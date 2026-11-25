Το πρώτο δεκάμηνο του 2026, η Kaspersky απέτρεψε περισσότερες από 19 εκατομμύρια επιθέσεις phishing με στόχο καταναλωτές που πραγματοποιούσαν διαδικτυακές αγορές, καθώς και χρήστες τραπεζικών και υπηρεσιών πληρωμών. Ο αριθμός αυτός ήταν σχεδόν τριπλάσιος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ενόψει της φετινής Black Friday, οι απατεώνες συνέχισαν να προωθούν παραπλανητικές προσφορές, να αποστέλλουν ανεπιθύμητα μηνύματα και να διακινούν κακόβουλο λογισμικό.

Από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2026, οι λύσεις της Kaspersky εντόπισαν και απέκλεισαν 19.063.077 απόπειρες πρόσβασης σε σελίδες phishing που μιμούνταν ιστότοπους ηλεκτρονικών καταστημάτων, τραπεζών και συστημάτων πληρωμών. Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε κατά 198,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Βασικός στόχος των επιθέσεων ήταν οι online καταναλωτές, οι οποίοι αντιπροσώπευαν το 44,5% των περιπτώσεων. Το 28,6% αφορούσε χρήστες τραπεζικών υπηρεσιών, ενώ στο 26,9% των περιπτώσεων οι δράστες μιμούνταν συστήματα πληρωμών. Τα ευρήματα προέρχονται από την ετήσια έκθεση της Kaspersky για τους κινδύνους στις online αγορές και βασίζονται σε δεδομένα του Kaspersky Security Network.

Οι επιτιθέμενοι συνέχισαν να παραπλανούν τους καταναλωτές κυρίως μέσω ιστοσελίδων που εμφανίζονταν ως επίσημες σελίδες γνωστών εταιρειών. Στο 83,8% των επιθέσεων phishing που αφορούσαν ηλεκτρονικά καταστήματα και συνδρομητικές υπηρεσίες, οι απατεώνες φαίνεται ότι χρησιμοποίησαν τα ονόματα των Amazon, Apple, Netflix και Shopify, καθώς και εμπορικά σήματα του ομίλου Alibaba. Συνολικά, η Kaspersky κατέγραψε περισσότερες από 7,1 εκατομμύρια τέτοιες περιπτώσεις. Το εμπορικό σήμα της Amazon χρησιμοποιήθηκε συχνότερα από κάθε άλλο ως δόλωμα. Συγκεκριμένα, η Kaspersky απέτρεψε 3.102.304 απόπειρες phishing που αξιοποιούσαν το όνομα της εταιρείας, αριθμός αυξημένος κατά 411,6% σε σχέση με τις 606.369 απόπειρες του 2025. Αντίστοιχα, οι απόπειρες phishing που χρησιμοποιούσαν το Netflix ως δόλωμα αυξήθηκαν κατά 70,5% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τις 1.365.648. Η τάση αυτή δείχνει ότι οι απατεώνες αξιοποιούν όλο και συχνότερα τη δημοτικότητα των υπηρεσιών streaming, σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνδρομητικές πλατφόρμες ανταγωνίζονται μεταξύ τους με εκπτώσεις και προσφορές περιορισμένης διάρκειας.

Αύξηση σημείωσαν, επίσης, τα spam μηνύματα με θέμα τις εκπτώσεις. Κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, η Kaspersky εντόπισε 220.071 τέτοια μηνύματα, αριθμός αυξημένος κατά 50,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Μεταξύ άλλων, οι απατεώνες δημιούργησαν ψεύτικες ιστοσελίδες που μιμούνταν καταστήματα τηλεπικοινωνιών, καθώς και διαγωνισμούς με στοιχεία παιχνιδιού, οι οποίοι παρουσιάζονταν ως προωθητικές ενέργειες γνωστών εταιρειών. Εντοπίστηκαν, επίσης, παραπλανητικές ιστοσελίδες που μιμούνταν καταστήματα λιανικής, online ιατρικές υπηρεσίες απώλειας βάρους και εταιρείες προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας. Για να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους, οι σελίδες αυτές περιλάμβαναν ψεύτικες αξιολογήσεις και υποτιθέμενες προτάσεις προϊόντων από διάσημα πρόσωπα.

Η κυκλοφορία του GTA VI στις 19 Νοεμβρίου δημιούργησε ένα νέο πεδίο δράσης για τους επιτιθέμενους, συμπίπτοντας με την περίοδο των εκπτώσεων. Από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο του 2026, η Kaspersky εντόπισε 27.416 επιθέσεις στις οποίες κακόβουλο λογισμικό και δυνητικά ανεπιθύμητες εφαρμογές παρουσιάζονταν ως περιεχόμενο σχετικό με το GTA VI. Παράλληλα, εντοπίστηκαν παραπλανητικές ιστοσελίδες που προωθούσαν ανύπαρκτα πακέτα προσφορών, τα οποία συνδύαζαν κονσόλες με το παιχνίδι.

«Οι επιθέσεις phishing με στόχο τους καταναλωτές που πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές, τους πελάτες τραπεζών και τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών σχεδόν τριπλασιάστηκαν φέτος, σε μεγάλο βαθμό λόγω της χρήσης αυτοματοποιημένων εργαλείων και της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε η Olga Altukhova, Senior Web Content Analyst στην Kaspersky. «Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιτιθέμενοι χρησιμοποιούν έτοιμα εργαλεία phishing για να αντιγράφουν ιστοσελίδες καταστημάτων και γνωστών εταιρειών. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν πειστικά κείμενα και εικόνες, τα οποία προσαρμόζουν σε διαφορετικά εμπορικά σήματα, γλώσσες και αγορές. Τα στοιχεία που εισάγουν τα θύματα στις ψεύτικες φόρμες καταλήγουν απευθείας στα χέρια των δραστών. Καθώς πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό πρόσβασης σε περισσότερες από μία υπηρεσίες, η υποκλοπή των στοιχείων σύνδεσης από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να αρκεί για να αποκτήσουν οι επιτιθέμενοι πρόσβαση και σε άλλους λογαριασμούς των θυμάτων, από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους έως τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις υπηρεσίες πληρωμών που χρησιμοποιούν».

Καθώς αναζητούν τις καλύτερες προσφορές, είναι σημαντικό οι καταναλωτές να παραμένουν προσεκτικοί και να μεριμνούν εγκαίρως για την ψηφιακή τους ασφάλεια, ώστε να αποφεύγουν οικονομικές απώλειες και την έκθεση των προσωπικών τους δεδομένων. Το Kaspersky Premium προστατεύει τους χρήστες από παραπλανητικά ηλεκτρονικά καταστήματα, αξιοποιώντας προηγμένη τεχνολογία ανίχνευσης με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αναλύει τα χαρακτηριστικά των ιστοτόπων και τις διευθύνσεις URL για τον εντοπισμό ύποπτων μοτίβων. Χάρη στις δυνατότητές του στον εντοπισμό ψεύτικων ηλεκτρονικών καταστημάτων και στις εξαιρετικές επιδόσεις του στην πιστοποίηση Fake Shops Detection του AV-Comparatives για το 2026, το Kaspersky Premium έλαβε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πιστοποίηση «Approved», αποτελώντας μια αξιόπιστη επιλογή για ασφαλείς διαδικτυακές αγορές κατά την περίοδο των εκπτώσεων.

Η πλήρης έκθεση για τις φετινές απειλές της Black Friday είναι διαθέσιμη στο Securelist.com. Για να αξιοποιήσετε με ασφάλεια τις φετινές προσφορές της Black Friday, η Kaspersky συνιστά τα εξής:

Να πραγματοποιείτε τις αγορές σας από επίσημα και αξιόπιστα ηλεκτρονικά καταστήματα , ώστε να αποφεύγετε παραπλανητικές προσφορές. Πριν καταχωρίσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας. Ελέγχετε προσεκτικά τη διεύθυνση URL και την ορθογραφία της επωνυμίας της εταιρείας.

, ώστε να αποφεύγετε παραπλανητικές προσφορές. Πριν καταχωρίσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας. Ελέγχετε προσεκτικά τη διεύθυνση URL και την ορθογραφία της επωνυμίας της εταιρείας. Αν θέλετε να αγοράσετε κάτι από μια εταιρεία που δεν γνωρίζετε, διαβάστε πρώτα αξιολογήσεις άλλων καταναλωτών .

. Προστατεύστε τα στοιχεία πληρωμής σας. Για τις διαδικτυακές αγορές σας, χρησιμοποιείτε μια ξεχωριστή ψηφιακή κάρτα ή μια ειδική υπηρεσία πληρωμών, ώστε να μην εκθέτετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας ή του τραπεζικού σας λογαριασμού. Αποθηκεύετε τα στοιχεία σύνδεσης και πληρωμής σας σε έναν password manager, ο οποίος επιτρέπει την ασφαλή αυτόματη συμπλήρωσή τους και τον συγχρονισμό τους μεταξύ των συσκευών σας.

Για τις διαδικτυακές αγορές σας, χρησιμοποιείτε μια ξεχωριστή ψηφιακή κάρτα ή μια ειδική υπηρεσία πληρωμών, ώστε να μην εκθέτετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας ή του τραπεζικού σας λογαριασμού. Αποθηκεύετε τα στοιχεία σύνδεσης και πληρωμής σας σε έναν password manager, ο οποίος επιτρέπει την ασφαλή αυτόματη συμπλήρωσή τους και τον συγχρονισμό τους μεταξύ των συσκευών σας. Ενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA) στους διαδικτυακούς λογαριασμούς σας και στις εφαρμογές τραπεζικών υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε. Να ελέγχετε τακτικά τις κινήσεις των λογαριασμών σας για συναλλαγές που δεν αναγνωρίζετε.

(2FA) στους διαδικτυακούς λογαριασμούς σας και στις εφαρμογές τραπεζικών υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε. Να ελέγχετε τακτικά τις κινήσεις των λογαριασμών σας για συναλλαγές που δεν αναγνωρίζετε. Εγκαθιστάτε πάντα τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις στο λειτουργικό σύστημα και τις εφαρμογές σας. Οι επιτιθέμενοι εκμεταλλεύονται ευπάθειες σε ευρέως χρησιμοποιούμενα προγράμματα, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στις συσκευές των χρηστών.

στο λειτουργικό σύστημα και τις εφαρμογές σας. Οι επιτιθέμενοι εκμεταλλεύονται ευπάθειες σε ευρέως χρησιμοποιούμενα προγράμματα, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στις συσκευές των χρηστών. Συνδέεστε σε ασφαλές δίκτυο. Η χρήση δημόσιων δικτύων Wi-Fi, όπως αυτό μιας καφετέριας, μπορεί να διευκολύνει τους επιτιθέμενους να παρακολουθούν τη διαδικτυακή σας δραστηριότητα. Προτιμάτε επίσης να πραγματοποιείτε τις αγορές σας από τον προσωπικό σας υπολογιστή, αποφεύγοντας τους κινδύνους που ενδέχεται να ενέχει η χρήση μιας ξένης συσκευής.

Η χρήση δημόσιων δικτύων Wi-Fi, όπως αυτό μιας καφετέριας, μπορεί να διευκολύνει τους επιτιθέμενους να παρακολουθούν τη διαδικτυακή σας δραστηριότητα. Προτιμάτε επίσης να πραγματοποιείτε τις αγορές σας από τον προσωπικό σας υπολογιστή, αποφεύγοντας τους κινδύνους που ενδέχεται να ενέχει η χρήση μιας ξένης συσκευής. Να είστε επιφυλακτικοί απέναντι σε προσφορές που μοιάζουν υπερβολικά καλές για να είναι αληθινές, ιδιαίτερα όταν υπόσχονται μεγάλα χρηματικά ποσά ή ακριβά δώρα με ελάχιστη ή καθόλου προσπάθεια. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα, καθώς οι απατεώνες χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους για να κάνουν τις παραπλανητικές προσφορές τους να φαίνονται αξιόπιστες.