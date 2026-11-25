Η Xiaomi, μια εταιρεία καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών και έξυπνης κατασκευής, με τα smartphones και το έξυπνο hardware που συνδέονται μέσω μιας πλατφόρμας Internet of Things («IoT») στον πυρήνα των δραστηριοτήτων της, ανακοίνωσε τα μη ελεγμένα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Κατά τη διάρκεια της περιόδου, παρά τις συνεχιζόμενες αυξήσεις στο κόστος παραγωγής, ιδιαίτερα στις τιμές των μνημών, και την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού στον κλάδο, ο Όμιλος ενίσχυσε τη λειτουργική του πειθαρχία και επιτάχυνε την ανάπτυξη των βασικών τεχνολογιών του, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 107,2 δισεκατομμύρια RMB, ξεπερνώντας για ακόμη μία φορά τα 100 δισεκατομμύρια RMB, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 4,9 δισεκατομμύρια RMB, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή και ανθεκτική λειτουργία του Ομίλου παρά τις πολλαπλές εξωτερικές πιέσεις.

Κατά το τρίτο τρίμηνο, τα έσοδα από τον τομέα smartphone × AIoT ανήλθαν σε 83,4 δισεκατομμύρια RMB, με μικτό περιθώριο κέρδους 20,4%, καθώς η λειτουργική αποδοτικότητα συνέχισε να βελτιώνεται. Παράλληλα, τα έσοδα από τον τομέα των οχημάτων νέας ενέργειας (NEV), της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων νέων πρωτοβουλιών έφτασαν τα 23,9 δισεκατομμύρια RMB, με τις παραδόσεις νέων οχημάτων να ανέρχονται σε 100.975 μονάδες, διατηρούμενες πάνω από το όριο των 100.000 οχημάτων για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο.

Η Xiaomi επιτάχυνε την υλοποίηση του σχεδιασμού της για νέα προϊόντα και τεχνολογίες. Κατά το τρίτο τρίμηνο, η μέση τιμή πώλησης (ASP) των smartphones της αυξήθηκε κατά 39,8% σε ετήσια βάση, φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό, στα 1.486 RMB. Τον Αύγουστο του 2026, η Xiaomi παρουσίασε τη νέα γενιά Xiaomi XRING, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα τα Xiaomi XRING O3, Xiaomi XRING O100 και Xiaomi XRING D100. Τον Σεπτέμβριο του 2026, η εταιρεία παρουσίασε το πρώτο της μεσαίου μεγέθους αναδιπλούμενο flagship smartphone, Xiaomi 18 Fold, ενώ τον ίδιο μήνα λάνσαρε επίσημα τη σειρά SUV εκτεταμένης αυτονομίας Xiaomi SkyNomad, σηματοδοτώντας μια νέα φάση ανάπτυξης τόσο για τον τομέα των smartphones όσο και για εκείνον των οχημάτων νέας ενέργεια.

Το παγκόσμιο μερίδιο αγοράς smartphones της Xiaomi αυξήθηκε για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, ενώ η μέση τιμή πώλησης έφτασε σε ιστορικό υψηλό

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, οι τιμές των μνημών αυξήθηκαν κατά δύο έως τρεις φορές σε σύγκριση με την αρχή του έτους, ενώ οι παγκόσμιες αποστολές smartphones μειώθηκαν κατά 20% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση που έχει σημειωθεί ποτέ. Το αυξανόμενο κόστος των μνημών συνέχισε να ασκεί πιέσεις στο σύνολο της βιομηχανίας smartphones. Ανταποκρινόμενη στις συνθήκες αυτές, η Xiaomi προσάρμοσε προληπτικά τον ρυθμό των αποστολών της και βελτιστοποίησε τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και τη στρατηγική τιμολόγησής της.

Οι παγκόσμιες αποστολές smartphones της Xiaomi ανήλθαν σε 30,7 εκατομμύρια μονάδες κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ενώ τα έσοδα από τον συγκεκριμένο τομέα έφτασαν τα 45,6 δισεκατομμύρια RMB, σημειώνοντας αύξηση 8,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 9,2%, αυξημένο κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες σε τριμηνιαία βάση, με τις επιδόσεις του τομέα να ξεπερνούν τις προσδοκίες της αγοράς.

Σύμφωνα με στοιχεία της Omdia, η Xiaomi διατήρησε τη θέση της μεταξύ των τριών κορυφαίων κατασκευαστών smartphones παγκοσμίως, βάσει του αριθμού συσκευών που απέστειλε, για το 25ο συνεχόμενο τρίμηνο. Το παγκόσμιο μερίδιο αγοράς της αυξήθηκε στο 12,1%, καταγράφοντας άνοδο σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο για τρίτη συνεχόμενη φορά. Ανά γεωγραφική περιοχή, η Xiaomi κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη Νοτιοανατολική Ασία, τη Λατινική Αμερική και τη Μέση Ανατολή, με μερίδια αγοράς 19,8%, 16,5% και 15,1% αντίστοιχα, και την τρίτη θέση στην Ευρώπη και την Αφρική, με μερίδια αγοράς 18,8% και 10,8% αντίστοιχα. Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, η Xiaomi βρέθηκε μεταξύ των τριών κορυφαίων κατασκευαστών smartphones, βάσει αποστολών, σε 55 χώρες και περιοχές παγκοσμίως και μεταξύ των πέντε κορυφαίων σε 67 χώρες και περιοχές.

Η Xiaomi συνέχισε επίσης να ενισχύει την παρουσία της στην κατηγορία των ultra-premium smartphones. Σύμφωνα με στοιχεία τρίτων, κατά το τρίτο τρίμηνο, το μερίδιο αγοράς της Xiaomi στην ηπειρωτική Κίνα, σε όρους όγκου πωλήσεων smartphones με τιμή λιανικής από 6.000 RMB και άνω, αυξήθηκε κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση. Το Xiaomi 18 Fold, που παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο, συνδυάζει εσωτερική οθόνη 7,58 ιντσών με εξωτερική οθόνη 5,38 ιντσών, προσφέροντας φορητότητα και μεγάλη επιφάνεια προβολής. Με τιμή εκκίνησης τα 10.999 RMB, το Xiaomi 18 Fold κατέγραψε κατά το λανσάρισμά του αύξηση του όγκου πωλήσεων άνω του 310% σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά μεγάλων αναδιπλούμενων smartphones, ενισχύοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο ultra-premium προϊόντων της εταιρείας.

Η σειρά Xiaomi SkyNomad κατακτά την κορυφή των πωλήσεων στις κατηγορίες SUV, καθώς η Xiaomi Auto επιταχύνει την ανάπτυξή της

Κατά το τρίτο τρίμηνο, τα έσοδα από τον τομέα οχημάτων νέας ενέργειας (NEV), τεχνητής νοημοσύνης και άλλων νέων πρωτοβουλιών της Xiaomi ανήλθαν σε 23,9 δισεκατομμύρια RMB. Από αυτά, τα 22,7 δισεκατομμύρια RMB προήλθαν από τον τομέα NEV και τα 1,2 δισεκατομμύρια RMB από άλλες συναφείς δραστηριότητες, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους του τομέα διαμορφώθηκε στο 19,2%.

Οι παραδόσεις νέων οχημάτων έφτασαν τις 100.975 μονάδες κατά το τρίτο τρίμηνο. Τον Οκτώβριο του 2026, οι μηνιαίες παραδόσεις ξεπέρασαν τις 50.000 μονάδες, σημειώνοντας νέο υψηλό για το έτος. Τον ίδιο μήνα, η σειρά Xiaomi SU7 κατέλαβε την πρώτη θέση σε πωλήσεις μεταξύ των sedan με τιμή άνω των 200.000 RMB στην ηπειρωτική Κίνα.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου, η Xiaomi Auto ολοκλήρωσε το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της, το οποίο περιλαμβάνει πλέον δύο σειρές οχημάτων. Τον Σεπτέμβριο του 2026, η Xiaomi παρουσίασε επίσημα τη σειρά SUV εκτεταμένης αυτονομίας Xiaomi SkyNomad, η οποία περιλαμβάνει τέσσερα μοντέλα: Xiaomi SkyNomad N70 Pro, Xiaomi SkyNomad N70 Max, Xiaomi SkyNomad N90 Max και Xiaomi SkyNomad N90 Max Studio, με τιμές από 209.900 έως 299.900 RMB.

«Σχεδιασμένη ως ένα έξυπνο, ευέλικτο και ευρύχωρο SUV», η σειρά ανταποκρίνεται σε διαφορετικές ανάγκες χρήσης, από τις οικογενειακές και επαγγελματικές μετακινήσεις μέχρι τις υπαίθριες δραστηριότητες. Οι επιβεβαιωμένες παραγγελίες ξεπέρασαν τις 10.000 μέσα στα πρώτα τέσσερα λεπτά από την έναρξη των πωλήσεων και τις 70.000 κατά τον πρώτο μήνα. Τον Οκτώβριο του 2026, η σειρά Xiaomi SkyNomad N90 κατέλαβε την πρώτη θέση σε πωλήσεις μεταξύ των μεγάλων SUV, ανεξαρτήτως τύπου κινητήριου συστήματος, ενώ η σειρά Xiaomi SkyNomad N70 κατέλαβε την πρώτη θέση τόσο στην κατηγορία των οχημάτων εκτεταμένης αυτονομίας όσο και στην κατηγορία των μεσαίων και μεγάλων SUV.

Οι επιδόσεις ασφάλειας της Xiaomi Auto έλαβαν επίσης αναγνώριση από κορυφαίους φορείς αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του China Insurance Automotive Safety Index (C-IASI), που δημοσιεύθηκαν τον Αύγουστο του 2026, το Xiaomi YU7 απέσπασε την υψηλότερη βαθμολογία G+ στις κατηγορίες ασφάλειας επιβατών, ασφάλειας πεζών και ασφάλειας συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης.

Παράλληλα, η Xiaomi Auto πρόκειται να εισέλθει στις ευρωπαϊκές αγορές το 2027, έχοντας υπογράψει μνημόνια συνεργασίας με την πρώτη ομάδα οκτώ κορυφαίων γερμανικών ομίλων αντιπροσώπων αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια της IFA Berlin 2026.

Οι συνδεδεμένες συσκευές AIoT ξεπέρασαν τα 1,2 δισεκατομμύρια, ενώ οι αποστολές και τα έσοδα από τηλεοράσεις στο εξωτερικό έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα

Κατά το τρίτο τρίμηνο, τα έσοδα του Ομίλου από τον τομέα των προϊόντων IoT και lifestyle ανήλθαν σε 27,2 δισεκατομμύρια RMB, με μικτό περιθώριο κέρδους 21,7%, αυξημένο κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η κερδοφορία του τομέα συνέχισε να βελτιώνεται, ενώ τα έσοδα από όλες τις βασικές κατηγορίες προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων οικιακών συσκευών, των tablets, των φορητών υπολογιστών και των τηλεοράσεων, σημείωσαν αύξηση σε ετήσια βάση. Παράλληλα, οι βασικές κατηγορίες προϊόντων διατήρησαν ισχυρά μερίδια αγοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Omdia, οι αποστολές tablets της Xiaomi κατέλαβαν την τέταρτη θέση παγκοσμίως, διατηρώντας την εταιρεία στην πρώτη πεντάδα για δέκατο συνεχόμενο τρίμηνο, καθώς και την τέταρτη θέση στην ηπειρωτική Κίνα. Οι αποστολές ασύρματων ακουστικών TWS της Xiaomi κατέλαβαν τη δεύτερη θέση τόσο παγκοσμίως όσο και στην ηπειρωτική Κίνα, ενώ οι αποστολές των smart bands της εταιρείας κατέλαβαν επίσης τη δεύτερη θέση και στις δύο αγορές.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ο αριθμός των συνδεδεμένων συσκευών IoT στην πλατφόρμα AIoT του Ομίλου, εξαιρουμένων των smartphones και των tablets, έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 1.203,5 εκατομμυρίων, σημειώνοντας αύξηση 16,2% σε ετήσια βάση. Ο αριθμός των χρηστών με πέντε ή περισσότερες συσκευές συνδεδεμένες στην πλατφόρμα AIoT έφτασε τα 25,6 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 18,7% σε ετήσια βάση.

Τον Σεπτέμβριο του 2026, οι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες (MAU) της εφαρμογής Xiaomi Home αυξήθηκαν κατά 8,3% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 124,1 εκατομμύρια, ενώ οι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες του Xiaomi AI Assistant ανήλθαν σε 175,9 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 14,7%.

Ο τομέας των υπηρεσιών διαδικτύου διατήρησε σταθερή απόδοση, με έσοδα 9,5 δισεκατομμυρίων RMB κατά το τρίτο τρίμηνο. Από αυτά, τα έσοδα από υπηρεσίες διαδικτύου στις αγορές του εξωτερικού έφτασαν τα 3,2 δισεκατομμύρια RMB, αντιπροσωπεύοντας το 34,1% των συνολικών εσόδων του τομέα.

Τον Σεπτέμβριο του 2026, οι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες της Xiaomi παγκοσμίως έφτασαν τα 771,9 εκατομμύρια, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ανήλθαν σε 199,3 εκατομμύρια, καταγράφοντας και στις δύο περιπτώσεις νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Οι βασικές τεχνολογίες της Xiaomi περνούν σε νέα φάση ανάπτυξης, με την παρουσίαση της επόμενης γενιάς επεξεργαστών XRING

Η Xiaomi συνέχισε να επενδύει σημαντικά στην ανάπτυξη βασικών τεχνολογιών, με στόχο να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στον διαρκώς εξελισσόμενο τομέα των τεχνολογιών αιχμής. Κατά το τρίτο τρίμηνο, οι δαπάνες της εταιρείας για έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) ανήλθαν σε 9,2 δισεκατομμύρια RMB, ξεπερνώντας τα 9 δισεκατομμύρια RMB για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο.

Το χαρτοφυλάκιο των επεξεργαστών που αναπτύσσει η ίδια η Xiaomi επεκτάθηκε σημαντικά. Τον Αύγουστο του 2026, η εταιρεία παρουσίασε επίσημα τρεις επεξεργαστές νέας γενιάς της οικογένειας Xiaomi XRING: τους Xiaomi XRING O3, Xiaomi XRING O100 και Xiaomi XRING D100, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία επαλήθευσης μετά την κατασκευή των chips.

Ο Xiaomi XRING O3, που έχει σχεδιαστεί ως ένα κορυφαίο σύστημα σε chip (SoC) με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, έχει ήδη ενσωματωθεί στα Xiaomi 18 Fold και Xiaomi Pad 9 Pro Max. Ο Xiaomi XRING O100 αποτελεί έναν επιταχυντή AI υψηλού εύρους ζώνης, προσφέροντας εύρος ζώνης μνήμης έως 1,22TB/s, ενώ ο Xiaomi XRING D100 είναι ένας επεξεργαστής AI σχεδιασμένος για συστήματα υποβοήθησης οδήγησης.

Η έρευνα και ανάπτυξη της Xiaomi στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής απέφερε επίσης σημαντικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Τον Σεπτέμβριο του 2026, η εταιρεία παρουσίασε επίσημα και διέθεσε ως ανοιχτού κώδικα τη σειρά μοντέλων Xiaomi MiMo-V2.6, η οποία υποστηρίζει εγγενώς πολλαπλές μορφές δεδομένων. Το κόστος χρήσης του API του Xiaomi MiMo-V2.6-Pro διαμορφώθηκε στο 1/20 έως 1/60 του αντίστοιχου κόστους μοντέλων του εξωτερικού με συγκρίσιμο επίπεδο νοημοσύνης, επιτυγχάνοντας ιδιαίτερα ανταγωνιστική ισορροπία μεταξύ απόδοσης και κόστους.

Στον τομέα της ρομποτικής, τα ρομπότ της Xiaomi ολοκλήρωσαν για πρώτη φορά οκτώ ώρες σταθερής λειτουργίας στον σταθμό διαλογής πλευρικών καλυμμάτων της κεντρικής κονσόλας, στο τμήμα τελικής συναρμολόγησης του εργοστασίου αυτοκινήτων της Xiaomi. Το αποτέλεσμα αυτό προσφέρει μια πρώτη επιβεβαίωση της δυνατότητάς τους να εκτελούν εργασίες σε γραμμές παραγωγής.

Παράλληλα, το αυτόνομο σύστημα Agentic, που βασίζεται στο θεμελιώδες μοντέλο ενσώματης τεχνητής νοημοσύνης Xiaomi-Robotics-1, ολοκλήρωσε δοκιμές εκτεταμένης διάρκειας, καλύπτοντας τρία δωμάτια και περισσότερες από 50 εργασίες, ενώ ξεκίνησε πιλοτική λειτουργία στις κατοικίες Xiaomi Youth Apartments.

Καθώς οι βασικές τεχνολογίες της Xiaomi μετατρέπονται με ταχείς ρυθμούς σε εφαρμογές στον πραγματικό κόσμο, ο Όμιλος ενισχύει περαιτέρω τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του οικοσυστήματος «Human × Car × Home».