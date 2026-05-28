InnoHealthServ: Η ψηφιακή πλατφόρμα που φέρνει νέα εποχή στη διοίκηση των νοσοκομείων

Τα δημόσια νοσοκομεία βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωπα με αυξημένες ανάγκες, περιορισμένους πόρους και διαρκή πίεση για παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών. Μέσα σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, η ανάγκη για καλύτερη οργάνωση και πιο αποτελεσματική διαχείριση δεν αποτελεί απλώς ζητούμενο, αλλά βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας.

Σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση κινείται το έργο «InnoHealthServ», το οποίο επιχειρεί να αξιοποιήσει τη δύναμη των δεδομένων και των ψηφιακών τεχνολογιών για τη βελτίωση της λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων. Πρόκειται για μια καινοτόμο πρωτοβουλία που συνδυάζει μεθόδους ανάλυσης αποδοτικότητας με σύγχρονα εργαλεία επιχειρηματικής ευφυίας, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα υποστήριξης διοικητικών αποφάσεων.

Η φιλοσοφία του έργου τα νοσοκομεία παράγουν καθημερινά τεράστιο όγκο πληροφοριών, όμως μεγάλο μέρος αυτών των δεδομένων παραμένει αναξιοποίητο. Το «InnoHealthServ» φιλοδοξεί να μετατρέψει αυτήν την πληροφορία σε εργαλείο διοίκησης, επιτρέποντας στις διοικήσεις να έχουν πιο καθαρή εικόνα για το πού υπάρχουν δυσλειτουργίες, καθυστερήσεις ή αναποτελεσματική αξιοποίηση πόρων.

Κεντρικό ρόλο στην προσέγγιση αυτή παίζει η μέθοδος DEA (Data Envelopment Analysis), μια διεθνώς αναγνωρισμένη τεχνική αξιολόγησης αποδοτικότητας. Μέσω της συγκεκριμένης μεθόδου, γίνεται δυνατή η συγκριτική αξιολόγηση νοσοκομείων με βάση παράγοντες όπως το ανθρώπινο δυναμικό, οι διαθέσιμες κλίνες, οι δαπάνες και οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

Με απλά λόγια, η πλατφόρμα μπορεί να δείξει ποιες μονάδες αξιοποιούν καλύτερα τους διαθέσιμους πόρους τους και ποιες χρειάζονται παρεμβάσεις βελτίωσης. Παράλληλα, παρέχει τη δυνατότητα benchmarking, δηλαδή σύγκρισης με νοσοκομεία που λειτουργούν πιο αποδοτικά, ώστε να αναδεικνύονται πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν και αλλού.

Η σημασία ενός τέτοιου εργαλείου γίνεται ακόμη μεγαλύτερη σε ένα περιβάλλον όπως το ελληνικό ΕΣΥ, όπου η ανάγκη για τεκμηριωμένες αποφάσεις είναι πλέον πιο έντονη από ποτέ. Οι διοικήσεις χρειάζονται αξιόπιστα στοιχεία και όχι απλώς γενικές εκτιμήσεις, ιδιαίτερα όταν καλούνται να διαχειριστούν οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους υπό συνθήκες πίεσης.

Ταυτόχρονα, το έργο έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που υπάρχει σήμερα στα περισσότερα πληροφοριακά συστήματα υγείας. Παρότι συλλέγονται δεδομένα, συχνά δεν υπάρχουν μηχανισμοί που να τα μετατρέπουν σε πραγματική πληροφόρηση. Το «InnoHealthServ» επιχειρεί ακριβώς αυτή τη μετάβαση – από την απλή καταγραφή στοιχείων στη στοχευμένη αξιοποίησή τους.

Πέρα όμως από την τεχνολογική διάσταση, ιδιαίτερη σημασία έχει και η φιλοσοφία που συνοδεύει το έργο. Η έννοια της αξιολόγησης στον χώρο της υγείας δεν αντιμετωπίζεται τιμωρητικά, αλλά ως μηχανισμός βελτίωσης και αναδιοργάνωσης. Η δυνατότητα εντοπισμού αδυναμιών και καθορισμού ρεαλιστικών στόχων μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη δημιουργία ενός πιο αποδοτικού και λειτουργικού συστήματος υγείας.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον χώρο της υγείας δεν αποτελεί πλέον μελλοντικό στόχο, αλλά παρούσα ανάγκη. Έργα όπως το εν λόγω, δείχνουν ότι η αξιοποίηση της τεχνολογίας μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο σύμμαχο όχι μόνο για τη διοίκηση των νοσοκομείων, αλλά τελικά και για την ίδια την ποιότητα της φροντίδας που λαμβάνει ο πολίτης.

Έργο Συμπράξεων Ερευνητικής Αριστείας – InnoHealthServ

“Ανάπτυξη ολοκληρωμένης καινοτόμου ψηφιακής πλατφόρμας για την παρακολούθηση και διαχείριση παραγωγικών συντελεστών των νοσοκομειακών μονάδων της Χώρας με χρήση ποσοτικών μεθόδων ανάλυσης, με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας”.

Εταίροι έργου: Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Συντονιστής), Evolution Projects Plus

Δράση ενίσχυσης επενδύσεων «SUB1.1. Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας -ΣΕΑ» /ΟΠΣ ΤΑ 5180519. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαικής Ένωσης – NextGenerationEU

