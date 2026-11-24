Με την κεντρική ομιλία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup, κυρίου Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του digital economy forum 2026: “Building Intelligence”, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας – ΣΕΠΕ, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στο Athenaeum InterContinental Athens Hotel.

Ο κύριος Πιερρακάκης ξεκίνησε την ομιλία του επισημαίνοντας ότι είναι ένθερμος θιασώτης της άποψης ότι η βασική προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη είναι η επένδυση στην τεχνολογική πρόοδο, χαρακτηρίζοντας την τεχνολογία ως τη «δύναμη που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος, αναπτύσσεται η οικονομία και εξελίσσεται η κοινωνία». Εστιάζοντας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ο κύριος Πιερρακάκης σημείωσε: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη χτίζεται από ανθρώπους που είναι έτοιμοι να πάρουν τις σωστές αποφάσεις, για ανθρώπους που είναι έτοιμοι να την χρησιμοποιήσουν για την ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία». Στο πλαίσιο αυτό προσέθεσε: «Για να μπορέσουμε να συγκλίνουμε πραγματικά με την Ευρώπη, δεν αρκεί μόνο να αναπτυσσόμαστε περισσότερο ποσοτικά. Πρέπει και να μπορούμε να παράγουμε διαφορετικά. Και η αλήθεια εδώ είναι ότι και η Ελλάδα και η Ευρώπη χρειάζονται μια επανάσταση παραγωγικότητας. Και εδώ η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ίσως η μεγαλύτερη ευκαιρία που είχαμε ποτέ για να την πετύχουμε. Αν ιδίως οι μικρότερες οικονομίες, όπως η δική μας, την αξιοποιήσουν σωστά, θα μπορέσουν να ξεπεράσουν ακόμη και θεωρητικά πολύ μεγαλύτερους ανταγωνιστές».

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες της Προεδρίας του στο Eurogroup, ο κύριος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα πρέπει να αποτελέσει ζήτημα όχι μόνο τεχνολογικής πολιτικής αλλά και ευρύτερης οικονομικής και μακροοικονομικής πολιτικής. Όπως τόνισε, η διεθνής κοινότητα καλείται να διαχειριστεί πέντε κρίσιμες προκλήσεις: Πρώτον τη διακυβέρνηση, καθώς η ταχύτητα ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης υπερβαίνει την ικανότητα προσαρμογής των θεσμών, δεύτερον τη διάχυση της παραγωγικότητας σε όλη την οικονομία, τρίτον την αποτροπή των κοινωνικών ανισοτήτων, τέταρτον τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, λόγω του αυξημένου κόστους κεφαλαίου και του ανταγωνισμού για επενδυτικούς πόρους και πέμπτον την κυβερνοασφάλεια. Καταλήγοντας, σημείωσε: «Το κρίσιμο διακύβευμα για τα κράτη δεν θα είναι ποιος θα κυριαρχήσει στην Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως πολύ συχνά συζητάμε, αλλά πώς η ανθρωπότητα θα καταφέρει να ωφεληθεί από αυτήν. Και, η ιστορία μάς διδάσκει ότι οι κοινωνίες που χάνουν δεν είναι εκείνες που αγκαλιάζουν την αλλαγή, είναι όσες την αρνούνται από φόβο», συμπληρώνοντας: «Η απάντηση στον φόβο δεν είναι και δεν μπορεί ποτέ να είναι η αδράνεια. Η απάντηση είναι η προετοιμασία».

Στη συνέχεια διερωτώμενος τι σημαίνει ο τίτλος του φετινoύ digital economy forum, «building Intelligence”, ο Υπουργός πρότεινε την ανάλυσή του σε τέσσερα επίπεδα ξεκινώντας από τις υποδομές και υπογραμμίζοντας τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος υπολογιστικής ισχύος στη χώρα, μέσα από τα data centers , την πολιτική «cloud-first», το AI Factory «Φάρος» και τον υπερ-υπολογιστή «Δαίδαλος». Σε δεύτερο επίπεδο τόνισε την ανάγκη ενσωμάτωσης της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλο το Δημόσιο, με ενιαία αρχιτεκτονική και συντονισμένη διακυβέρνηση, για τη δημιουργία ενός «έξυπνου κράτους». Όσον αφορά στο τρίτο επίπεδο, στα κεφάλαια, ο κύριος Πιερρακάκης μίλησε για τα ισχυρά χρηματοδοτικά εργαλεία που βρίσκονται σε εξέλιξη: «Εδώ εκ των πραγμάτων με τον ρόλο του Υπουργού Οικονομικών, μπορώ να πω ότι, από την πλευρά μας ως κυβέρνηση, πέρα από τα έργα 29,3 δισ. ευρώ που υλοποιούνται με στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης, και είναι ήδη συμβασιοποιημένα, αυξάνουμε τις δημόσιες επενδύσεις στα 11 δισ. ευρώ. Είναι το μεγαλύτερο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Δημιουργούμε και δανειοδοτικό πρόγραμμα 1,5 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εδώ θα πρέπει να προστεθούν τα κεφάλαια από το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο θα έχει χαρακτήρα και σχεδιασμό Ταμείου Ανάκαμψης, για την περίοδο 2028-34, που είναι υπό διαπραγμάτευση και θα είναι δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς ακόμη περίπου 8 δισ. ευρώ που θα έρθουν να προστεθούν από άλλα ευρωπαϊκά ταμεία, όπως το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού ή το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νήσων, με ορίζοντα έως το 2032».

Δεν παρέλειψε, επίσης, να αναφερθεί στο «ψηφιακό ευρώ», το οποίο θα είναι πραγματικότητα μέχρι το 2029, αλλά και σε «… μια ελληνική πρόταση ευρωπαϊκής εμβέλειας για τον πανευρωπαϊκό συντονισμό των μελλοντικών δημοπρασιών συχνοτήτων 6G και των 2 GHz την οποία μάλιστα παρουσίασε και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στο νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό 2028–2034. Μέρος των εσόδων προτείναμε να αποτελέσει νέο ίδιο πόρο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και ένα άλλο μέρος των χρημάτων να πάει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προκειμένου να μπορούν αυτά τα χρήματα να μοχλευτούν, καταλήγοντας έτσι σε ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσό που θα χρηματοδοτήσει στρατηγικές τεχνολογικές επενδύσεις για την Ευρώπη. Η αρχική εκτιμώμενη χρηματοδοτική κλίμακα του ποσού που θα εκχωρηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο φτάνει τα 12–15 δισ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται δυνητικά πρόσθετα έσοδα από μελλοντικές ανανεώσεις των αδειών του 5G». Τέλος, υπογράμμισε το τέταρτο και σημαντικό κεφάλαιο, είναι αυτό του ανθρώπινου δυναμικού, επισημαίνοντας ότι «κανένας αλγόριθμος δεν χτίζει νοημοσύνη χωρίς ανθρώπους».

Χαρακτηρίζοντας την αναβάθμιση δεξιοτήτων ως «την πεμπτουσία της οικονομικής πολιτικής», ο κύριος Πιερρακάκης κατέληξε στην αναγκαιότητα επιστροφής στην Ελλάδα των νέων επιστημόνων που έφυγαν από τη χώρα: «Το μεγάλο μας στοίχημα είναι να βρουν εδώ ένα οικοσύστημα που να ανταποκρίνεται στη φιλοδοξία τους, ώστε να επιστρέψουν ακόμη περισσότεροι. Και σε αυτό, οι επιχειρήσεις οι δικές σας, του ΣΕΠΕ, δεν είστε θεατές. Είστε πρωταγωνιστές», τόνισε.

Κλείνοντας την ομιλία του, επεσήμανε: «Η ανάπτυξη θα είναι πραγματικά βιώσιμη μόνο όταν συμπεριλάβει ανθρώπους, περιοχές και επιχειρήσεις που σήμερα, με απλά λόγια, είναι εκτός. Μια μικρομεσαία επιχείρηση στην Περιφέρεια πρέπει να έχει πρόσβαση στα ίδια εργαλεία με μια μεγάλη εταιρεία στην Αθήνα. Ένας πολίτης σε ένα μικρό νησί θα πρέπει να εξυπηρετείται από το κράτος όπως ένας πολίτης στο κέντρο της πόλης. Αυτό είναι, τελικά, το βαθύτερο νόημα του «building intelligence»: όχι μόνο να γίνουμε πιο έξυπνοι, αλλά να γίνουμε και πιο δίκαιοι και πιο συμπεριληπτικοί. Διότι μόνο έτσι θα ισχυροποιήσουμε ακόμη περισσότερο τους εαυτούς μας και την οικονομία μας. Η μετάβαση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν είναι απλώς ένα βήμα που πρέπει να κάνουμε σπρωγμένοι από την ανάγκη. Είναι ένα βήμα που θα κάνουμε όλοι μαζί, με σχέδιο, για το κοινό μας μέλλον. Και σας διαβεβαιώ μπορούμε», διαπιστώνοντας ότι η Ελλάδα κατάφερε να γίνει ένα από τα πιο προηγμένα ψηφιακά κράτη της Ευρώπης και με αυτοπεποίθηση και οργανωμένο σχέδιο, μπορεί να ξεπεράσει κάθε προσδοκία.

Νωρίτερα η Πρόεδρος ΔΣ του ΣΕΠΕ κυρία Γιώτα Παπαρίδου, αφού επεσήμανε πόσο σημαντική είναι η ψηφιακή τεχνολογία για το μέλλον της Ελλάδας σημείωσε: «Η εποχή που η ψηφιακή τεχνολογία αποτελούσε έναν ακόμη τομέα της οικονομίας έχει παρέλθει οριστικά. Σήμερα, αποτελεί την αναγκαία υποδομή, πάνω στην οποία στηρίζεται η λειτουργία, και η ανάπτυξη κάθε σύγχρονης οικονομίας και κοινωνίας. Από την υγεία και την εκπαίδευση, έως τη βιομηχανία, την ενέργεια, τις μεταφορές και την άμυνα. Από τη λειτουργία του κράτους, έως την ανταγωνιστικότητα της μικρότερης επιχείρησης. Από την εργασία, έως την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, και την ψυχαγωγία μας. Η ψηφιακή τεχνολογία είναι πλέον, προϋπόθεση για τα πάντα. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται: όχι ως συμπληρωματική επιλογή, αλλά ως θεμέλιο, κάθε εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής».

Στη συνέχεια, εστίασε στην ουσία του φετινού μηνύματος του digital economy forum, “Building Intelligence”, διαπιστώνοντας ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη, δημιουργεί ήδη μια νέα πραγματικότητα που αλλάζει όχι μόνο την παραγωγή, την εργασία, την επιχειρηματικότητα και την παγκόσμια οικονομία, αλλά και τους όρους του διεθνούς ανταγωνισμού, φέρνοντας παράλληλα νέες προκλήσεις. «Στη νέα αυτή εποχή, η πραγματική διαχωριστική γραμμή δεν θα είναι ανάμεσα στις χώρες, που διαθέτουν τεχνολογία, και σε εκείνες που δεν διαθέτουν. Θα είναι ανάμεσα σε εκείνες, που αξιοποιούν την τεχνολογία, για να παράγουν αξία, και σε εκείνες, που περιορίζονται να καταναλώνουν όσα δημιουργούν οι άλλοι. Και η Ελλάδα έχει κάθε λόγο, να διεκδικήσει και να εδραιώσει θέση στην πρώτη κατηγορία», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια, η χώρα μας έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό με την ελληνική βιομηχανία ψηφιακής τεχνολογίας να μετρά περίπου 4.600 επιχειρήσεις, ισχυρό αποτύπωμα στην απασχόληση και κύκλο εργασιών που ξεπερνά το 8% του ΑΕΠ της χώρας.

Επίσης, αναφέρθηκε στον κλάδο της Ψηφιακής Τεχνολογίας ο οποίος μπορεί να οδηγήσει την ανάπτυξη ολόκληρης της χώρας, δημιουργώντας θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, προσελκύοντας επενδύσεις και διαθέτοντας τεχνογνωσία με διεθνή αναγνώριση, γεγονός που αποδεικνύεται και από τις 49 συνολικά ελληνικές διακρίσεις στους θεσμούς του WITSA. «Η διεθνής αναγνώριση αποδεικνύει τις δυνατότητές μας. Η διεθνής ανάπτυξη θα αποδείξει ότι ξέρουμε να τις αξιοποιούμε. Χρειαζόμαστε ένα συνεκτικό, μακροπρόθεσμο, εθνικό στρατηγικό σχέδιο, για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της ελληνικής ψηφιακής βιομηχανίας. Γιατί η εξωστρέφεια δεν είναι πολυτέλεια, για μια οικονομία του μεγέθους της ελληνικής. Είναι προϋπόθεση ανάπτυξης και εθνικής ανταγωνιστικότητας», επεσήμανε η κυρία Παπαρίδου, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της ουσιαστικής συνεργασίας Πολιτείας, Ακαδημαϊκής Κοινότητας και αγοράς, αλλά και την αναγκαιότητα επίλυσης προβλημάτων είτε χρόνιων, όπως το «ψηφιακό χαράτσι», ή πρόσφατων, όπως η έλλειψη ειδικού ψηφιακού εξοπλισμού και η τεράστια και απρόβλεπτη αύξηση τιμών του εξοπλισμού, που προέκυψε λόγω της απρόβλεπτης τεράστιας ζήτησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε σε όσα πέτυχε η Ελλάδα στις δημόσιες υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις, στο γεγονός ότι είναι η πρώτη χώρα στην Υγεία, με βάση τους δείκτες της Ψηφιακής Δεκαετίας 2026 καθώς και στο ότι η χώρα μας πρωτοστάτησε στα θέματα της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, δίνοντας το παράδειγμα στις περισσότερες από τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ: «Όλοι μαζί τα πετύχαμε αυτά. Πολιτεία και Επιχειρήσεις. Και μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Η φιλοδοξία μας, πρέπει να είναι μεγαλύτερη, από το να γίνουμε μια χώρα που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά την τεχνολογία. Πρέπει να γίνουμε μια χώρα που δημιουργεί τεχνολογία, εξάγει καινοτομία και συνδιαμορφώνει το ψηφιακό μέλλον. Αυτό είναι το στοίχημα της επόμενης δεκαετίας. Και σε αυτή την προσπάθεια, η ελληνική ψηφιακή βιομηχανία είναι έτοιμη να αναλάβει τον ρόλο που της αναλογεί», σημείωσε.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την απονομή των παγκόσμιων βραβείων WITSA, όπου ο ΣΕΠΕ τίμησε τις 5 ελληνικές υποψηφιότητες που διακρίθηκαν στα “WITSA Global AI Awards 2026 ”. Τα βραβεία απένειμε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου.

Η DOTSOFT βραβεύτηκε στην κατηγορία “Infrastructure”, για το έργο “NοοN ΙοΤ Solution”. Ο Γενικός Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων της εταιρείας, κύριος Σταύρος Κατσαρίδης, δήλωσε: «Αυτήν τη στιγμή στις πλατφόρμες της DOTSOFT, συγκεκριμένα στην SmartisCity, εξυπηρετούνται πάνω από 60 ελληνικοί δήμοι. Η νέα γενιά της πλατφόρμας μας, η οποία και βραβεύτηκε, συνδυάζει διαφορετικά συστήματα, δεδομένα και καινοτόμες τεχνολογίες όπως Τεχνητή Νοημοσύνη με στόχο να φέρει ταχύτερα και αποτελεσματικότερα τις αποφάσεις στους ανθρώπους που διαχειρίζονται μια έξυπνη πόλη».

Η ΗΔΥΚΑ ΜΑΕ βραβεύτηκε στην κατηγορία “Public Policy”, για τα έργα “myHealth AI Agent” & “AI Agent for Doctors”. Ο Πρόεδρος του οργανισμού, Γιάννης Καραγιάννης, δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον ΣΕΠΕ και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης για την στήριξη σε όλη τη διαδρομή. Κυρία Πρόεδρε του ΣΕΠΕ, ευχαριστούμε γιατί ξέρετε πόσο δύσκολη ήταν η πορεία μέχρι την τελική επικράτηση της υποψηφιότητας μας. Ευχαριστούμε και τον κύριο Υπουργό για την στήριξη όλα αυτά τα χρόνια, μαζί με το Υπουργείο Υγείας, για ένα τόσο σημαντικό project με ορατά αποτελέσματα, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική κοινωνία».

Η EPSILONNET βραβεύτηκε στην κατηγορία “Entrepreneurship”, για το έργο “EPSILON Smart AI CFO Agent: Intelligent Financial Decisioning for SMEs & SOHO”. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κύριος Γιάννης Μίχος, δήλωσε: «Νιώθω συγκίνηση και περηφάνεια για την προσπάθεια των 2000 στελεχών, η οποία αναδεικνύει ότι η πληροφορική μπορεί να είναι μια βαριά βιομηχανία και μπορεί να δείξει τον δρόμο για την εξωστρέφεια. Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι πρόκληση και πρέπει σε αυτή την πρόκληση να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ενώνοντας δυνάμεις και δημιουργώντας την Ελλάδα του αύριο».

Η MOTOR OIL HELLAS βραβεύτηκε στις κατηγορίες “Use Cases” και “Talent”, για τα έργα “AI-Powered Conversation Intelligence – nrg” και “AI Talent at Scale: From Awareness to Enterprise-Wide AI Adoption”. Ο Chief Information Officer της εταιρίας, κύριος Νίκος Γιαννακάκης, ευχαρίστησε θερμά για το βραβείο.

Προηγουμένως, είχε διεξαχθεί το τελευταίο πάνελ του digital economy forum 2026, με τίτλο «Από τη Φορολογική Συμμόρφωση στις Ψηφιακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας», όπου ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων αλλά και επιχειρήσεων ψηφιακής τεχνολογίας, αναφέρθηκαν στην ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών, καθώς και στην αξιοποίηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των δεδομένων για την αυτοματοποίηση εργασιών, την καλύτερη εικόνα των οικονομικών μεγεθών και τη λήψη αποφάσεων.

Την ενότητα άνοιξε με την ομιλία του ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κύριος Γιώργος Πιτσιλής, ο οποίος έκανε ιδιαίτερο λόγο στην επόμενη μεγάλη φορολογική καινοτομία, την ψηφιακή διακίνηση. Όπως δήλωσε: «Αναμένουμε η ψηφιακή διακίνηση να είναι ο τρίτος πυλώνας της ψηφιακής αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, μετά το myDATA και τη διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές. Ταυτόχρονα, η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση δεν αφορά μόνο τη φορολογική νομιμότητα και τη μεταφορά αγαθών, αλλά απαντάει και σε πιο σημαντικά διακυβεύματα, που αφορούν τομείς όπως τη δημόσια υγεία, την αγροτική παραγωγή κτλ. Όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι επένδυση διεθνούς αξιοπιστίας». Ερωτώμενος για το θέμα των δεδομένων και της αξιοποίησης τους, δήλωσε: «Επιβεβαιωθήκαμε όταν, στις αρχές του myDATA, υποστηρίζαμε ότι ο πλούτος των δεδομένων που θα παραχθεί θα ανοίξει δρόμους για την αξιοποίηση τους που τότε δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Πλέον υπάρχει μια ερευνητική κοινότητα, αλλά και μια σειρά από φορείς, οι οποίοι στο πλαίσιο του έργου τους χρειάζονται τα δεδομένα, και εμείς ως ΑΑΔΕ εργαζόμαστε για να τους παρέχουμε μια δεξαμενή ασφαλών και ανωνυμοποιημένων δεδομένων που μπορούν να αποτελέσουν προϊόν αξιοποίησης».

Το πάνελ που ακολούθησε συντόνισε ο Ειδικός Γραμματέας του ΔΣ του ΣΕΠΕ, κύριος Νίκος Ροδόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε πως «Ως εταιρείες πληροφορικής, είναι καλό να βλέπουμε και να δηλώνουμε ότι δεν είμαστε απέναντι ούτε από την ΑΑΔΕ, ούτε από τις πολιτικές, ούτε από τις εταιρείες πελάτες μας, είμαστε μαζί. Τα προβλήματα πάντα θα υπάρχουν. Η επιχειρηματικότητα ιδιαίτερα στο κομμάτι του λογισμικού και στην εναρμόνιση με τις νέες τεχνολογίες είναι μαραθώνιος, δεν είναι εκατοστάρι».

Παίρνοντας το λόγο ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ελεγκτικών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κύριος Απόστολος Κοτζίνος, σημείωσε: «Πρωτίστως απαιτείται ένα paradigm shift, πρέπει δηλαδή να αλλάξει η ιδέα που έχει η δημόσια διοίκηση κατ’ αρχάς και κυρίως η φορολογική διοίκηση για το ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος της. Και σε αυτήν την προσπάθεια είναι κομβικός ο ψηφιακός μετασχηματισμός, ο στόχος. Αλλά είναι ένα μέσο να πετύχουμε αυτό που θέλουμε, δηλαδή να παράσχουμε ποιοτικές υπηρεσίες στον πολίτη, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Ο έλεγχος είναι ακριβός και δεν έχουμε ούτε τόσους ελεγκτές, ούτε τόσους πόρους. Το σημαντικό είναι να επιτύχουμε συμμόρφωση και μέρος αυτής της συμμόρφωσης είναι να παρέχουμε καλές υπηρεσίες. Στην εξατομίκευση δυσκολεύουν τα πράγματα, γιατί θα πρέπει να δούμε πώς σταδιακά θα το ενσωματώσουμε, ώστε η τεχνολογία να μας επιτρέψει κάποιες βελτιώσεις. Πώς θα μπορούσε π.χ. μέσω της Μηχανικής Μάθησης να εντοπίζονται patterns, να συμπληρώνονται στοιχεία απευθείας ή να βοηθήσουν τα AI bots να κινηθούμε προς μία εξατομικευμένη κατεύθυνση, μία κατεύθυνση που σίγουρα ενδιαφέρει την ΑΑΔΕ, καθώς η κατεύθυνσή της τα τελευταία χρόνια δεν είναι ελεγκτοκεντρική. Οπωσδήποτε, μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο μετασχηματισμό, αλλά πρωτίστως πρέπει να μετασχηματιστεί η κουλτούρα και να βοηθήσει σε αυτό ο ψηφιακός μετασχηματισμός».

Στους 3 άξονες που επηρεάζουν τη φορολογική συμμόρφωση στάθηκε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κύριος Κωνσταντίνος B. Κόλλιας. Όπως επεσήμανε: «Ο πρώτος άξονας είναι σαφέστατα η ψηφιοποίηση των διαδικασιών και η διασύνδεση των συστημάτων και είναι ένας θετικός άξονας, αφού οι αυτόματες δηλώσεις είναι πλέον προς όφελος της δημόσιας διοίκησης, των εσόδων και κατά της φοροδιαφυγής για να έχουμε μεγαλύτερο δημοσιονομικό κενό για να επιστρέφουμε πράγματα στην κοινωνία. Ο δεύτερος άξονας είναι η πολυπλοκότητα των συστημάτων, τα σφιχτά χρονοδιαγράμματα, το μη σταθερό πλαίσιο και οι συχνές αλλαγές στις οποίες οι επαγγελματίες προσπαθούν να ανταπεξέλθουν. Ο τρίτος άξονας είναι η σχέση εμπιστοσύνης που θα πρέπει να υπάρξει μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και του φορολογούμενου, είτε είναι πολίτης, είτε επιχείρηση και εκεί το κράτος θα πρέπει να είναι εξίσου συνεπές. Και είναι ένας άξονας που θα πρέπει να δουλέψουμε».

Στο ίδιο πάνελ ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), κύριος Παναγιώτης Μάρρας, αναφέρθηκε στο πώς αντιλαμβάνεται ο κλάδος της λιανικής τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί, σημειώνοντας πως: «Στο δικό μας κλάδο θεωρούμε πως όλο αυτό που συντελείται είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Δημιουργείται ένας ψηφιακός κορμός πάνω στις συναλλαγές με το myData, με το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, τη διασύνδεση των πληρωμών και τώρα με το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, ένας κορμός ο οποίος παράγει πληροφορίες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερους φορολογικούς ελέγχους και μπορούν, ευελπιστούμε, να προσφέρουν υπηρεσίες πίσω στις εταιρείες, οι οποίες θα αυξήσουν την παραγωγικότητά μας, όπως για παράδειγμα έρευνες, που θα μας βοηθήσουν στο να βλέπουμε πού μπορούμε να επενδύσουμε και να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Η μεγαλύτερη πρόκληση αυτήν τη στιγμή είναι πάνω στο ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, διότι είναι μεν ωφέλιμο, αλλά σύνθετο σαν διαδικασία, γι’ αυτό πρέπει να γίνει με πολύ ξεκάθαρες προδιαγραφές. Όλη αυτή η ψηφιοποίηση, βοηθάει στο να υπάρχει μία «αλήθεια» και όχι πολλές ξεχωριστές, π.χ. στην πώληση, στην τιμολόγηση, στο απόθεμα, κάτι που αυξάνει τις συμφωνίες, έναντι των ασυμφωνιών που μπορεί μέχρι πρότινος να υπήρχαν, και οδηγεί εν τέλει σε έναν πιο ικανοποιημένο πελάτη. Βέβαια, όλα αυτά σε μία μεγάλη επιχείρηση. Θα πρέπει, όμως, να εστιάσουμε την προσοχή μας και στις ΜμΕ, που αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά της ελληνικής οικονομίας, ώστε να δουν και αυτές οφέλη».

Τις θέσεις του επί του ζητήματος παρουσίασε και ο Πρόεδρος ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.), κύριος Δημήτρης Χριστοφοράκης, τονίζοντας πως: «Οι ψηφιακές μεταβολές είναι πάρα πολλές στον κλάδο και εξακολουθούν να συμβαίνουν. Η όποια θετικά ποιοτική, επομένως, αναβάθμιση δεν έχει έρθει ακόμα. Απαιτείται ακόμα χρόνος και πολλή δουλειά, κυρίως μέσω απλοποίησης διαδικασιών και κανονιστικό πλαίσιο με σαφή και υλοποιήσιμα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψιν και το γνωστικό επίπεδο όχι μόνο των εταιρειών μηχανογράφησης και λογιστών, αλλά και της ίδιας της αγοράς που θα κληθεί να εφαρμόσει κάθε μεταβολή. Αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι στη χώρα μας υπάρχουν περισσότερα από 10 επίπεδα ψηφιακού αναλφαβητισμού, είναι λοιπόν εξαιρετικά δύσκολο για εμάς τους λογιστές που έχουμε πελατολόγιο όλων των επιπέδων ψηφιακής εκπαίδευσης, να περάσουμε σε κάθε πελάτη την κάθε μεταβολή. Μέχρι και σήμερα στο myData δεν υπάρχει υπογραφή λογιστή στην όποια λογιστική πράξη, που να πιστοποιεί την ευθύνη και την επιστημονική του κρίση. Ποιος πιστοποιεί λοιπόν ότι όλα τα στοιχεία του MyData έχουν περάσει την επιστημονική κρίση ενός λογιστή; Αυτό το κενό πρέπει να καλυφθεί με σαφείς κανόνες και ευθύνες αλλά και ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας σε κάθε πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί ή πρόκειται να δημιουργηθεί».

Κλείνοντας, ο Ιδρυτής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Εταιρειών EPSILONNET, Ιωάννης Μίχος, είχε την ευκαιρία να τοποθετηθεί για το πόσο εύκολη είναι η αποδοχή των μεταρρυθμίσεων από τις επιχειρήσεις, δηλώνοντας: «Ορισμένα από τα ζητήματα που επιλύονται μέσα από όλη αυτήν την ψηφιοποίηση ξεφεύγουν από τα όρια της φορολογικής εναρμόνισης και επεκτείνονται στο πώς μπορούμε μέσα από όλα αυτά τα συστήματα, να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα που να παράγει αξία για τις επιχειρήσεις και τελικά μέσα από τη χρήση τους να καταφέρουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Αν ακτινογραφήσουμε την ουσία της ελληνικής οικονομικής πραγματικότητας, θα δούμε ότι είναι μια κοινωνία που βασίζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι ΜμΕ έχουν όλες τις δυσκολίες του μικρού μεγέθους για το πώς μπορούν να ανταγωνίζονται και να επιβιώνουν μέσα σε συγκυρίες όχι μόνο τοπικές, αλλά και παγκόσμιες και ταυτόχρονα να εξελίσσονται, αλλά με χαμηλό κόστος, για να μπορούν να το αντέξουν. Επομένως, όλη αυτή η εξίσωση δημιουργεί ερωτήματα όπως κατά πόσο μπορούν οι επιχειρήσεις αυτές να απορροφήσουν αυτόν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό που συντελείται. Είναι όμως πρόκληση και για εμάς τις εταιρείες που παράγουμε προγράμματα για τις επιχειρήσεις, πρέπει να καταφέρουμε να τους δείξουμε ότι αυτή είναι η βάση για την οποιαδήποτε λειτουργία και ανάπτυξή τους. Δείχνοντας τα οφέλη της χρήσης τους, δημιουργούμε μία ικανοποίηση και -αν θέλετε- δίψα των εταιρειών για τα επόμενα βήματα. Το ΑΙ είναι ένα τέτοιο παράδειγμα».