Το Greek Data Center Association (GRDCA) ενισχύει το ΔΣ και υποδέχεται 8 νέα μέλη

Η Ελληνική Ένωση Κατασκευαστών & Λειτουργών Κέντρων Δεδομένων (GRDCA) – ο οργανισμός που εκπροσωπεί τους φορείς λειτουργίας data centers, τους παρόχους υπηρεσιών και τους εμπλεκόμενους φορείς του κλάδου – ανακοινώνει δύο σημαντικές εξελίξεις: την ένταξη 8 νέων εταιρειών-μελών και την ένταξη της Γιάννας Ανδρονοπούλου, Διευθύνουσας Συμβούλου της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας, στο Διοικητικό της Συμβούλιο.

Η εξέλιξη αυτή συμβάλλει στη διεύρυνση του δικτύου της Ένωσης και της συλλογικής εκπροσώπησης του κλάδου των data centers στην Ελλάδα. Παράλληλα, αποτυπώνει τη δυναμική ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς ψηφιακών υποδομών και τον ολοένα αυξανόμενο ρόλο των data centers στην ψηφιακή οικονομία.

Οι 8 νέες εταιρείες που εντάσσονται στο GRDCA είναι: Adtran, AHL Design & Engineering, Archirodon, DAMAC Digital, Microsoft, NICZUK, Noval Property (REIC), Zarifopoulos S.A.

Τα μέλη που εντάσσονται στο GRDCA καλύπτουν κρίσιμους τομείς που αφορούν τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη κέντρων δεδομένων, ενισχύοντας το αποτύπωμα και τη δυναμική της Ένωσης ως φορέα εκπροσώπησης των data centers στην Ελλάδα.

Παράλληλα με την ένταξή της ως μέλος, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας, κα Γιάννα Ανδρονοπούλου, εντάσσεται στο Διοικητικό της Συμβούλιο. Η ενεργός συμμετοχή της Microsoft στο Διοικητικό Συμβούλιο του GRDCA υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της αναδυόμενης θέσης της Ελλάδας ως περιφερειακού ψηφιακού κόμβου και αποτελεί ένδειξη της συνεχούς δέσμευσης παγκόσμιων τεχνολογικών ηγετών στην ανάπτυξη της ψηφιακής υποδομής της χώρας.

Στόχος του GRDCA είναι η ανάπτυξη και η θεσμική εκπροσώπηση της βιομηχανίας των data centers, καθώς και η ανάδειξη της Ελλάδας ως κόμβου επενδύσεων και τεχνογνωσίας. Προτεραιότητές του αποτελούν η βιωσιμότητα και η ενεργειακή αποδοτικότητα, η κοινωνική υπευθυνότητα, η έρευνα και η σύνδεση του κλάδου με την εκπαίδευση και το ανθρώπινο δυναμικό.

Ο κος Αλέξανδρος Μπεχράκης, Πρόεδρος του GRDCA και Διευθύνων Σύμβουλος της Digital Realty στην Ελλάδα, δήλωσε: «Η ένταξη 8 νέων μελών επιβεβαιώνει τη δυναμική ανάπτυξη του οικοσυστήματος των data centers στη χώρα μας και την αυξανόμενη ανάγκη για έναν ισχυρό, ενιαίο φορέα εκπροσώπησης. Ταυτόχρονα, η υποδοχή της Γιάννας Ανδρονοπούλου στο Διοικητικό μας Συμβούλιο φέρνει μια οπτική παγκόσμια και βαθιά σχετική με την αγορά μας. Το GRDCA συνεχίζει να ενισχύεται με εταιρείες που διαθέτουν τεχνογνωσία, εμπειρία και στρατηγικό ρόλο στην ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών υποδομών, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού πλαισίου για το μέλλον.»

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας, κα Γιάννα Ανδρονοπούλου, δήλωσε: «Η Ελλάδα εξελίσσεται ταχύτατα σε έναν σημαντικό ψηφιακό κόμβο για την ευρύτερη περιοχή — και ο ρόλος των data centers είναι καθοριστικός σε αυτή τη μετάβαση. Στη Microsoft, έχουμε πιστέψει σε αυτή τη δυναμική εδώ και δεκαετίες. Με συνεχή παρουσία σχεδόν 35 χρόνων στη χώρα και με έγκαιρες επενδυτικές πρωτοβουλίες, όπως η δημιουργία εγχώριων data centers, εργαζόμαστε μαζί με ένα ισχυρό οικοσύστημα συνεργατών για να επιταχύνουμε την καινοτομία σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και το ελληνικό Δημόσιο. Παράλληλα, επενδύουμε συστηματικά στην ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων που θα διαμορφώσουν το ανθρώπινο δυναμικό του μέλλοντος. Η συμμετοχή μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του GRDCA εκφράζει τη δέσμευσή μας να συμβάλουμε ενεργά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, βιώσιμου και ανταγωνιστικού οικοσυστήματος ψηφιακών υποδομών για τη χώρα.»