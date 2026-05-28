Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για διασυνοριακή ανταλλαγή δικαιολογητικών και νέες ψηφιακές υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις

Υπερψηφίστηκε σήμερα (28/05/2026) από την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο: «Αποτελεσματική εφαρμογή στην ελληνική έννομη τάξη του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1463 της Επιτροπής για τον καθορισμό των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών του τεχνικού συστήματος διασυνοριακής αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δικαιολογητικών και την εφαρμογής της αρχής “μόνον άπαξ” – λοιπές διατάξεις».

Το νομοσχέδιο θεμελιώνει στην πράξη εσωτερικά μέτρα για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού για το τεχνικό σύστημα «μόνον άπαξ», δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να μην υποβάλλουν επανειλημμένα τα ίδια δικαιολογητικά σε διαφορετικές δημόσιες αρχές κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τα απαραίτητα έγγραφα να αντλούνται αυτόματα, με ασφάλεια και κατόπιν συναίνεσης του πολίτη.

«Εφόσον ένας πολίτης θέλει να εργαστεί σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δε θα χρειάζεται πλέον να αναζητά και να προσκομίζει μόνος του τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία ή τη διαμονή του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Όπως εξήγησε ο Υπουργός, δημιουργείται ένας ευρωπαϊκός διαλειτουργικός κόμβος. «Δεν πρόκειται για ένα σύστημα αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων, αλλά για έναν ασφαλή μηχανισμό διακίνησης πιστοποιητικών αποκλειστικά κατόπιν αιτήματος του πολίτη», σημείωσε, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η λειτουργία του συστήματος θα γίνεται με πλήρη συμμόρφωση προς το ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των εθνικών πυλών διαδικασιών, στη διασυνοριακή ηλεκτρονική αυθεντικοποίηση μέσω του κόμβου eIDAS, καθώς και στη δημιουργία Εθνικής Πλατφόρμας Συνεργασίας και Μητρώου αντιστοίχισης των ανταλλασσόμενων δικαιολογητικών μεταξύ των κρατών – μελών. Υπεύθυνος φορέας για την τεχνική υποστήριξη και τον συντονισμό του συστήματος ορίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Παράλληλα, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει σειρά διατάξεων που ενισχύουν τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών του Δημοσίου και αξιοποιούν ψηφιακά εργαλεία για τη βελτίωση της καθημερινότητας πολιτών και επιχειρήσεων.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δημιουργία «Μητρώου Ανακλήσεων Ελαττωματικών Οχημάτων», μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα ενημερώνονται άμεσα για κρίσιμα τεχνικά προβλήματα και επικίνδυνες ανακλήσεις εξαρτημάτων. Μεταξύ άλλων ο Υπουργός επεσήμανε: «Πρόκειται για μια παρέμβαση που ενισχύει ουσιαστικά την οδική ασφάλεια και μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές. Μέσω του “Μητρώου” θα μπορούν να ενημερώνονται άμεσα οι κάτοχοι οχημάτων όταν απαιτείται αντικατάσταση προβληματικών εξαρτημάτων, όπως για παράδειγμα επικίνδυνων αερόσακων».

Παράλληλα, αναβαθμίζεται η εφαρμογή «MyStreet» με νέα γεωχωρικά δεδομένα, καθώς προστίθενται σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, δημόσια διαθέσιμοι απινιδωτές και ασφαλή σημεία συγκέντρωσης πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης, τη θεσμοθέτηση ενιαίου μηχανισμού ηλεκτρονικής επικοινωνίας της Δημόσιας Διοίκησης με πολίτες και επιχειρήσεις μέσω νέας λειτουργικής βάσης εξυπηρέτησης στο gov.gr. Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Παπαστεργίου, «Το gov.gr αποκτά πλέον μία ενιαία και πιο λειτουργική βάση εξυπηρέτησης μέσω του νέου συστήματος “CRM”, ενός έργου που υλοποιείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και δίνει τη δυνατότητα ο πολίτης να παρακολουθεί συγκεντρωμένα τα αιτήματα και τις διαδικασίες που τον αφορούν».

Παράλληλα, θεσμοθετείται ταχύτερη διαδικασία για τη διάθεση τουλάχιστον 800 νέων διαλειτουργικοτήτων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου, επιταχύνοντας την ανταλλαγή δεδομένων και περιορίζοντας σημαντικά τη γραφειοκρατία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στις νέες ρυθμίσεις για την προστασία των πολιτών από διαδικτυακές απάτες. «Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται σημαντική αύξηση περιστατικών ηλεκτρονικής απάτης μέσω παραπλανητικών SMS και κακόβουλων συνδέσμων. Με τη νέα ρύθμιση επιταχύνεται σημαντικά η διαδικασία αποκλεισμού κακόβουλων ιστοτόπων μέσω της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, ενώ συγχρόνως θεσπίζεται “Εθνικός Κατάλογος Αποκλεισμού Κακόβουλων Ιστοτόπων”, στον οποίο θα καταχωρούνται ιστοσελίδες που σχετίζονται με phishing, ηλεκτρονικές απάτες και κακόβουλες επιθέσεις.», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Παπαστεργίου.

Επιπλέον, δημιουργείται «Μητρώο Δικαιούμενων Οντοτήτων», στο οποίο θα εγγράφονται επιχειρήσεις και φορείς που δύνανται να αξιοποιούν λειτουργίες επαλήθευσης στοιχείων μέσω gov.gr και Gov.gr Wallet, όπως για παράδειγμα η επαλήθευση ηλικίας κατά την αγορά καπνικών προϊόντων.

Κατά την ομιλία του, ο Υπουργός αναφέρθηκε συνολικά στην πρόοδο του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, σημειώνοντας ότι μόνο τον Απρίλιο πραγματοποιήθηκαν 1,2 εκατ. υπεύθυνες δηλώσεις, 758.000 διαδικασίες γνησίου υπογραφής και 8,7 εκατ. άυλες συνταγογραφήσεις και 4,7 εκατ. άυλα παραπεμπτικά μέσω του gov.gr, όπως και 440.000 ηλεκτρονικά ραντεβού μέσω του MyHealth App.

«Κάθε ψηφιακή συναλλαγή σημαίνει λιγότερη ταλαιπωρία, λιγότερες μετακινήσεις και περισσότερος χρόνος για τον πολίτη, αλλά και ακόμη ένα βήμα εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος», τόνισε.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι η χώρα μας συμμετέχει ενεργά στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη οικοσυστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης και ψηφιακών υποδομών, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα περνά σταδιακά σε μια νέα εποχή ψηφιακής λειτουργίας του κράτους, με περισσότερη ταχύτητα, διαφάνεια και καλύτερες υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις».