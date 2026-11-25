Η DOTSOFT Α.Ε. επεκτείνει τη συνεργασία της με τον Δήμο Καλαμαριάς, αναλαμβάνοντας την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου έργου ψηφιακής αναβάθμισης και εγκατάστασης συστημάτων Έξυπνης Πόλης και βιώσιμης κινητικότητας, στο πλαίσιο της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καλαμαριάς».

Το έργο στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της εμπορικής περιοχής της Καλαμαριάς, στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και στη δημιουργία ενός πιο προσβάσιμου, λειτουργικού και φιλικού αστικού περιβάλλοντος.

Μέσα από την αξιοποίηση τεχνολογιών Internet of Things (IoT), έξυπνων αισθητήρων, ασύρματων δικτύων και γεωχωρικών εφαρμογών, η DOTSOFT θα αναπτύξει ένα διασυνδεδεμένο οικοσύστημα ψηφιακών υπηρεσιών, ενισχύοντας τις δυνατότητες του Δήμου για αποτελεσματικότερη διαχείριση των δημόσιων υποδομών.

Έξυπνες τεχνολογίες στην υπηρεσία της πόλης

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη σύγχρονων λύσεων που καλύπτουν κρίσιμους τομείς της αστικής λειτουργίας:

Ελεύθερη ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο (Wi-Fi): Ανάπτυξη δικτύου ασύρματης συνδεσιμότητας στην περιοχή παρέμβασης, διευκολύνοντας την πρόσβαση πολιτών και επισκεπτών σε ψηφιακές υπηρεσίες και πληροφορίες.

Ανάπτυξη δικτύου ασύρματης συνδεσιμότητας στην περιοχή παρέμβασης, διευκολύνοντας την πρόσβαση πολιτών και επισκεπτών σε ψηφιακές υπηρεσίες και πληροφορίες. Έξυπνη διαχείριση απορριμμάτων: Εγκατάσταση 66 αισθητήρων πληρότητας κάδων, με δυνατότητα παρακολούθησης των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, υποστηρίζοντας τον αποτελεσματικότερο προγραμματισμό της αποκομιδής και τη βελτίωση της καθαριότητας.

Εγκατάσταση 66 αισθητήρων πληρότητας κάδων, με δυνατότητα παρακολούθησης των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, υποστηρίζοντας τον αποτελεσματικότερο προγραμματισμό της αποκομιδής και τη βελτίωση της καθαριότητας. Έξυπνη στάθμευση και ενημέρωση οδηγών: Εγκατάσταση ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης, με στόχο τη διευκόλυνση των μετακινήσεων και τον περιορισμό της άσκοπης κυκλοφορίας οχημάτων.

Εγκατάσταση ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης, με στόχο τη διευκόλυνση των μετακινήσεων και τον περιορισμό της άσκοπης κυκλοφορίας οχημάτων. Προστασία ραμπών ΑμεΑ: Τοποθέτηση 20 έξυπνων αισθητήρων ανίχνευσης αντικανονικής στάθμευσης σε ράμπες πρόσβασης, συμβάλλοντας στην αποτροπή παραβάσεων και στην ασφαλέστερη μετακίνηση ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα.

Τοποθέτηση 20 έξυπνων αισθητήρων ανίχνευσης αντικανονικής στάθμευσης σε ράμπες πρόσβασης, συμβάλλοντας στην αποτροπή παραβάσεων και στην ασφαλέστερη μετακίνηση ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα. Ψηφιακή ενημέρωση πολιτών και επισκεπτών: Εγκατάσταση διαδραστικής ψηφιακής πινακίδας πληροφόρησης (infokiosk), για την παροχή χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με την πόλη, τις τοπικές επιχειρήσεις και τα σημεία ενδιαφέροντος.

Εγκατάσταση διαδραστικής ψηφιακής πινακίδας πληροφόρησης (infokiosk), για την παροχή χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με την πόλη, τις τοπικές επιχειρήσεις και τα σημεία ενδιαφέροντος. Ψηφιακή χαρτογράφηση και προσβασιμότητα: Καταγραφή και γεωχωρική αποτύπωση θέσεων στάθμευσης, ραμπών ΑμεΑ, προσβάσιμων διαδρομών και σημείων ενδιαφέροντος στην εμπορική περιοχή, με στόχο τη διευκόλυνση της μετακίνησης και την ισότιμη πρόσβαση στον δημόσιο χώρο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη, καθώς το σύστημα χαρτογράφησης θα παρέχει πληροφορίες για τις δυνατότητες πρόσβασης σε δημόσια κτίρια, εμπορικά καταστήματα και υποδομές, αξιοποιώντας ψηφιακούς χάρτες και διαδρομές μετακίνησης.

Οι νέες λειτουργίες θα διασυνδεθούν με την υφιστάμενη πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης SmartisCity και τις διαδικτυακές και κινητές εφαρμογές του Δήμου, δημιουργώντας ένα ενιαίο περιβάλλον ενημέρωσης και διαχείρισης.

Μια πιο έξυπνη, προσβάσιμη και βιώσιμη εμπορική περιοχή

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της εμπειρίας επίσκεψης και αγορών στην Καλαμαριά, ενισχύοντας παράλληλα την ελκυστικότητα και τη λειτουργικότητα του τοπικού εμπορικού κέντρου.

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών θα προσφέρει στον Δήμο πρόσθετα εργαλεία για την παρακολούθηση των αστικών υποδομών, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Παράλληλα, οι ψηφιακές παρεμβάσεις δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα περισσότερο βιώσιμο αστικό περιβάλλον, με μεγαλύτερη έμφαση στην προσβασιμότητα, την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Με την ανάληψη του έργου, η DOTSOFT ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στον τομέα των Smart Cities, αξιοποιώντας την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία της στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών λύσεων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στόχος είναι η τεχνολογία να μεταφράζεται σε πρακτικά, μετρήσιμα οφέλη για την πόλη και τους ανθρώπους της, διαμορφώνοντας ένα πιο σύγχρονο, βιώσιμο και προσβάσιμο αστικό περιβάλλον.

Το έργο εντάσσεται στην πράξη «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καλαμαριάς – Β΄ Φάση», η οποία χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και εθνικούς πόρους.