Λίγο πριν από την πιο απαιτητική εμπορική περίοδο της χρονιάς, η YouBeHero παρουσιάζει το Add Donation to Cart. Πρόκειται για πρόσθετο για WordPress/WooCommerce που δίνει στους πελάτες ενός eshop τη δυνατότητα να προσθέσουν προαιρετικά μια μικρή δωρεά σε κοινωφελή οργάνωση, λίγο πριν ολοκληρώσουν την αγορά τους.

Από τη Black Friday μέχρι τα Χριστούγεννα, οι καταναλωτές συγκρίνουν περισσότερα καταστήματα από κάθε άλλη στιγμή της χρονιάς και οι εκπτώσεις δεν αρκούν πια για να ξεχωρίσει ένα brand. Λίγο πριν από τις γιορτινές αγορές, όλο και περισσότεροι νέοι καταναλωτές επιλέγουν brands με κοινωνικό αποτύπωμα. Σύμφωνα με την YouGov, το 65% της Gen Z θέλει οι εταιρείες να έχουν ηθικό μήνυμα. Το Add Donation to Cart κάνει αυτή την πρόθεση μια απλή επιλογή στο checkout.

Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη του κοινού στις δωρεές δοκιμάζεται, η YouBeHero δίνει βάρος στη διαφάνεια. Κάθε δωρεά καταγράφεται δημόσια και σε πραγματικό χρόνο, έτσι ώστε ο πελάτης, το κατάστημα και ο καθένας μπορούν να δουν ποιον στόχο της οργάνωσης ενίσχυσε το κάθε ευρώ.

Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Πέντε μικρά, ανεξάρτητα eshops, ανάμεσά τους τα LIDO και Green Center, στηρίζουν τη Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) μέσω του Add Donation to Cart. Μόνο από τον Αύγουστο, οι πελάτες τους έχουν κάνει 110 δωρεές, ενώ οι μηνιαίες δωρεές αυξήθηκαν κατά 70% (από 23 τον Αύγουστο σε 39 τον Οκτώβριο). Συνολικά, περίπου 1 στις 5 παραγγελίες στα eshops με το plugin περιλαμβάνει δωρεά.

Πως λειτουργεί

Ενεργοποιείται σε τρία βήματα: επιλογή οργάνωσης, επιλογή ποσών, προσαρμογή εμφάνισης.

Το ποσό της δωρεάς το καταβάλλει ο πελάτης, οπότε η επιχείρηση δεν επιβαρύνεται.

Κάθε δωρεά αποδίδεται δημόσια και σε πραγματικό χρόνο, με σεβασμό στην ανωνυμία του δωρητή.

Όλα τα logistics τα αναλαμβάνει η υποδομή της YouBeHero.

«Οι περισσότερες οργανώσεις δεν χρειάζονται μία μεγάλη δωρεά, αλλά χιλιάδες μικρές και επαναλαμβανόμενες. Το Add Donation to Cart κάνει τη στήριξη φυσικό κομμάτι κάθε αγοράς, χωρίς πίεση.», δηλώνει η Ισιδώρα Δ. Μυτιληναίου, συνιδρύτρια της YouBeHero.

«Τις γιορτές οι πελάτες θυμούνται τα καταστήματα που τους έδωσαν κάτι παραπάνω από ένα προϊόν. Μια μικρή δωρεά στο checkout χτίζει εμπιστοσύνη και κάνει έναν πελάτη επιστρέφει ξανά και ξανά.» σημειώνει ο Βασίλης Κολίπ, συνιδρυτής της YouBeHero.

Διαθεσιμότητα

Το Add Donation to Cart διατίθεται άμεσα, με δωρεάν δοκιμή, στην ιστοσελίδα της YouBeHero και στον κατάλογο προσθέτων του WordPress. Τα eshops που θα το ενεργοποιήσουν τώρα θα είναι έτοιμα για τη Black Friday (27 Νοεμβρίου), το Giving Tuesday (1 Δεκεμβρίου) και τα Χριστούγεννα.