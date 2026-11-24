Ο Όμιλος QnR συμμετείχε ως Gold Sponsor στο digital economy forum 2026: “Building Intelligence”, το ετήσιο συνέδριο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), που πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου στο Athenaeum InterContinental Athens.

Ο Δρ. Παναγιώτης Πασχαλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου QnR, συμμετείχε στην ενότητα «Defense Tech – δημιουργώντας το επόμενο οικοσύστημα καινοτομίας», παρουσιάζοντας τις τεχνολογικές δυνατότητες του Ομίλου στον χώρο της άμυνας και τη στρατηγική του για τη δημιουργία ενός ισχυρού, διεθνώς ανταγωνιστικού τεχνολογικού οικοσυστήματος.

Την ενότητα άνοιξε ο Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψηφιακής τεχνολογίας και της εγχώριας αμυντικής καινοτομίας. Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης ο Δρ. Κωνσταντίνος Καράντζαλος, Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, η Τζώρτζια Πρασίνου, Εντεταλμένη Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), και εκπρόσωποι σημαντικών εταιρειών τεχνολογίας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι συνεργασίες που απαιτούνται για τη μετατροπή της ελληνικής τεχνογνωσίας σε εφαρμόσιμες λύσεις Defense Tech με διεθνείς προοπτικές.

Defense Tech: Από την καινοτομία στην επιχειρησιακή ετοιμότητα

Ο Δρ. Παναγιώτης Πασχαλάκης ανέδειξε τις δυνατότητες του QnR Group στον τομέα του Defense & Dual-Use Technology, μέσα από τη MTIS, μέλος του Ομίλου, και την αξιοποίηση ελληνικής ιδιόκτητης τεχνολογίας (intellectual property). Με προηγμένες λύσεις ανάλυσης δεδομένων, AI agents και προγνωστικής συντήρησης, ο Όμιλος συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας κρίσιμων αμυντικών συστημάτων.

Όπως τόνισε, αυτό που διαφοροποιεί την εμπορική εφαρμογή από τη στρατιωτική είναι ότι στην άμυνα το κρίσιμο ζητούμενο είναι η επιχειρησιακή διαθεσιμότητα των συστημάτων.

Δημιουργώντας κλίμακα και διεθνή ανταγωνιστικότητα

Αναφερόμενος στη στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου, ο Δρ. Πασχαλάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό, τεχνογνωσία και αξιόλογες καινοτόμες επιχειρήσεις. Το έλλειμμα της χώρας δεν είναι έλλειμμα τεχνογνωσίας, αλλά έλλειμμα κλίμακας.

Η διαπίστωση αυτή αποτέλεσε τον πυρήνα της στρατηγικής εξαγορών του QnR Group τα τελευταία δύο χρόνια. Μέσα από την ενοποίηση εξειδικευμένων εταιρειών, ανθρώπινου δυναμικού και συμπληρωματικών τεχνολογιών — από το Software Engineering, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Κυβερνοασφάλεια έως τα Enterprise Platforms, τις χρηματοοικονομικές τεχνολογίες και το Defense & Dual-Use Technology — ο Όμιλος δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και ολοκληρωμένων, διεθνώς ανταγωνιστικών λύσεων.

Καθοριστικό ρόλο στην επόμενη φάση ανάπτυξης διαδραματίζει η διεθνής εξωστρέφεια. Με παρουσία σε Ελλάδα, Βέλγιο, Κύπρο και Πολωνία, ο Όμιλος διευρύνει το ευρωπαϊκό του αποτύπωμα. Η πρόσφατη στρατηγική επένδυση στην Πολωνία αποτελεί βασικό πυλώνα της διεθνούς επέκτασης του QnR Group, με τη χώρα να λειτουργεί ως στρατηγικός κόμβος ανάπτυξης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Στόχος είναι, μέσα στην επόμενη διετία, ο QnR Group να ενισχύσει ουσιαστικά τη θέση του ως ένας ισχυρός ευρωπαϊκός τεχνολογικός Όμιλος με ελληνική βάση και διεθνές αποτύπωμα.

Τεχνολογική εξειδίκευση, δημιουργία κλίμακας και διεθνής εξωστρέφεια αποτελούν τους βασικούς άξονες της επόμενης φάσης ανάπτυξης του QnR Group.