών. Μαζί μπορούμε να επιταχύνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων και οργανισμών και να δημιουργήσουμε μακροπρόθεσμη αξία στις χώρες που δραστηριοποιούμαστε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Li Haopeng, General Manager, Huawei Southeast European Enterprise Business.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε επίσης τελετή βράβευσης, κατά την οποία τιμήθηκαν οι συνεργάτες που σημείωσαν εξαιρετικές επιδόσεις το 2025 για τη συμβολή τους στην ενίσχυση του οικοσυστήματος της Huawei.

Χορηγοί της διοργάνωσης ήταν οι διανομείς προϊόντων και λύσεων enterprise της Huawei, η Oktabit SA και η Info Quest Technologies SMSA, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός πιο ώριμου και καινοτόμου τεχνολογικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με το South East European (SEE) Partner Summit 2026, η Huawei ανέδειξε τη στρατηγική σημασία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και τον καθοριστικό ρόλο των συνεργατών στην ψηφιακή ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη και οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αναδιαμορφώνουν κάθε κλάδο, η ισχυροποίση ενός εξειδικευμένου οικοσυστήματος συνεργασιών αποτελεί βασική προϋπόθεση για βιώσιμο και τεχνολογικά προηγμένο μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, των οργανισμών αλλά και της κοινωνίας στο σύνολό της.