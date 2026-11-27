Τα κράτη μέλη της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) κατέληξαν σε συναίνεση για τις προτεραιότητες που θα καθορίσουν τα προγράμματα εργασίας του οργανισμού. Οι αποφάσεις προβλέπουν στήριξη για την ανάπτυξη διεθνών προτύπων τεχνητής νοημοσύνης (AI), προώθηση της ασφαλούς και διαλειτουργικής χρήσης της και διεθνή συνεργασία για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ψηφιακών υποδομών, από τα υποθαλάσσια καλώδια έως τα επίγεια δίκτυα και τα δορυφορικά συστήματα.

Στη Διάσκεψη Πληρεξουσίων του 2026 (PP-26), το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων της ITU, συμμετείχαν 179 κράτη μέλη. Στις προτεραιότητες περιλαμβάνεται η καθολική, ουσιαστική και οικονομικά προσιτή συνδεσιμότητα, με έμφαση στα κενά τόσο στην κάλυψη όσο και στη χρήση των δικτύων. Η γενική γραμματέας της ITU, Doreen Bogdan-Martin, ανέφερε ότι η Ένωση επιδιώκει να αποκτήσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι.

Πρότυπα AI και ανθεκτικότητα δικτύων

Στο σκέλος της τεχνητής νοημοσύνης, η ITU θα στηρίξει την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών για αποδοτικότερες και ανθεκτικότερες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η συμφωνία προβλέπει στήριξη προς τις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να αποκτήσουν τις δεξιότητες και τις δυνατότητες που χρειάζονται για να αξιοποιήσουν την AI. Για την αντιμετώπιση των κενών συνδεσιμότητας, η ITU θα βοηθήσει τις χώρες να εξετάσουν πολιτικές και να διαμορφώσουν ρυθμιστικό περιβάλλον που διευκολύνει την πρόσβαση και τη χρήση.

Για την ανθεκτικότητα των ψηφιακών υποδομών, οι αποφάσεις προβλέπουν ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τεχνική βοήθεια, έρευνα, καινοτομία και αξιοποίηση αναδυόμενων τεχνολογιών. Τα κράτη μέλη συμφώνησαν επίσης να στηρίξουν την ανάπτυξη ολοκληρωμένων και ανθεκτικών συστημάτων αντιμετώπισης κάθε είδους έκτακτης ανάγκης ή καταστροφής, καθώς και τον εντοπισμό επειγουσών αναγκών συνδεσιμότητας για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στις πληγείσες περιοχές.

Ασφάλεια παιδιών, κλίμα και νέες εφαρμογές

Η ασφαλής χρήση των τηλεπικοινωνιών και των ΤΠΕ από παιδιά αποτελεί προτεραιότητα σε διαφορετικά γλωσσικά περιβάλλοντα, με συνεκτίμηση των κινδύνων και των ευκαιριών που δημιουργούν οι αναδυόμενες τεχνολογίες και σε συνάρτηση με τις ευρύτερες πρωτοβουλίες του ΟΗΕ. Για τις επιπτώσεις του κλάδου στην κλιματική αλλαγή, οι αποφάσεις δίνουν βάρος στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στις αρχές της κυκλικής οικονομίας και στην ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στον σχεδιασμό, καθώς και στην ανάπτυξη σχετικών δυνατοτήτων, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Η Διάσκεψη ενέταξε στις προτεραιότητες το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), τα ψηφιακά δίδυμα και τη χρήση της AI σε έξυπνες και βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων χωριών. Οι σχετικές δράσεις αφορούν αστικές, αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Στις διαστημικές επικοινωνίες, η συμφωνία προβλέπει στήριξη της εξερεύνησης της Σελήνης με λύσεις για τη χρήση του ραδιοφάσματος και των συναφών τροχιών.

Ηγεσία, σχέδια και επόμενες διοργανώσεις

Τα κράτη μέλη εξέλεξαν για πρώτη φορά δύο γυναίκες στην ηγετική ομάδα της ITU. Η θητεία των πέντε εκλεγμένων στελεχών για την περίοδο 2027–2030 αρχίζει στις 15 Ιανουαρίου. Δύο ξεκινούν δεύτερη θητεία και τρία είναι νέα μέλη της ομάδας. Η Διάσκεψη ενέκρινε επίσης τα στρατηγικά και οικονομικά σχέδια για το 2028–2031, τα οποία ορίζουν τις προτεραιότητες και τους προϋπολογισμούς του οργανισμού.

Οι κυβερνήσεις εξέλεξαν τα 48 κράτη μέλη που θα συμμετάσχουν στο Συμβούλιο της ITU, το οποίο διοικεί την Ένωση μεταξύ των Διασκέψεων Πληρεξουσίων. Εξέλεξαν επίσης τα 12 μέλη του Συμβουλίου Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνιών, το οποίο υποστηρίζει τη διαχείριση του ραδιοφάσματος σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στις εργασίες της Διάσκεψης, που διήρκεσαν τρεις εβδομάδες, συμμετείχαν περισσότεροι από 3.000 σύνεδροι, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι κυβερνήσεων, ρυθμιστικών αρχών, επιχειρήσεων και διεθνών και περιφερειακών οργανισμών. Τη Διάσκεψη διοργάνωσε η ITU και τη φιλοξένησε το Κατάρ, το οποίο εκπροσώπησε η Ρυθμιστική Αρχή Επικοινωνιών της χώρας. Τις Τελικές Πράξεις της PP-26 υπέγραψαν 158 κράτη μέλη, με την ITU να περνά στην υλοποίηση των αποφάσεων.

Η επόμενη Διάσκεψη Πληρεξουσίων θα διεξαχθεί στην Ινδία το 2030. Θα προηγηθεί, το 2028, η Παγκόσμια Συνέλευση Τυποποίησης Τηλεπικοινωνιών (WTSA-28), την οποία θα φιλοξενήσει η Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν.