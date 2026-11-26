Ο απόλυτος οδηγός τεχνολογικών αγορών της Xiaomi για τη φετινή Black Friday! Ανακαλύψτε τις προτάσεις της, περιηγηθείτε στις διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων και βρείτε τις έξυπνες λύσεις που θα αναβαθμίσουν την καθημερινότητά σας!

Η Black Friday αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για ένα ουσιαστικό τεχνολογικό upgrade και η Xiaomi υποδέχεται τη φετινή εκπτωτική περίοδο με ένα ολοκληρωμένο portfolio προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη. Στο ειδικά διαμορφωμένο Black Friday e-mag που ετοιμάσαμε, συγκεντρώνουμε τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις της εταιρείας, δημιουργώντας έναν πρακτικό οδηγό αγορών που σας βοηθά να ανακαλύψετε νέες τεχνολογίες και έξυπνες λύσεις για κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας (χωρίς να χρειάζεται να σπαταλήσετε χρόνο και… χρήμα, δεξιά και αριστερά).

Όπως θα διαπιστώσετε στις σελίδες του Xiaomi Black Friday Guide θα δείτε το σύνολο του οικοσυστήματος του κολοσσού της τεχνολογίας. Ειδικότερα, Στον κόσμο των smartphones, ξεχωρίζουν τα Xiaomi 17T Series, με προηγμένες φωτογραφικές δυνατότητες Leica, ισχυρές επιδόσεις και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και η σειρά REDMI Note 17, με το REDMI Note 17 Pro Max 5G να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αυτονομία και την τρελή αντοχή. Παράλληλα, το Xiaomi Watch 5 συνδυάζει προηγμένες λειτουργίες smartwatch, Wear OS, Google Gemini και δυνατότητες παρακολούθησης της καθημερινής δραστηριότητας.

Ιδιαίτερη θέση στον οδηγό έχουν οι λύσεις της Mijia για το σύγχρονο σπίτι. Τα κλιματιστικά Mijia Air Conditioner Pro Eco, τα πλυντήρια και πλυντήρια-στεγνωτήρια, καθώς και το ψυγείο Cross Door 502L, φέρνουν στο προσκήνιο την ενεργειακή αποδοτικότητα, την ευκολία χρήσης και τον έξυπνο έλεγχο μέσω της εφαρμογής Xiaomi Home. Επιπλέον, η εμπειρία ψυχαγωγίας αναβαθμίζεται με τις σειρές τηλεοράσεων Xiaomi TV A Pro και Xiaomi TV S Mini LED, ενώ οι σειρές Xiaomi Robot Vacuum 6 και H50 αναλαμβάνουν την καθαριότητα του σπιτιού με ισχυρή αναρρόφηση και έξυπνη πλοήγηση. Τέλος, η σειρά Xiaomi Electric Scooter 6 προτείνει έναν πιο ευέλικτο τρόπο μετακίνησης, με έμφαση στην ισχύ, την αυτονομία και την άνεση.

Μέσα από τις σελίδες του Black Friday Guide, θα ανακαλύψετε ένα ολοκληρωμένο τεχνολογικό οικοσύστημα, όπου οι συσκευές συνεργάζονται και κάνουν την καθημερινότητά σας πιο απλή, άνετη και smart.

Μην καθυστερείτε άλλο, ξεκινήστε την περιήγησή σας στον Xiaomi Black Friday Guide, ενημερωθείτε σωστά και ανακαλύψτε αναλυτικά τις φετινές προσφορές και βρείτε το επόμενο αγαπημένο σας gadget στο επίσημο Xiaomi Mi Store!

Οι προσφορές ισχύουν έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Τα προϊόντα διατίθενται στα Xiaomi Stores σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα, στο mistore–greece.gr και σε όλα τα επίσημα σημεία πώλησης.

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