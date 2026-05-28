Από τα δεδομένα στη λήψη αποφάσεων: Η συμβολή του InnoHealthServ στα δημόσια νοσοκομεία

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον τομέα τις Υγείας αποτελεί πλέον στρατηγική βασική προτεραιότητα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τη δημόσια διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό, το ερευνητικό έργο “InnoHealthServ” έρχεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες ανάλυσης.

Το έργο βασίζεται στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία θα επιτρέπει την παρακολούθηση, ανάλυση και αξιολόγηση των παραγωγικών συντελεστών των νοσοκομειακών μονάδων. Μέσω της διασύνδεσης με υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα και βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Υγείας, η πλατφόρμα θα μπορεί να συλλέγει κρίσιμα λειτουργικά δεδομένα και να τα μετατρέπει σε χρήσιμη πληροφορία για τη λήψη αποφάσεων.

Η ανάγκη για τέτοιου είδους άμεσες λύσεις είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς τα δημόσια νοσοκομεία καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων, περιορισμένων πόρων και συνεχούς ανάγκης για βελτίωση της αποδοτικότητας. Το InnoHealthServ φιλοδοξεί να προσφέρει ένα σύγχρονο εργαλείο διοίκησης, το οποίο θα βοηθήσει τόσο στον εντοπισμό δυσλειτουργιών όσο και στην ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών.

Κεντρικό στοιχείο του έργου αποτελεί η αξιοποίηση προηγμένων ποσοτικών μεθόδων ανάλυσης, όπως η Data Envelopment Analysis (DEA), σε συνδυασμό με τεχνολογίες Business Intelligence (BI). Μέσω αυτών των εργαλείων θα είναι δυνατή η συγκριτική αξιολόγηση νοσοκομειακών μονάδων, η μέτρηση της αποδοτικότητας των διαθέσιμων πόρων και η υποστήριξη τεκμηριωμένων παρεμβάσεων βελτίωσης.

Παράλληλα, η πλατφόρμα θα επιτρέπει την εξαγωγή δεικτών απόδοσης, την παρακολούθηση κρίσιμων λειτουργικών μεταβλητών και την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Με τον τρόπο αυτόν, οι διοικήσεις των νοσοκομείων θα μπορούν να αποκτούν μια ολοκληρωμένη εικόνα της λειτουργίας τους και να λαμβάνουν πιο αποτελεσματικές αποφάσεις για τη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού και των οικονομικών πόρων.

Το έργο εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών υγείας στη χώρα. Τα τελευταία χρόνια προωθούνται δράσεις διαλειτουργικότητας, ενοποίησης πληροφοριακών συστημάτων και ανάπτυξης ψηφιακών υποδομών, με στόχο ένα πιο αποδοτικό και διασυνδεδεμένο ΕΣΥ.

Το “InnoHealthServ” δεν περιορίζεται μόνο στην τεχνολογική ανάπτυξη μιας εφαρμογής, αλλά επεκτείνεται και σε δράσεις πιλοτικής εφαρμογής, αξιολόγησης αποτελεσμάτων, εκπαίδευσης χρηστών και διάχυσης γνώσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στη βιωσιμότητα και στην εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου, ώστε τα παραγόμενα εργαλεία να μπορούν να αξιοποιηθούν μακροπρόθεσμα από οργανισμούς και φορείς υγείας.

Η αξιοποίηση δεδομένων και τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο της υγείας αποτελεί διεθνή τάση, καθώς προσφέρει σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών, μείωσης κόστους και ενίσχυσης της αποδοτικότητας. Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις αναδεικνύουν τη σημασία των ψηφιακών πλατφορμών, της ασφαλούς διαχείρισης δεδομένων και της ανάλυσης μεγάλων όγκων πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της υγείας.

Το InnoHealthServ έρχεται να καλύψει αυτήν ακριβώς την ανάγκη, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός περισσότερο αποδοτικού και τεχνολογικά αναβαθμισμένου συστήματος υγείας.

Έργο Συμπράξεων Ερευνητικής Αριστείας – InnoHealthServ

“Ανάπτυξη ολοκληρωμένης καινοτόμου ψηφιακής πλατφόρμας για την παρακολούθηση και διαχείριση παραγωγικών συντελεστών των νοσοκομειακών μονάδων της Χώρας με χρήση ποσοτικών μεθόδων ανάλυσης, με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας”.

Εταίροι έργου: Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Συντονιστής), Evolution Projects Plus

Δράση ενίσχυσης επενδύσεων «SUB1.1. Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας -ΣΕΑ» /ΟΠΣ ΤΑ 5180519. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαικής Ένωσης – NextGenerationEU

