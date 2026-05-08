Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι δοκιμάζουν τα όρια της δορυφορικής συνδεσιμότητας

Στο επίκεντρο των τηλεπικοινωνιακών παρόχων μπαίνει η δορυφορική συνδεσιμότητα για κινητές υπηρεσίες, καθώς 121 πάροχοι προσφέρουν πλέον ή σχεδιάζουν δορυφορικές υπηρεσίες, με 37 από αυτούς να έχουν ήδη ενεργές υπηρεσίες, όπως αναφέρει το τελευταίο GSMA Intelligence NTN & Satellite Tracker. Η κάλυψη μέσω δορυφόρων και non-terrestrial networks φτάνει πλέον το 68% των παγκόσμιων συνδέσεων κινητής, ενώ το 60% των καταναλωτών διεθνώς δηλώνει διατεθειμένο να πληρώσει για πρόσθετη κάλυψη, ποσοστό που παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με το 2024.

Η GSMAi συνδέει αυτή την εικόνα με πιθανό εμπορικό όφελος για τους παρόχους, αναφέροντας ότι τα πρώτα λανσαρίσματα δείχνουν αύξηση 20% έως 25% στο ARPU. Ωστόσο, τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την ίδια εβδομάδα από GSMAi, Omdia και Ookla δεν δίνουν ενιαία εικόνα για το monetisation. Η ανάπτυξη των direct-to-device υπηρεσιών επιταχύνεται, αλλά η χρήση, η διάθεση πληρωμής και η πραγματική εμπορική αξιοποίηση εμφανίζουν διαφοροποιήσεις ανά αγορά και στάδιο ωρίμανσης.

Η ανάπτυξη των δορυφορικών υπηρεσιών παγκοσμίως

Η αγορά γίνεται πιο ανταγωνιστική, με τη Starlink της SpaceX να διατηρεί προβάδισμα και πάνω από 10.000 δορυφόρους σε λειτουργία. Την ίδια ώρα, η συμφωνία της Amazon για την εξαγορά της Globalstar αναμένεται να ενισχύσει την προσπάθεια του τεχνολογικού ομίλου να αναπτύξει δική του direct-to-device υπηρεσία. Σε περιφερειακό επίπεδο, η Ασία βρίσκεται στην πρώτη θέση, με 46 παρόχους που έχουν δορυφορική παρουσία, ενώ ακολουθούν η υποσαχάρια Αφρική με 22 και η Λατινική Αμερική με 15.

Σημαντικό μέρος της αγοράς παραμένει ακόμη σε στάδιο προετοιμασίας. Σε παγκόσμιο επίπεδο, 84 πάροχοι βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού ή δοκιμών για την ανάπτυξη δορυφορικών υπηρεσιών. Η China Mobile εμφανίζεται με τη μεγαλύτερη δυνητική βάση δορυφορικών συνδρομητών, στα 1,07 δισ. συνδρομητές, αν και η σχετική συνεργασία δεν είναι ακόμη ενεργή. Ακολουθούν η Bharti Airtel Group με 565 εκατ. συνδρομητές, μέσω συνεργασιών με Eutelsat OneWeb, Hughes και Starlink, και η Reliance Jio με 478 εκατ., σε συνεργασία με τη SES. Η Telefónica έχει τις περισσότερες ενεργές δορυφορικές συνεργασίες, με τέσσερις, και δυνητική αγορά 196 εκατ. συνδέσεων.

Η Ευρώπη και το πρώιμο στάδιο D2D

Στην Ευρώπη, περίπου το 10% των καταναλωτών θα πλήρωνε πάνω από 10% επιπλέον σε σχέση με την τρέχουσα μηνιαία δαπάνη του, εφόσον το τιμολόγιο περιλάμβανε δορυφορική υπηρεσία, με βάση τα στοιχεία της GSMA Intelligence. Από αυτούς, περίπου το 40% θα άλλαζε πάροχο αν ο σημερινός πάροχος δεν διέθετε δορυφορικές δυνατότητες. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζουν τη δορυφορική κάλυψη ως πιθανό παράγοντα διαφοροποίησης, χωρίς όμως να απαντούν πλήρως στο ερώτημα της πραγματικής χρήσης.

Η Omdia καταγράφει ότι το 22% των ευρωπαϊκών παρόχων δικτύων κινητής έχει λανσάρει, δοκιμάσει ή ανακοινώσει δορυφορικές συνεργασίες D2D. Η Julia Schindler, principal analyst of service provider strategy στην Omdia, ανέφερε ότι οι ευρωπαϊκοί πάροχοι έχουν αρχίσει να ενσωματώνουν D2D satellites στα χαρτοφυλάκια κινητής τους. Η ίδια σημείωσε ότι οι πάροχοι που αξιοποιούν αυτή την πρώιμη φάση για δοκιμές τεχνολογίας, συνεργασίες και κατανόηση της ζήτησης θα βρίσκονται σε καλύτερη θέση για ένα 6G περιβάλλον, στο οποίο terrestrial και non-terrestrial networks θα είναι πιο στενά ενσωματωμένα.

Προς το παρόν, αρκετές από τις υφιστάμενες συνεργασίες περιορίζονται σε μηνύματα και βασικά δεδομένα, κάτι που η Omdia συνδέει με περιορισμένες δυνατότητες monetisation. Για τον λόγο αυτό, πολλοί ευρωπαϊκοί πάροχοι τοποθετούν τις δορυφορικές υπηρεσίες κυρίως ως ενίσχυση κάλυψης και ανθεκτικότητας. Παράδειγμα αποτελεί το προϊόν της Virgin Media O2, που παρουσιάζεται ως η πρώτη δορυφορική υπηρεσία που λανσαρίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα ερωτήματα γύρω από χρήση και έσοδα

Η εικόνα για την επέκταση των συνεργασιών συνοδεύεται από επιφυλάξεις για την πραγματική υιοθέτηση. Η T-Mobile US, η οποία έχει ήδη λανσάρει satellite-to-phone υπηρεσία με τη SpaceX, αναγνώρισε μέσω του CEO της, Srini Gopalan, ότι η χρήση δεν έχει κινηθεί στα επίπεδα που ανέμενε ο πάροχος. Ο ίδιος ανέφερε ότι η συνεργασία με τη SpaceX παραμένει ισχυρή και περιέγραψε την υπηρεσία ως συμπληρωματικό προϊόν, σημειώνοντας όμως ότι μεγάλο μέρος της χρήσης εντοπίζεται σε national parks.

Η εικόνα αυτή συνδέεται με στοιχεία της Ookla, τα οποία δείχνουν ότι οι D2D συνδέσεις παγκοσμίως αυξήθηκαν κατά περίπου 24,5% την περίοδο από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Μάρτιο του 2026. Παρά την άνοδο, ώριμες αγορές όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς εμφανίζουν υποχώρηση, ιδίως όπου οι πάροχοι χρεώνουν επιπλέον για την υπηρεσία. Οι ΗΠΑ παραμένουν η μεγαλύτερη αγορά ως ποσοστό των D2D συνδέσεων, αλλά τα δεδομένα δεν παραπέμπουν σε ομοιόμορφη εμπορική δυναμική.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα αρχικά δεδομένα της Ookla μετά το λανσάρισμα του O2 Satellite τον Φεβρουάριο έδειξαν ευρεία αλλά ρηχή υιοθέτηση. Τον Μάρτιο του 2026, η χώρα βρισκόταν στην τρίτη θέση μεταξύ των αγορών με ενεργές εμπορικές υπηρεσίες D2D ως προς τους detected D2D users, πίσω από τις ΗΠΑ και την Αυστραλία, ενώ η χρήση D2D στη βάση κινητής της χώρας έφτασε το 0,30%. Ωστόσο, κάθε detected user παρήγαγε σχετικά λίγα scans, στοιχείο που παραπέμπει σε περιορισμένη συχνότητα χρήσης.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται περισσότερα λανσαρίσματα δορυφορικών υπηρεσιών D2D, μεταξύ άλλων και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η VodafoneThree έλαβε πρόσφατα licence adjustment από την Ofcom. Η αύξηση των διαθέσιμων υπηρεσιών μπορεί να διευρύνει τη βάση χρηστών, αλλά τα στοιχεία των GSMAi, Omdia και Ookla αφήνουν ανοιχτά δύο βασικά ερωτήματα: πόσο συχνά θα χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες και σε ποιο βαθμό οι καταναλωτές θα πληρώνουν επιπλέον για αυτές.